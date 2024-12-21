Una investigación ha revelado nuevos detalles de la brutalidad de los ataques del Ejército de Israel contra los palestinos en Gaza: además de matar a civiles en bombardeos, lo hacen a sangre fría disparando contra ellos en las calles. Según testimonios publicados por el periódico israelí Haaretz, los francotiradores tienen órdenes de disparar contra cualquiera que ingrese a ciertos edificios, sin verificar su identidad. Estas acciones, calificadas por la ONU y otras organizaciones como “consistentes con genocidio”, ratifican que Israel busca exterminar al pueblo palestino.
El diario indicó que el ejército debe disparar contra cualquier persona que entre en edificios previamente atacados. Precisó que el ejército "no actualiza regularmente su lista de objetivos en Gaza ni informa a las tropas en el terreno cuáles estructuras han dejado de ser utilizadas" por miembros de Hamás.
"Por esto, cualquiera que entre a uno de esos edificios, incluidos civiles, corre el riesgo de ser atacado", indicó el informe.
Un oficial retirado de la División 252 del Ejército comentó que los francotiradores tienen autorización para tratar a los civiles que ingresan a ciertas áreas como “combatientes”. "Estamos matando civiles allí que luego son contados como ‘terroristas’", aseguró.
Otro oficial de selección de objetivos de una brigada de combate israelí afirmó a Haaretz que las directrices establecen que "un edificio considerado activo seguirá siendo activo, incluso si el ‘terrorista’ allí fue eliminado hace seis meses".
En áreas como el corredor de Netzarim, en el centro de Gaza, las órdenes eran atacar a "cualquiera que ingresara a un edificio, sin importar quién fuera, incluso si solo buscaba refugio de la lluvia", según testimonios de los soldados.
La investigación reveló otro dato escalofriante: el portavoz del ejército señaló que los "anuncios sobre cifras de bajas han convertido esto en una competencia entre unidades. Si la División 99 mató a 150 personas, la siguiente unidad busca matar a 200”.
"Israel no publica las cifras de muertes civiles"
El diario destacó que, "a principios de esta semana, el Ministerio de Salud de Gaza anunció que el número de fallecidos en Gaza desde el inicio de la ofensiva superó las 45.000 personas". Indicó que "la información publicada por el ministerio ha sido verificada anteriormente por organismos internacionales y gobiernos, y se ha encontrado que es confiable".
Además, el informe subrayó que "Israel no cuenta ni publica el número de civiles palestinos muertos en la ofensiva actual, a diferencia de ofensivas anteriores".
El ejército israelí no ha respondido al informe.
En otro informe publicado el miércoles, militares israelíes desplegados a lo largo del corredor Netzarim, en el centro de Gaza, revelaron que disparan sistemáticamente contra todos los palestinos que se acercan a la zona, independientemente de que sean niños o civiles desarmados.
Estos soldados testificaron que el ejército israelí estableció un límite sin marcar cerca de Netzarim bajo la orden de disparar a cualquiera que se acercara. "Toda mujer se considera una espía, o un hombre disfrazado... Cualquiera en bicicleta podría ser asesinado, bajo el argumento de que los ciclistas son colaboradores de los terroristas", dijo un oficial citado en el informe. Añadió que dejan sus cuerpos a la intemperie, expuestos a los perros.
Bombardeos matan niños
Ataques aéreos y de artillería israelíes impactaron diversas áreas de Gaza durante el viernes y el sábado, matando civiles palestinos, incluidos niños, mientras sigue destruyendo viviendas y barrios enteros. Testigos relataron a la agencia de noticias Anadolu que los bombardeos fueron particularmente intensos en la localidad de Beit Lahia y el campo de refugiados de Yabalia. Las fuertes explosiones se escucharon por todo el norte de Gaza, según los residentes de la zona, quienes destacaron que la frecuencia y magnitud de los ataques han aumentado.
Este sábado, cinco palestinos murieron y varios más resultaron heridos en ataques aéreos israelíes dirigidos contra reuniones de civiles en el oeste de la Ciudad de Gaza y en el este de Rafah.
Al menos 10 palestinos, incluidos siete niños, murieron y otros ocho resultaron heridos el viernes por la tarde en un nuevo ataque aéreo israelí contra una vivienda en el norte de Gaza. Según un comunicado de la Defensa Civil Palestina, siete de las 10 víctimas eran niños. Testigos señalaron que un avión de combate israelí bombardeó la casa de la familia "Khilla", destruyéndola por completo y causando la muerte o heridas a quienes estaban dentro.
Asimismo, el viernes por la tarde, un dron israelí atacó un apartamento en el centro de Gaza, matando a siete palestinos. Una fuente médica informó a Anadolu que los cuerpos de cuatro palestinos y varios heridos fueron llevados al Hospital Mártires de Al-Aqsa tras el ataque al apartamento en el campo de refugiados de Nuseirat. En un comunicado, el Hospital Al-Awda de Nuseirat confirmó la recepción de los cuerpos de tres personas más y 16 heridos después del mismo ataque.