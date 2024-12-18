Israel, aprovechando la caída del régimen de Bashar Al-Assad, anunció nuevos planes para ampliar los asentamientos en los Altos del Golán, una región siria ocupada ilegalmente por Tel Aviv desde 1967.

Esta zona limita con Israel, Líbano y Jordania, por lo cual se la considera una ubicación estratégica. Tel Aviv considera que su presencia allí es esencial para su seguridad nacional, ya que le da una ventaja militar sobre los tres países vecinos.

El Gobierno israelí ha destinado más de 11 millones de dólares para “fomentar el crecimiento demográfico” en los Altos del Golán ocupados. Según el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el objetivo es duplicar su población en la zona. “Seguiremos aferrándonos a ellos (los Altos del Golán), haremos que florezcan y nos asentaremos allí”, aseguró la semana pasada.

Una zona ocupada

Los Altos del Golán, donde viven hasta hoy en día principalmente drusos y circasianos, permanecieron bajo control sirio hasta la Guerra de los Seis Días, en 1967. En ese momento, Israel y Siria habían firmado un alto el fuego, seguido por un acuerdo clave.

Conocido como el Acuerdo de 1974 por el año en que se firmó, estipulaba la retirada de Israel de todas las zonas del monte Hermón. Definía la frontera actual entre Israel y Siria, creando dos líneas de separación –israelí y siria– con una zona de amortiguamiento entre ellas. El acuerdo es supervisado desde entonces por la fuerza de mantenimiento de paz de la ONU desplegada en la zona (FNUOS).

Sin embargo, después de medio siglo, el tratado se vino abajo el 8 de diciembre de este año cuando tanques israelíes entraron en la zona de amortiguamiento. La presencia del ejército israelí allí violó el acuerdo firmado por ambos, advirtieron la ONU y países de Oriente Medio, condenando la acción de Tel Aviv.

Pero las fuerzas israelíes no sólo llegaron al lado sirio de la meseta, sino que también desplegaron tropas para crear otra zona de amortiguación, en este caso, defensiva.

Israel justificó su acción militar diciendo que el cambio de Gobierno en Siria significaba que los acuerdos de alto el fuego habían “colapsado” y que necesitaba neutralizar las amenazas potenciales del nuevo gobierno.

Una semana después, Netanyahu anunció un plan de expansión de los asentamientos en los Altos del Golán ocupados, diciendo que la medida era “necesaria” ya que se había abierto un “nuevo frente” en la frontera de Israel con Siria después de la caída del régimen de Assad.

Este martes, Netanyahu viajó a los Altos del Golán ocupados, acompañado por el ministro de Defensa, Israel Katz. Un viaje controvertido, que le valió críticas de la comunidad internacional.