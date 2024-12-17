La intervención de Rusia en Siria comenzó en septiembre de 2015, un año después de que rebeldes apoyados por Moscú tomaran regiones separatistas en el este de Ucrania. Desde entonces, tanto ha cambiado en Ucrania y en Siria que muchos expertos se preguntan si las opciones de Rusia en su flanco en Oriente Medio han quedado gravemente limitadas con el fin del régimen de Bashar Al-Assad.

A diferencia de 2015, cuando el Kremlin desplegó armamento pesado y aviones de combate para salvar a Assad de una derrota segura, esta vez el dictador sirio se quedó solo mientras las fuerzas opositoras se acercaban a Damasco en una ofensiva relámpago de 11 días.

“La caída de Bashar al Assad es algo negativo para Rusia”, reconoció Sergei Markov, exasesor del presidente Vladimir Putin. “En primer lugar, durante casi una década, Rusia gastó muchos recursos para salvar a Assad. En segundo lugar, cientos de tropas rusas murieron en Siria luchando por apoyarlo. Por supuesto, para Rusia esto es un fracaso”, explicó Markov a TRT World.

David Ignatius, columnista del diario The Washington Post, informó que poco antes de que comenzara la ofensiva de la oposición siria contra el régimen de Assad, “la inteligencia ucraniana envió unos 20 operadores de drones experimentados y unos 150 drones con visión en primera persona” a Idlib, bastión clave del principal grupo de oposición Hayat Tahrir al Sham (HTS). En su artículo, Ignatius escribió que Ucrania quería “darle un golpe en la nariz a Rusia y socavar a sus socios”.

Por su parte, Markov anticipó que la influencia rusa en Oriente Medio disminuirá a la luz de su fracaso en Siria, un estado dependiente de Moscú, donde el Kremlin mantuvo bases militares en los puertos del Mediterráneo desde la época soviética.

Las consecuencias para Rusia no se limitarán a Oriente Medio, agregó Markov. En ese sentido explicó que Moscú perderá un prestigio significativo desde la República Centroafricana a Mali y Burkina Faso –donde tiene presencia militar para apoyar a sus gobiernos– hasta Asia Central, donde ha proporcionado garantías de seguridad a exrepúblicas soviéticas a través de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva.

Rusia busca negociar un acuerdo con el nuevo gobierno de transición en Siria para mantener sus bases en la costa del Mediterráneo. Pero si Moscú no puede seguir operando sus activos en la región, esto complicará su acceso a África, según Markov. Además, el exasesor de Putin agregó que destacamentos como la base aérea de Hmeimim representan un punto estratégico clave que conecta a Rusia con sus misiones militares en países africanos.

Ahora bien, el politólogo ruso cree que la caída del régimen de Assad significa un mayor fracaso para Teherán que para Moscú. El motivo: los largos vínculos sectarios y políticos de Irán con la familia del derrocado régimen, quienes son alauitas, una rama vinculada al chiismo.

Para Markov, Assad cavó su propia tumba cuando se negó a normalizar relaciones con Türkiye y rechazó la histórica demanda de formar un gobierno inclusivo.

Repercusiones en Ucrania

Ahora que Assad huyó a Rusia junto a su familia, deja atrás un oscuro legado de corrupción, tortura, masacres y opresión sistémica.

Su fin, proyectó Markov, también tendrá un impacto significativo en la guerra de Ucrania.

Desde una perspectiva militar, sostuvo, tendrá un impacto positivo porque Rusia se liberará de sus cargas en Siria y se alineará con los pensamientos de muchos rusos comunes que creen que Ucrania debería ser la máxima prioridad para Moscú debido a los profundos lazos históricos y culturales que tiene con Rusia.

Pero en términos económicos, el fracaso sirio puede afectar las finanzas rusas, aclaró Markov. Esto se debe a que, tras la caída de Assad, países bajo garantías de seguridad rusas podrían pensarlo dos veces antes de arriesgarse a eludir las sanciones occidentales contra el Kremlin.

En vista del revés en Siria, los aliados de potencia media de Rusia estarían menos dispuestos a “violar las sanciones occidentales” a cambio de garantías de seguridad rusas, lo que añadiría tensiones al esfuerzo bélico de Moscú en Ucrania, evaluó Markov.

Según indicó, la debacle de Siria puede tener un costo mayor para Rusia, al debilitar su posición ante los ojos del gobierno entrante de Trump, que pretende mediar en un “compromiso” entre Moscú y Kiev.