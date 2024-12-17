La familia de Aysenur Ezgi Eygi, la activista turca-estadounidense asesinada por las fuerzas israelíes en la Cisjordania ocupada el pasado 6 de septiembre, volvió a manifestar su frustración con el Gobierno del presidente Joe Biden. Tras reunirse con el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, este lunes, los familiares de Aysenur señalaron que es “frustrante escuchar las mismas cosas" sin acciones significativas.
La reunión del lunes ocurre en medio de la lucha de la familia para que el Gobierno de Biden realice una investigación independiente sobre su asesinato, que fue deliberado según revelan las pruebas. "El secretario estuvo atento mientras nos escuchaba, pero desafortunadamente repitió muchas de las mismas cosas que hemos estado oyendo durante los últimos 20 años, especialmente desde el asesinato de Rachel Corrie", dijo el esposo de Aysenur, Hamid Ali, después de la reunión con Blinken en el Departamento de Estado.
La estadounidense Rachel Corrie, de 23 años, fue asesinada en 2003 por una excavadora israelí mientras protestaba por la demolición de casas palestinas en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza.
El asesinato de Aysenur, de 26 años, ocurrió en un contexto similar. Un francotirador israelí le disparó letalmente el 6 de septiembre durante una protesta pacífica contra los asentamientos israelíes ilegales cerca de Nablus, en la Cisjordania ocupada. Los relatos de testigos y las autopsias realizadas por las autoridades turcas y palestinas apuntan a un ataque selectivo.
"Esperamos que esta vez las cosas sean diferentes", añadió Ali, aunque aclaró que la familia no tiene grandes expectativas.
Ozden Bennet, hermana de Aysenur, dijo que Estados Unidos sigue esperando una investigación de Israel, que la familia no considera "creíble".
Los familiares de la activista salieron de la reunión pidiéndole a Washington que "presione al gobierno israelí para que, como mínimo, termine su investigación sobre el asesinato de mi hermana antes del cambio de gobierno", dijo Bennett. Esto en el contexto de que Trump asumirá como presidente de Estados Unidos el próximo 20 de enero.
Bennett también señaló que antes de la reunión del lunes en el Departamento de Estado, nadie de la Casa Blanca ni de la administración Biden se había puesto en contacto con la familia para ofrecer sus condolencias, a pesar de los informes de prensa que sugerían que sí los habían contactado.
“Murió luchando por otros”: vigilia por Aysenur frente a la Casa Blanca
En la tarde de este lunes se celebró una vigilia frente a la Casa Blanca en memoria de Aysenur. Además de su hermana y su esposo, al homenaje asistió su padre Mehmet Suat Eygi, quienes se unieron a otras personas en Lafayette Square.
El esposo de Aysenur reiteró su frustración y señaló que, si bien los funcionarios estadounidenses calificaron el asesinato de "no provocado" e "injustificado", aún no han responsabilizado a Israel.
"¿Dónde está la justicia y qué es exactamente lo que está tardando tanto?", dijo Ali. "Si Estados Unidos hubiera hecho responsables a Israel de los asesinatos de otros estadounidenses como Rachel Corrie o Shireen Abu Akleh, tal vez los soldados israelíes no se sentirían tan envalentonados para matar a estadounidenses y a otros civiles hoy", añadió.
Bennett, hermana de Aysenur, la describió como una "ciudadana global", lo que, según ella, es un "ejemplo de lo mejor de lo que significa ser estadounidense y ser humano". "Aysenur murió luchando por otros, como muchos antes que ella. La justicia para Aysenur representa un paso más cerca de la justicia para otras víctimas de la violencia sin sentido del ejército israelí", dijo.
Al evento también acudió la congresista Rashida Tlaib. Al dirigirse a los asistentes, Tlaib, que representa al distrito 12 de Michigan y es la única palestina estadounidense en el Congreso, criticó al presidente Biden por no ordenar una investigación independiente sobre la muerte de Aysenur, y dejar el asunto en manos de las autoridades israelíes que aún no ha entregado resultados más de tres meses después.
"Sabemos que el presidente Biden dijo recientemente: 'Si le haces daño a un estadounidense, responderemos'. Pero su inacción ha dejado claro una vez más que si es el Gobierno israelí el que asesina a estadounidenses, eso es una mentira total", dijo Tlaib.
También criticó la caracterización anterior de Biden de la muerte de Aysenur como un "error trágico". "Todos sabemos que el asesinato de Aysenur no fue un 'error trágico'", dijo. "Fue devastador para su familia escucharlos decir eso, y lo sabemos, y ella sabía que lo que el ejército israelí le hizo a ella, se lo hace a los palestinos todos los días", dijo.
Sin rendición de cuentas
Estados Unidos ha pedido a las autoridades israelíes que realicen una "investigación rápida, exhaustiva y transparente" sobre el asesinato de Aysenur hace tres meses. Sin embargo, hasta la fecha nadie ha rendido cuentas porque la investigación sigue en curso.
Una investigación preliminar de Israel concluyó que "es muy probable" que a Aysenur la impactara "de forma indirecta y no intencionada" el fuego israelí que apuntaba contra un "instigador principal de actividad violenta que lanzó piedras" durante la protesta. Sin embargo, las pruebas en videos y los relatos de los testigos contradicen la versión israelí de los hechos. De hecho, muchos afirman que un francotirador israelí le disparó directamente cuando se encontraba lejos de la zona de protesta.
Un informe del diario The Washington Post también reveló que Aysenur recibió un disparo más de 30 minutos después del pico de enfrentamientos en la zona y unos 20 minutos después de que los manifestantes se hubieran alejado más de 200 metros de la carretera principal, tomando distancia de las fuerzas israelíes.
Los fiscales de Türkiye iniciaron una investigación el 11 de septiembre sobre el asesinato de Aysenur, que fue enterrada en la ciudad de Didim, en el oeste del país, después de que su cuerpo fuera repatriado.