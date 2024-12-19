El Salvador, el único país del mundo que ha adoptado el bitcoin como moneda oficial, llegó a un acuerdo con Fondo Monetario Internacional (FMI) para "reforzar la sostenibilidad fiscal" del país y mitigar "los riesgos relacionados" con esta criptomoneda.

Este acuerdo incluye un crédito de aproximadamente 1.400 millones de dólares y se extenderá por 40 meses. Sin embargo, el FMI señaló en su comunicado que la medida todavía está sujeta a la aprobación del directorio del fondo, que probablemente lo tratará en febrero de 2025.

El acuerdo llega tres años y medio después de la histórica decisión que tomó el presidente Nayib Bukele de convertir el bitcoin en moneda oficial. Así, El Salvador quedó con otra divisa en curso, además del dólar estadounidense que se utiliza en el país desde 2001. La medida de Bukele generó inquietud en el Fondo Monetario Internacional que alegaba riesgos asociados con la volatilidad y potencial para desestabilizar la economía.

En esa línea, el FMI ha señalado que con el nuevo crédito concedido a El Salvador “se están mitigando los riesgos relacionados con bitcoin”. También que la aceptación de bitcoin de parte del sector privado será voluntaria y la participación del sector público en actividades relacionadas con bitcoin “será delimitada”. Asimismo “los riesgos potenciales del proyecto bitcoin disminuirán significativamente”.

Además, según el fondo, los impuestos solo podrán pagarse en dólares y la participación del gobierno en la billetera cripto Chivo "se irá reduciendo gradualmente".

El Salvador y su historia con el bitcoin

El bitcoin nació en 2008 con el objetivo de escapar del control de las instituciones financieras, utilizando blockchain, una tecnología que registra las transacciones de forma descentralizada e infalsificable a través de una red global de ordenadores. Esta tecnología asegura que la emisión de dinero no dependa de un gobierno, lo que le otorga una naturaleza independiente.

Esto es importante porque, desde 2001, el dólar estadounidense sustituyó al colón salvadoreño como moneda del país. Al hacer esto, El Salvador cedió parte de su soberanía monetaria, dado que el banco central dejó de emitir moneda.

En 2021, ante la dificultad de incrementar las reservas nacionales, Bukele decidió invertir en bitcoin y hacer esta moneda oficial con la Ley Bitcoin, en un intento de recuperar parte de esta soberanía.

Este movimiento no solo suponía un hito económico internacional, sino que era un claro desafío a las instituciones económicas internacionales basadas en el dólar.