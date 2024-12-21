Estados Unidos anunció este viernes que dejará de ofrecer una recompensa de 10 millones de dólares por el arresto de Ahmed al Sharaa, también conocido como Abu Mohammad al Jolani, líder de la nueva administración en Siria.

"Le informé (a Al Sharaa) que ya no seguiríamos ofreciendo la recompensa de ‘Recompensas por Justicia’, que había estado vigente durante varios años", declaró Barbara Leaf, secretaria asistente de Estado para Asuntos del Cercano Oriente de EE.UU., después de reunirse con funcionarios de Hayat Tahrir al Sham (HTS), uno de los grupos opositores al régimen de Bashar al-Assad que ahora integra el gobierno de transición en Damasco.

Durante su encuentro con al Sharaa, Leaf explicó que mantuvo una conversación "buena" y "detallada" sobre varios temas regionales, así como la situación interna del país. "Escuché sus prioridades, que están enfocadas en poner a Siria en el camino de la recuperación económica", señaló.

Leaf, quien describió al líder sirio como "pragmático", afirmó: "Hemos escuchado durante algún tiempo declaraciones muy pragmáticas y moderadas sobre diversos temas, desde los derechos de las mujeres hasta la protección y los derechos iguales para todas las comunidades".

"Fue un buen primer encuentro. Juzgaremos por hechos, no solo por palabras", añadió.

Compromiso con la lucha contra el terrorismo

Leaf destacó la "necesidad crítica de garantizar que los grupos terroristas no representen una amenaza dentro de Siria o fuera de ella" y aseguró que el líder de HTS expresó su compromiso en este sentido.