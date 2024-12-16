ORIENTE MEDIO
4 MIN DE LECTURA
Cristianos en Alepo se preparan para una Navidad en paz tras años de guerra
De los 200.000 cristianos que vivían en Alepo en el 2011, hoy quedan solo 30.000. Los nuevos líderes plantean una convivencia pacífica, mientras la comunidad renueva la esperanza antes de Navidad.
Cristianos en Alepo se preparan para una Navidad en paz tras años de guerra
En la Siria multiconfesional, las fiestas católicas y ortodoxas de Navidad y Pascua siempre se han celebrado, junto con el año nuevo. / Foto: AFP. / AFP
Por Redacción
16 de diciembre de 2024

Para la congregación católica Hermanos Maristas de Alepo, una de las más de 10 comunidades cristianas en la segunda ciudad de Siria, la pregunta más urgente en este momento es cómo decorar el árbol de Navidad.

Desde que una ofensiva relámpago, encabezada por grupos opositores, derrocó el régimen de Bashar al Assad, los nuevos líderes han buscado tranquilizar a las minorías religiosas de Siria.

Los esfuerzos han tenido éxito, al menos “por ahora”, reconoció el hermano Georges Sabe, quien a principios de semana participó en una reunión entre los opositores y representantes cristianos locales.

Esta fue la segunda reunión desde la toma de Damasco, la capital, el 8 de diciembre pasado.

"Han sido reuniones muy reconfortantes", añadió.

"Ustedes continúen viviendo normalmente. Se acercan las celebraciones de Navidad, y nada cambiará para ustedes", le dijeron. Y él añadió: "Hasta ahora nada ha cambiado".

Los representantes del gobierno de transición con los que se reunió –"tres combatientes y dos políticos"– eran todos de Alepo.

"Uno de ellos estaba terminando su doctorado en ingeniería mecánica antes de la guerra”, recordó Sabe. “Nos contó que había tenido un vecino cristiano".

Así que la comunidad cristiana ha retomado "la vida normal, con misas matinales y vespertinas", mientras adornan los árboles navideños, añadió el hermano.

"Durante 13 años de guerra, aprendí a vivir día a día”, reconoció Sabe. “Ya veremos qué nos depara el futuro".

RelacionadoCristianos sueñan con una Siria inclusiva y tolerante tras caída de Assad

Cómo es ser cristiano en Siria

RECOMENDADOS

En Siria, donde hay varias creencias religiosas, siempre se han celebrado las fiestas de Pascua y Navidad, católicas y ortodoxas, junto con el Año Nuevo.

Durante la guerra civil, la emigración afectó duramente a los cristianos. Según referentes de la comunidad, de los aproximadamente 200.000 cristianos que vivían en Alepo antes de 2022, sólo 30.000 permanecen en la ciudad.

Aún así, los cristianos siguen plenamente integrados y, ante todo, se consideran sirios.

"No queremos irnos, queremos mantener una buena relación con los musulmanes”, insistió Sabe. “Hablamos el mismo idioma".

"No se tocarán los bienes de la Iglesia"

Marina Ayoub llegó a misa como de costumbre. Nunca falta pues, según confiesa, la misa le da "esperanza".

"El obispo nos ha dicho que no está preocupado y que podemos seguir viniendo como siempre, y celebrar nuestras misas y festividades", comentó.

RelacionadoDescubren fosa común en Siria mientras enviado de la ONU llega al país

Frente a la iglesia, se encuentra una propiedad que había sido ocupada por el partido gobernante Baaz y que ahora la reclama la comunidad.

Afuera, ondea la bandera del Vaticano. El gobierno de transición ha dicho a los cristianos que la propiedad de la iglesia no se tocará.

Mientras tanto, la asociación benéfica de Hermanos Maristas, prepara un concierto que ofrecerá por 120 niños musulmanes a los que presta ayuda.

"Son pobres y desplazados por la guerra", cuenta Mariam Arab mientras se decide por la mejor forma de decorar este año su árbol de Navidad. "Lo más importante es encontrar una manera de animarlos".

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Cinco crónicas que nos inspiraron en el 2025
Safana Bakleh, la siria que sembró esperanza con un coro de mujeres en pleno horror de la guerra
Israel aprueba 19 nuevos asentamientos ilegales en Cisjordania ocupada
Un mapa redibujado pieza por pieza: la anexión de Cisjordania ocupada ocurre ante la vista de todos
Así es la táctica de Israel para dejar a palestinos en prisión: de 144 horas a detención indefinida
EE.UU. se distancia de la ONU al negarse a debatir asentamientos y violencia en Cisjordania ocupada
Israel detiene a casi 100 palestinos en una nueva ola de redadas y violencia en Cisjordania ocupada
Israel impulsa expansión de asentamientos ilegales en Cisjordania ocupada e irrumpe en sede de UNRWA
Foros como el de Doha tienden puentes entre potencias intermedias: ¿qué puede ganar Latinoamérica?
¿Qué hará el presidente de Israel ante solicitud de indulto de Netanyahu? Los tres caminos posibles
¿Quién financia la expansión de los asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania ocupada?
Crece la presión contra Netanyahu en Israel, luego de que pidiera indulto en casos de corrupción
Las fuerzas israelíes hieren a más de 130 palestinos en asaltos en la Cisjordania ocupada
Denuncian "ejecuciones a sangre fría" en Cisjordania ocupada durante incursiones de Israel
Israel avanza con proyecto de ley para que sus ciudadanos compren tierras en Cisjordania ocupada
La venta de aviones F-35 de EE.UU. a Arabia Saudí, ¿afectará el equilibrio militar en Oriente Medio?
Israel expulsó a 32.000 palestinos en Cisjordania ocupada, el mayor desplazamiento desde 1967
Arabia Saudí condiciona firma de Acuerdos de Abraham con Israel a la creación de un Estado palestino
De Líbano a Siria, ataques israelíes mantienen la región bajo alerta: qué se sabe de sus incursiones
Colonos israelíes incendian una mezquita en Cisjordania ocupada en nueva oleada de ataques