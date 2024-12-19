Israel volvió a abrir su frente de ataques contra Yemen y lanzó letales bombardeos que impactaron centrales de energía, un puerto y una instalación petrolera. La agresión, que mató al menos a nueve personas e hirió a otras tres, marca una importante escalada en el conflicto de Tel Aviv con los hutíes, según reportes.
El canal de televisión Al-Masirah, alineado con los hutíes, informó este jueves que los ataques israelíes impactaron dos plantas de energía en la capital de Yemen, Saná, y que causaron daños considerables a una instalación petrolera y al puerto de Hudaida.
La agencia de noticias Saba, dirigida por los hutíes, dijo que los aviones de guerra de Tel Aviv ejecutaron seis bombardeos contra las plantas de energía ubicadas en el sur y el norte de Saná, y otras seis en Hudaida, matando a varias personas.
Los ataques en Hudaida tuvieron como objetivo el puerto de la ciudad y la instalación petrolera de Ras Isa. "El enemigo lanzó cuatro ataques agresivos contra el puerto... y dos ataques contra la instalación petrolera", dijo el canal citado por Al Jazeera.
El ejército de Israel sostuvo que los bombardeos se lanzaron contra “objetivos militares” vinculados a combatientes hutíes, después de interceptar un misil lanzado por ese grupo, según reportó el medio Al Jazeera.
Israel sostiene que los hutíes utilizan el puerto de Hudaida para “trasladar armas iraníes a la región y suministros para las necesidades militares”, según una declaración del portavoz israelí David Avraham en septiembre a la agencia de noticias AFP.
Y señaló en ese momento que los hutíes forman parte de un “eje de resistencia” iraní que incluye a Hamás y Hezbollah, y se coordina con Irán y grupos iraquíes controlados por Teherán para atacar a Israel. Los hutíes, por su parte, sostienen que sus ataques son en solidaridad con Gaza y que solo los detendrán cuando Israel suspenda su brutal ofensiva en el enclave.
Medios israelíes anticiparon ataques contra Yemen
La Corporación de Radiodifusión Pública de Israel (KAN) reportó este lunes que el país se preparaba para lanzar una ofensiva militar en Yemen, en respuesta a los continuos lanzamientos de misiles y drones por parte de los hutíes.
En la última semana, los hutíes lanzaron hacia Israel al menos seis drones y dos misiles balísticos, de acuerdo a funcionarios israelíes.
Justamente, KAN publicó la noticia después de que Israel interceptara el lunes un misil balístico y un avión no tripulado lanzados por los hutíes. Más temprano ese día, el grupo se atribuyó la responsabilidad de un ataque con misiles balísticos hipersónicos contra un objetivo militar en Jaffa, una ciudad en el centro de Israel. Los servicios de emergencia israelíes informaron de cinco personas heridas en Tel Aviv y áreas circundantes cuando buscaron refugio después del ataque.
KAN describió la preparación israelí para atacar como parte de las crecientes tensiones vinculadas a los aliados regionales de Irán. "Los hutíes han asumido la carga de atacar a Israel en nombre de todo el eje iraní", dijo el informe periodístico, citando las posiciones debilitadas del régimen derrocado de Assad en Siria y de Hezbollah en Líbano como factores contribuyentes.
El medio también reportó un consenso dentro del establecimiento de seguridad de Israel para contraatacar a los objetivos hutíes. Por su parte, el Ejército de Tel Aviv destacó la importancia de enfrentar “la amenaza” de Yemen. “Esto requiere cambiar los recursos de inteligencia y preparar unidades operativas para la misión”, dijo.
Los hutíes vs. Israel
En solidaridad con Gaza, que desde el 7 de octubre de 2023 sufre la ofensiva genocida de Israel, los hutíes han atacado buques de carga israelíes o asociados con Tel Aviv en el mar Rojo. El grupo ha dicho en reiteradas ocasiones que continuará estas operaciones hasta que terminen los bombardeos contra el asediado enclave.
En represalia a los ataques en el mar Rojo, Israel ha lanzado dos operaciones previas contra Yemen. La primera, denominada “Brazo Largo”, fue en julio, y tuvo como objetivo el puerto de Hudaida, bajo control de los hutíes, e infraestructura de combustible en la planta de energía de la ciudad. La segunda se lanzó en septiembre, centrándose en múltiples objetivos hutíes en la misma región.
Ahora bien, desde principios de 2024, una coalición de 14 países liderada por Estados Unidos y Gran Bretaña empezó a lanzar ataques aéreos contra posiciones de los hutíes en Yemen, según afirma, para enfrentar las acciones del grupo en el mar Rojo. Con la intervención de Washington y Londres en esta región, los hutíes luego anunciaron que consideran objetivos militares a todos los barcos estadounidenses y británicos.
Los hutíes son un grupo originario de una tribu de Yemen que sigue la rama zaidí del islam chiíta. Tras la Revolución iraní de 1979, estrecharon lazos con Irán. Su líder, Hussein Al-Houthi, pasó años en Irán acercándose a líderes religiosos y políticos. La tensión con el presidente yemení Ali Abdullah Saleh aumentó tras el Acuerdo de Jeddah de 2000, que exigía el desarme de los hutíes.
En 2004, tras el asesinato de Hussein Al-Houthi, su hermano Abdul-malik Al-Houthi asumió el liderazgo. Los hutíes ampliaron su armamento y recibieron apoyo de Irán, mientras Yemen solicitó ayuda a Arabia Saudita. Durante la llamada Primavera Árabe de 2011, los hutíes ganaron apoyo y armamento, enfrentándose a una coalición liderada por Arabia Saudita en 2015. Trump los declaró terroristas en 2020, pero Biden revirtió la decisión en 2021.