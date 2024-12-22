MUNDO
4 MIN DE LECTURA
Trump dice que exigirá “devolución” de Canal de Panamá por tarifas injustas
El presidente electo de EE.UU. afirmó que el comercio está siendo afectado por las “ridículas” tasas que cobra Panamá y advirtió que, si esto no cambia, exigirá la “devolución” del Canal a Washington.
Trump dice que exigirá “devolución” de Canal de Panamá por tarifas injustas
Aunque no asumirá oficialmente el cargo hasta el mes próximo, Trump ha estado ejerciendo su influencia política en los últimos días de la administración del presidente Joe Biden. / Foto: AFP. / AFP
Por Redacción
22 de diciembre de 2024

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, criticó lo que describió como tarifas "exorbitantes" a barcos estadounidenses para pasar por el Canal de Panamá y amenazó con exigir la “devolución” de este paso estratégico a Washington.

"Nuestra Marina y comercio han sido amenazados de una forma muy injusta e imprudente. Las tasas que cobra Panamá son ridículas", escribió Trump en su plataforma Truth Social. "Esta completa estafa a nuestro país cesará inmediatamente", añadió.

El mandatario electo también denunció una creciente influencia de China en el canal, una situación que amenaza los intereses de su país, ya que los negocios estadounidenses dependen del canal para transportar bienes entre los océanos Atlántico y Pacífico.

RelacionadoTrump promete aranceles a las importaciones de México y China: qué implica

El canal de Panamá, que fue concluido por Estados Unidos en 1914, fue devuelto al país centroamericano bajo el acuerdo de 1977 suscrito por el presidente demócrata Jimmy Carter. Panamá retomó el control completo del paso comercial en 1999.

"Cuando el presidente Jimmy Carter tontamente lo regaló, por un dólar, durante su mandato, fue solo Panamá quien lo administró, no China ni nadie más. Tampoco se le permitió a Panamá cobrar a Estados Unidos, a su Armada y a las corporaciones que hacen negocios dentro de nuestro país, precios y tarifas de pasaje exorbitantes", escribió Trump.

"Era exclusivamente para que Panamá los administrara, no China ni nadie más", dijo Trump. "¡Nunca dejaríamos ni dejaremos que caiga en malas manos!".

"Si no se respetan los principios, tanto morales como legales, de este magnánimo gesto de donación, exigiremos que se nos devuelva el Canal de Panamá, en su totalidad y sin cuestionamientos", manifestó.

Trump enfatizó que "EE.UU. tiene un interés personal en el funcionamiento seguro, eficiente y confiable del Canal de Panamá", que se construyó a un costo "enorme" para el país.

RECOMENDADOS

"Jamás permitiríamos que cayera en manos equivocadas. No fue otorgado para beneficio de otros, sino simplemente como muestra de cooperación con nosotros y Panamá", subrayó sin ofrecer más detalles sobre a qué amenazas se refiere, señaló.

RelacionadoAsí reaccionaron los presidentes de Latinoamérica a la victoria de Trump

El Canal de Panamá es de importancia estratégica ya que un 5% del comercio marítimo mundial pasa por allí. Este canal permite a las embarcaciones que van de Asia a la costa este de Estados Unidos evitar el largo y peligroso trayecto que rodea el extremo sur de Sudamérica. Los principales usuarios del paso son Estados Unidos, China, Japón y Corea del Sur.

La Autoridad del Canal de Panamá informó en octubre que la vía interoceánica había registrado ingresos récord de casi 5.000 millones de dólares en el último año fiscal.

Demostración política

Estas declaraciones fueron un ejemplo poco común de un líder estadounidense afirmando que podría presionar a un país soberano para ceder territorio. También subraya un cambio en la diplomacia estadounidense bajo Trump, quien históricamente no ha dudado en amenazar a aliados ni en utilizar una retórica belicosa al tratar con sus homólogos.

Aunque oficialmente no asumirá el cargo hasta el próximo mes, Trump ha estado ejerciendo su influencia política en los últimos días de la administración del presidente Joe Biden.

Durante su campaña, el magnate inmobiliario enfatizó que, como empresario, estaba especialmente capacitado para defender los intereses comerciales de Estados Unidos.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato