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Maduro anticipa una “gran reforma constitucional” en Venezuela
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reveló que conformó un equipo con “asesores internacionales” para impulsar una “gran reforma constitucional” durante su tercer mandato en 2025.
Maduro anticipa una “gran reforma constitucional” en Venezuela
Hace más de siete años, en 2017, Maduro convocó a una Asamblea Constituyente para "pacificar" el país, tras unas elecciones en las que Maduro obtuvo un segundo mandato. / Foto: Getty Images / Getty Images
Por Redacción

A menos de un mes de posesionarse para su tercer mandato, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que planea “una gran reforma constitucional” en el país. Durante un acto oficial, el mandatario reveló que conformó un “equipo con grandes asesores internacionales, grandes asesores nacionales, para pensar, junto a nuestro pueblo, en una gran reforma constitucional que democratice aún más la sociedad venezolana y que empodere al ciudadano".

El mandatario señaló que el objetivo de este proyecto es consolidar la "soberanía nacional, la soberanía popular", sin ofrecer mayores detalles sobre cuál sería exactamente la reforma a la Constitución del país, que justo este diciembre cumplió 25 años de vigencia. "Estamos llenos de grandes ideas, estamos imbuidos en un gran sentimiento de transformaciones, de cambios", añadió.

Las reformas constitucionales por ley deben ser ratificadas por el voto popular.

La actual Constitución de Venezuela se aprobó en referendo el 15 de diciembre de 1999, con un 71% de votos a favor, en una jornada marcada por una alta abstención y un desastre natural en el norte del país.

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La Asamblea Nacional Constituyente de 2017

Hace más de siete años, en 2017, Maduro convocó a una Asamblea Constituyente para "pacificar" el país, tras unas elecciones en las que Maduro obtuvo un segundo mandato. La Asamblea Nacional Constituyente que se estableció no redactó una nueva Constitución ni reformó la vigente, sino que tomó funciones de la Asamblea Nacional hasta diciembre de 2020, cuando su presidente, Diosdado Cabello, anunció la disolución de la institución.

Cabello señaló entonces que el principal aporte de la Asamblea Constituyente fue haber traído paz a Venezuela, pues cuando fue instaurada se acabaron las protestas. Sin embargo, desde que esta figura se estableció, hubo cuestionamientos porque fue constituida sin un referendo consultivo previo, como sí ocurrió en 1999 cuando se redactó la Constitución vigente.

Maduro plantea este proyecto a tres semanas del acto en el que tiene previsto jurar para un tercer período de seis años (2025-2031), tras su reelección en julio, cuyos resultados la oposición disputa.

FUENTE:TRT Español y agencias
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