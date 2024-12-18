La industria de defensa de Türkiye ha logrado un hito histórico al firmar un acuerdo con Portugal para exportar buques a la Armada de ese país, en lo que representa su primera exportación de este tipo a un país miembro de la Unión Europea (UE) y la OTAN.

El acuerdo se concretará a través de STM, la principal empresa de defensa naval de Türkiye, que superó a destacados competidores de todo el mundo al obtener el contrato. La Armada portuguesa consideró que el diseño y la ingeniería de esta empresa son los más efectivos y le adjudicó el contrato. Los dos buques serán diseñados y construidos en un astillero privado en Türkiye, con el inicio de la construcción programado para 2025.

Savunma Teknolojileri Muhendislik ve Ticaret, más conocida por sus siglas STM, lleva 33 años prestando servicio a la industria de Defensa turca en áreas como ingeniería, desarrollo de tecnología y servicios de consultoría. La empresa aplica sus avanzadas capacidades y tecnologías en una amplia gama de áreas estratégicas, que abarcan desde plataformas navales hasta sistemas tácticos de mini UAVs, desde sistemas de mando y control hasta ciberseguridad, y desde análisis de big data hasta aplicaciones de inteligencia artificial.

Un hito histórico para la industria de defensa de Türkiye

La ceremonia de firma del contrato se llevó a cabo este martes en Lisboa, la capital de Portugal.

Durante el evento, Haluk Gorgun, secretario de Industria de Defensa de Türkiye, señaló: “La industria de defensa de Türkiye ha crecido significativamente en los últimos años. Türkiye, que se encuentra entre los 10 países del mundo capaces de construir sus propios buques de guerra, ha comenzado no solo a producir estos productos, sino también a exportarlos a países amigos y aliados. Desarrollar una sólida cooperación en defensa y en la industria de defensa con nuestros aliados de la OTAN es una de las principales prioridades de Türkiye”.