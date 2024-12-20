AMÉRICA LATINA
3 MIN DE LECTURA
Maduro anticipa una “gran reforma constitucional” en Venezuela
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reveló que conformó un equipo con “asesores internacionales” para impulsar una “gran reforma constitucional” durante su tercer mandato en 2025.
Maduro anticipa una “gran reforma constitucional” en Venezuela
Hace más de siete años, en 2017, Maduro convocó a una Asamblea Constituyente para "pacificar" el país, tras unas elecciones en las que Maduro obtuvo un segundo mandato. / Foto: Getty Images / Getty Images
Por Redacción
20 de diciembre de 2024

A menos de un mes de posesionarse para su tercer mandato, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que planea “una gran reforma constitucional” en el país. Durante un acto oficial, el mandatario reveló que conformó un “equipo con grandes asesores internacionales, grandes asesores nacionales, para pensar, junto a nuestro pueblo, en una gran reforma constitucional que democratice aún más la sociedad venezolana y que empodere al ciudadano".

El mandatario señaló que el objetivo de este proyecto es consolidar la "soberanía nacional, la soberanía popular", sin ofrecer mayores detalles sobre cuál sería exactamente la reforma a la Constitución del país, que justo este diciembre cumplió 25 años de vigencia. "Estamos llenos de grandes ideas, estamos imbuidos en un gran sentimiento de transformaciones, de cambios", añadió.

Las reformas constitucionales por ley deben ser ratificadas por el voto popular.

La actual Constitución de Venezuela se aprobó en referendo el 15 de diciembre de 1999, con un 71% de votos a favor, en una jornada marcada por una alta abstención y un desastre natural en el norte del país.

Relacionado¿Qué pasa en Venezuela? Cronología desde las elecciones presidenciales
RECOMENDADOS

La Asamblea Nacional Constituyente de 2017

Hace más de siete años, en 2017, Maduro convocó a una Asamblea Constituyente para "pacificar" el país, tras unas elecciones en las que Maduro obtuvo un segundo mandato. La Asamblea Nacional Constituyente que se estableció no redactó una nueva Constitución ni reformó la vigente, sino que tomó funciones de la Asamblea Nacional hasta diciembre de 2020, cuando su presidente, Diosdado Cabello, anunció la disolución de la institución.

Cabello señaló entonces que el principal aporte de la Asamblea Constituyente fue haber traído paz a Venezuela, pues cuando fue instaurada se acabaron las protestas. Sin embargo, desde que esta figura se estableció, hubo cuestionamientos porque fue constituida sin un referendo consultivo previo, como sí ocurrió en 1999 cuando se redactó la Constitución vigente.

Maduro plantea este proyecto a tres semanas del acto en el que tiene previsto jurar para un tercer período de seis años (2025-2031), tras su reelección en julio, cuyos resultados la oposición disputa.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato