El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que "nadie sabe" cómo será el futuro de Siria tras la caída del régimen de Bashar al-Assad, pero espera que Türkiye "tenga la llave" para esa nación.
En declaraciones a medios de comunicación este lunes desde su propiedad de Mar-a-Lago, en Florida, Trump fue reacio ante la pregunta de si retiraría las tropas estadounidenses del noreste de Siria. En lugar de dar una respuesta directa, elogió el buen juicio del presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan.
"Puedo decir que Assad fue un carnicero, en este caso, por lo que hizo con los niños", añadió, en referencia al derrocado líder del régimen, Bashar al Assad.
Luego, calificó a Türkiye como "una fuerza importante" y elogió su relación personal con el presidente Erdogan. "Es alguien con quien me llevo muy bien", dijo Trump a los periodistas. Y añadió que Ankara ha "construido un ejército muy fuerte y poderoso".
Al manifestar que Türkiye "tendrá la llave" para la Siria posterior a Assad, el presidente electo afirmó: "En realidad, no creo que lo hayan oído antes, pero he sido bastante bueno con las predicciones".
Casa Blanca: Türkiye es un actor "importante" en el futuro de Siria
Poco después de las declaraciones de Trump, la Casa Blanca sostuvo que "no hay duda" de que Türkiye es un "un actor importante" en Siria tras la caída del régimen de Asad.
"No hay duda de que los turcos son actores importantes aquí, cualquiera que sea el resultado en Siria, como lo han sido en el transcurso de los últimos 14 años", dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, a periodistas este lunes.
"Es por eso que seguimos teniendo conversaciones con ellos en todos los niveles sobre lo que están haciendo y cuáles son sus preocupaciones”, añadió. También sostuvo: “Como he dicho en el pasado, tienen preocupaciones legítimas con respecto a una amenaza terrorista a lo largo de esa frontera con Siria. Los ciudadanos turcos han sido víctimas de actividades terroristas allí. No se puede culpar a los turcos por estar preocupados por esa amenaza".
Kirby también indicó que Washington seguiría hablando con Ankara sobre sus objetivos y preocupaciones. "Como existe la necesidad de desconflictar y resolver algunas de esas preocupaciones superpuestas, bueno, lo haremos porque Türkiye es, como bien lo señalan, un aliado de la OTAN", completó.
"Han tenido, legítimamente, un gran interés en lo que está pasando en Siria. Lo reconocemos. También reconocemos que a veces sus objetivos no son exactamente los mismos que los nuestros, y por eso hablamos con ellos sobre eso y seguiremos haciéndolo", concluyó.
El apoyo de Estados Unidos al grupo terrorista PKK/YPG
Numerosos analistas y comentaristas de política exterior han señalado que Türkiye ha resultado con una posición más fuerte tras los recientes acontecimientos en Siria, donde EE.UU. ha colaborado durante mucho tiempo con las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF), lideradas por la organización terrorista PKK, para su supuesta lucha contra Daesh.
Türkiye ha manifestado sus objeciones ante esta colaboración. YPG, la rama siria de la organización terrorista PKK, lideran las SDF. El apoyo de Washington al grupo ha exacerbado enormemente las tensiones en las relaciones bilaterales entre Türkiye y EE.UU., dos aliados de la OTAN.
Desde la caída de Assad, los enfrentamientos han sido constantes entre las YPG y el Ejército Nacional Sirio. Kirby afirmó que Estados Unidos mantendrá su apoyo a las SDF, lideradas por YPG/PKK.
El PKK es un grupo terrorista designado como tal en EE.UU. y Türkiye.