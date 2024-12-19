AMÉRICA LATINA
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Sheinbaum impulsa expansión del T-MEC a más países de América Latina
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que ampliar el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC, transformaría al continente en una "potencia económica".
Sheinbaum impulsa expansión del T-MEC a más países de América Latina
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, participa este martes durante una rueda de prensa matutina en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). Foto: Sáshenka Gutiérrez. EFE. / Photo: AA / AA
Por Redacción

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó su apoyo a la propuesta de expandir el tratado que regula la zona de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC, para incluir a otros países de América Latina.

Siguiendo la postura de su antecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum abogó este martes porque el T-MEC no se limite a los tres países que actualmente lo conforman, sino que incluya a otras naciones de la región. Según explicó, esta ampliación podría transformar el continente en una "potencia económica" capaz de competir con otras regiones del mundo.

Asimismo, enfatizó que, más allá de las afinidades o diferencias ideológicas entre gobiernos de la región, el objetivo central debe ser la integración económica.

El T-MEC, considerado un pilar del comercio en América del Norte, tiene un gran potencial por explorar, argumentó la mandataria. Destacó que una mayor colaboración con los países del sur del continente podría desbloquear oportunidades en sectores clave como la energía renovable, la educación, la ciencia, la cultura y la tecnología

Sheinbaum señaló a países como Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay, Guatemala, Venezuela y Cuba como posibles socios en esta expansión, destacando los intereses comunes y los desafíos compartidos que podrían abordarse más efectivamente a través de un tratado regional ampliado.

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¿Qué es el T-MEC?

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es un acuerdo que sienta las bases para la relación comercial entre los tres países de América del Norte. Este pacto reemplazó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que, desde su entrada en vigor en 1994, consolidó la mayor zona de libre comercio a nivel mundial, impulsando el desarrollo económico.

Este tratado, que moderniza y actualiza los términos del TLCAN para adaptarse a las dinámicas comerciales y tecnológicas actuales, fue ratificado por los tres países y entró en vigor el 1 de julio de 2020.

El tratado quedó bajo la lupa recientemente cuando el presidente electo de EE.UU., Donald Trump, amenazó con imponer aranceles del 25% a las importaciones provenientes de México y Canadá si estos países no “detenían la migración y tráfico de drogas”.

Por su parte, Sheinbaum rechazó las "amenazas" de Trump, afirmando que esa medida económica no resolverá los problemas que el republicano utilizó como justificación. En este sentido, la mandataria llamó al diálogo y a la cooperación entre los tres países, afirmando que la resolución de los problemas debía lograrse a través de la diplomacia, sin recurrir a medidas que pudieran dañar las relaciones comerciales.

FUENTE:TRT Español
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