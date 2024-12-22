El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, criticó lo que describió como tarifas "exorbitantes" a barcos estadounidenses para pasar por el Canal de Panamá y amenazó con exigir la “devolución” de este paso estratégico a Washington.
"Nuestra Marina y comercio han sido amenazados de una forma muy injusta e imprudente. Las tasas que cobra Panamá son ridículas", escribió Trump en su plataforma Truth Social. "Esta completa estafa a nuestro país cesará inmediatamente", añadió.
El mandatario electo también denunció una creciente influencia de China en el canal, una situación que amenaza los intereses de su país, ya que los negocios estadounidenses dependen del canal para transportar bienes entre los océanos Atlántico y Pacífico.
El canal de Panamá, que fue concluido por Estados Unidos en 1914, fue devuelto al país centroamericano bajo el acuerdo de 1977 suscrito por el presidente demócrata Jimmy Carter. Panamá retomó el control completo del paso comercial en 1999.
"Cuando el presidente Jimmy Carter tontamente lo regaló, por un dólar, durante su mandato, fue solo Panamá quien lo administró, no China ni nadie más. Tampoco se le permitió a Panamá cobrar a Estados Unidos, a su Armada y a las corporaciones que hacen negocios dentro de nuestro país, precios y tarifas de pasaje exorbitantes", escribió Trump.
"Era exclusivamente para que Panamá los administrara, no China ni nadie más", dijo Trump. "¡Nunca dejaríamos ni dejaremos que caiga en malas manos!".
"Si no se respetan los principios, tanto morales como legales, de este magnánimo gesto de donación, exigiremos que se nos devuelva el Canal de Panamá, en su totalidad y sin cuestionamientos", manifestó.
Trump enfatizó que "EE.UU. tiene un interés personal en el funcionamiento seguro, eficiente y confiable del Canal de Panamá", que se construyó a un costo "enorme" para el país.
"Jamás permitiríamos que cayera en manos equivocadas. No fue otorgado para beneficio de otros, sino simplemente como muestra de cooperación con nosotros y Panamá", subrayó sin ofrecer más detalles sobre a qué amenazas se refiere, señaló.
El Canal de Panamá es de importancia estratégica ya que un 5% del comercio marítimo mundial pasa por allí. Este canal permite a las embarcaciones que van de Asia a la costa este de Estados Unidos evitar el largo y peligroso trayecto que rodea el extremo sur de Sudamérica. Los principales usuarios del paso son Estados Unidos, China, Japón y Corea del Sur.
La Autoridad del Canal de Panamá informó en octubre que la vía interoceánica había registrado ingresos récord de casi 5.000 millones de dólares en el último año fiscal.
Demostración política
Estas declaraciones fueron un ejemplo poco común de un líder estadounidense afirmando que podría presionar a un país soberano para ceder territorio. También subraya un cambio en la diplomacia estadounidense bajo Trump, quien históricamente no ha dudado en amenazar a aliados ni en utilizar una retórica belicosa al tratar con sus homólogos.
Aunque oficialmente no asumirá el cargo hasta el próximo mes, Trump ha estado ejerciendo su influencia política en los últimos días de la administración del presidente Joe Biden.
Durante su campaña, el magnate inmobiliario enfatizó que, como empresario, estaba especialmente capacitado para defender los intereses comerciales de Estados Unidos.