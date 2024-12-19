El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, destacó la importancia de atender las necesidades urgentes de Siria, como el retorno de los refugiados, la reconstrucción institucional y la restauración de los servicios públicos básicos.

"Las necesidades urgentes del pueblo sirio no pueden aplazarse más, porque tenemos que lograr que todos los refugiados regresen a Siria", señaló Fidan en una entrevista con el medio Al Jazeera transmitida este miércoles.

"Los servicios básicos –salud, transporte, alimentación, educación, comunicación– deben proporcionarse al pueblo (sirio) para que pueda tener una vida normal", añadió.

Fidan señaló que el colapso institucional en Siria ha dejado a millones de personas sin acceso a servicios esenciales, lo que agrava la crisis humanitaria.

“Lo que estamos viendo hoy en Siria es el colapso de un Estado funcional, donde incluso servicios básicos como la atención en salud y la educación se han suspendido”, afirmó.

En respuesta a las afirmaciones sobre el papel de Türkiye en el cambio de régimen en Siria, Fidan se refirió a las declaraciones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien describió el desarrollo como "una toma de poder hostil".

"Bueno, primero, permítanme decir esto: no lo llamaríamos una toma de poder, porque sería un grave error presentar de esa manera lo que está ocurriendo en Siria. Para el pueblo sirio no es una toma. Si hay alguna toma, es la voluntad del pueblo sirio la que está tomando el control ahora", afirmó.

En esa línea, Fidan subrayó que el papel de Türkiye en Siria no es de dominación sino de cooperación.

"Las lecciones que hemos aprendido de la región son claras. La cultura de la dominación no ha hecho más que alimentar la inestabilidad y el sufrimiento", sostuvo. Y señaló que "la cooperación y la solidaridad deben ser nuestros principios rectores de ahora en adelante".

El ministro, basándose en su experiencia como exjefe de inteligencia de Türkiye, destacó la vigilancia cercana de los desarrollos en Idlib y las áreas circundantes de Siria.

"HTS (Hayat Tahrir al-Sham) ha dado grandes pasos para desvincularse de Al Qaeda, Daesh/ISIS y otros elementos radicales", dijo Fidan, apuntando a un cambio dentro de la coalición.

El ministro explicó que estas transformaciones son clave para generar confianza entre los actores regionales e internacionales. "Necesitamos ver pasos concretos de todos los grupos para asegurarnos de que se alineen con la lucha internacional contra el extremismo", agregó.

"Hemos estado siguiendo este proceso desde hace años, especialmente durante mi período como director de inteligencia. Ahora podemos ver una transformación significativa dentro del grupo", añadió, sugiriendo que los pasos recientes podrían ser un punto de inflexión en la región.

Al hablar sobre el futuro de Siria, destacó el apoyo de Ankara a una oposición unificada e inclusiva para estabilizar el país.