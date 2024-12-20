Las voces de alarma por la brutalidad de los actos de Israel en Gaza se intensifican. Solo este jueves, dos reconocidas organizaciones humanitarias, Médicos sin Fronteras y Human Rights Watch, publicaron, cada una, desgarradores informes sobre el sufrimiento de los palestinos en el enclave asediado. Y las acusaciones no son menores: “limpieza étnica” y “actos de genocidio”.
El reporte de Médicos Sin Fronteras (MSF), que documenta los 14 meses que lleva la ofensiva israelí, asegura que hay “señales claras de limpieza étnica”. Además, sostiene que el asedio sobre Gaza ha reducido drásticamente la ayuda humanitaria, con tan solo 37 camiones autorizados al día en octubre de 2024, frente a los 500 que había antes del 7 de octubre de 2023.
"Estamos viendo señales claras de limpieza étnica, ya que los palestinos son desplazados a la fuerza, atrapados y bombardeados", dijo Christopher Lockyear, secretario general de MSF. "La gente en Gaza está luchando por sobrevivir a condiciones apocalípticas, pero ningún lugar es seguro, nadie se salva y no hay salida de este enclave destrozado", añadió.
El norte de Gaza, en especial el campamento de Yabalia, sufre una ofensiva "extremadamente violenta" desde principios de octubre, sostiene el informe de la organización.
"Lo que nuestros equipos médicos han presenciado sobre el terreno a lo largo de este conflicto es coherente con las descripciones proporcionadas por un número cada vez mayor de expertos legales y organizaciones que concluyen que se está produciendo un genocidio en Gaza", completó Lockyear.
El informe de MSF, titulado "Gaza: la vida en una trampa mortal", registró al menos 41 ataques contra el personal de la organización, incluidos bombardeos contra instalaciones de salud y fuego directo contra convoyes humanitarios. También indicó que la ONG fue forzada a evacuar hospitales y centros de salud en al menos 17 ocasiones.
En esa línea, denunció el bloqueo de las evacuaciones médicas, pues Israel ha autorizado solo el 1,6% de las solicitudes entre mayo y septiembre de 2024. Y a eso se suma la rápida propagación de enfermedades que pudieron constatar los equipos de MSF, en una población que había sido desplazada en un 90% y que vivía en condiciones miserables.
De ahí que el reporte se haya unido a los llamados para un alto el fuego inmediato y el levantamiento del asedio con el objetivo de permitir la entrega masiva de ayuda humanitaria. Por eso, pidió a "los estados, en especial los aliados más cercanos de Israel, a que pongan fin a su apoyo incondicional a Israel y cumplan con su obligación de prevenir el genocidio en Gaza".
Privación del agua en Gaza por parte de Israel es un “acto de genocidio”
Por su parte, el informe de Human Rights Watch (HRW) acusa a Israel de matar a miles de palestinos en Gaza al negarles agua potable, lo que, enfatiza la organización, equivale legalmente a actos de genocidio y exterminio.
El reporte de 184 páginas detalla que el gobierno israelí ha detenido el suministro de agua para Gaza, ha cortado la electricidad y ha restringido el combustible, lo que ha impedido el uso de las instalaciones de agua y de saneamiento en el enclave. Como resultado, los palestinos allí solo tienen acceso a unos pocos litros al día en muchas zonas, muy por debajo del umbral de 15 litros para la supervivencia, según el grupo.
"Lo que hemos descubierto es que el Gobierno de Israel está matando intencionalmente a palestinos en Gaza al negarles el agua que necesitan para sobrevivir", dijo Lama Fakih, director de HRW para Oriente Medio, en una conferencia de prensa.
"Esta política, infligida como parte de la matanza masiva de civiles palestinos en Gaza, significa que las autoridades israelíes han cometido el crimen contra la humanidad del exterminio, que se está llevando a cabo actualmente. Esta política también equivale a un 'acto de genocidio' según la Convención sobre el Genocidio de 1948", condenó HRW en su informe de este jueves.
Aunque el reporte describe la privación de agua como un acto de genocidio, señala que para demostrar que funcionarios israelíes cometieron este crimen también sería necesario establecer su intención. En esa línea, el informe cita declaraciones de algunos altos funcionarios de Tel Aviv que, según dice, sugieren que "desean destruir a los palestinos", lo que significa que la privación de agua "puede equivaler al crimen de genocidio".
Genocidio, genocidio, genocidio: la acusación que se repite
El informe de HRW se publica apenas días después de que Amnistía Internacional, otro reconocido grupo de derechos humanos, concluyera en su propio reporte que Israel ha cometido y continúa cometiendo genocidio contra la población palestina en Gaza. Esta organización incluyó en su informe “declaraciones de carácter genocida y deshumanizantes del gobierno israelí", así como imágenes satelitales que documentan la destrucción del territorio palestino e investigaciones en el terreno con habitantes de Gaza, entre el 7 de octubre de 2023 y julio de 2024.
En palabras de Amnistía Internacional, durante este período “Israel ha venido sumiendo a la población palestina en un infierno de destrucción sin ningún pudor, continuamente y con absoluta impunidad”. Al punto de someter a los palestinos en Gaza a “una muerte lenta y calculada”. Por su parte, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, sentenció en ese momento que “mes tras mes, Israel ha tratado a los palestinos de Gaza como un grupo infrahumano, indigno de respeto por los derechos humanos y la dignidad, demostrando su intención de destruirlos físicamente".
Y, hace poco más de un mes, la ONU advirtió que las acciones de Israel cumplen con las características de un genocidio y que está usando la "hambruna como arma de guerra”. Luego, señaló que las matanzas de palestinos son “atroces e inexcusables". En ese momento, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, sostuvo que nada justifica el “castigo colectivo” en el enclave. "La ONU continuará mostrando solidaridad con el pueblo palestino y sus derechos inalienables a vivir en paz, seguridad y dignidad", indicó.
Todas estas voces de denuncia se han multiplicado con el pasar de las semanas, luego de que la Corte Penal Internacional emitiera órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su exsecretario de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
En medio de las voces de alarma, los bombardeos continúan
Los ataques israelíes siguen devastando Gaza. En la madrugada de este viernes, bombardeos contra varias partes del enclave mataron a 19 palestinos e hirieron a muchos otros más, según informes locales.
La Dirección de Defensa Civil dijo en un comunicado que los ataques aéreos en el barrio de Sabra, en el sur de la Ciudad de Gaza, apuntaron a las casas de las familias Abu Shanab, Kiyyali y Al-Lawh, matando a nueve personas e hiriendo a muchas otras.
Fuentes de salud dijeron que drones israelíes impactaron a dos motocicletas en el sur del enclave, matando a tres personas.
Otros ataques aéreos en el centro de la Ciudad de Gaza y en la ciudad sureña de Rafah dejaron seis palestinos más muertos y muchos heridos.
Además, un ataque con drones israelí en Deir al-Balah, en el centro de Gaza, mató a una persona e hirió a otras, según informes locales.
Israel lanzó su brutal ofensiva contra Gaza en octubre de 2023. Desde entonces, ha matado a más de 45.000 palestinos, ha desplazado a la mayor parte de los 2,3 millones de habitantes y ha reducido a ruinas gran parte del enclave.