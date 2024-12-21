Una investigación ha revelado nuevos detalles de la brutalidad de los ataques del Ejército de Israel contra los palestinos en Gaza: además de matar a civiles en bombardeos, lo hacen a sangre fría disparando contra ellos en las calles. Según testimonios publicados por el periódico israelí Haaretz, los francotiradores tienen órdenes de disparar contra cualquiera que ingrese a ciertos edificios, sin verificar su identidad. Estas acciones, calificadas por la ONU y otras organizaciones como “consistentes con genocidio”, ratifican que Israel busca exterminar al pueblo palestino.

El diario indicó que el ejército debe disparar contra cualquier persona que entre en edificios previamente atacados. Precisó que el ejército "no actualiza regularmente su lista de objetivos en Gaza ni informa a las tropas en el terreno cuáles estructuras han dejado de ser utilizadas" por miembros de Hamás.

"Por esto, cualquiera que entre a uno de esos edificios, incluidos civiles, corre el riesgo de ser atacado", indicó el informe.

Un oficial retirado de la División 252 del Ejército comentó que los francotiradores tienen autorización para tratar a los civiles que ingresan a ciertas áreas como “combatientes”. "Estamos matando civiles allí que luego son contados como ‘terroristas’", aseguró.

Otro oficial de selección de objetivos de una brigada de combate israelí afirmó a Haaretz que las directrices establecen que "un edificio considerado activo seguirá siendo activo, incluso si el ‘terrorista’ allí fue eliminado hace seis meses".

En áreas como el corredor de Netzarim, en el centro de Gaza, las órdenes eran atacar a "cualquiera que ingresara a un edificio, sin importar quién fuera, incluso si solo buscaba refugio de la lluvia", según testimonios de los soldados.

La investigación reveló otro dato escalofriante: el portavoz del ejército señaló que los "anuncios sobre cifras de bajas han convertido esto en una competencia entre unidades. Si la División 99 mató a 150 personas, la siguiente unidad busca matar a 200”.

"Israel no publica las cifras de muertes civiles"

El diario destacó que, "a principios de esta semana, el Ministerio de Salud de Gaza anunció que el número de fallecidos en Gaza desde el inicio de la ofensiva superó las 45.000 personas". Indicó que "la información publicada por el ministerio ha sido verificada anteriormente por organismos internacionales y gobiernos, y se ha encontrado que es confiable".