El invierno ha llegado a Gaza, agravando una situación ya crítica para los dos millones de palestinos desplazados. Aunque es la segunda temporada de frío desde el inicio de la ofensiva de Israel contra el enclave, esta vez la desesperación es mayor por la escasez de abrigo, resultado del bloqueo casi total de la asistencia humanitaria impuesto por Tel Aviv.

Los palestinos luchan por protegerse del viento, el frío y la lluvia. Según trabajadores humanitarios y residentes, hay escasez de mantas y ropa de abrigo, poca leña para hacer fuego y las tiendas de campaña y las lonas remendadas en las que viven las familias están cada vez más destruidas después de meses de uso.

Shadia Aiyada, que fue desplazada de la ciudad sureña de Rafah, sólo tiene una manta y una bolsa de agua caliente para evitar que sus ocho hijos tiemblen dentro de su frágil tienda de campaña.

Cuando huyeron de su casa, sus hijos sólo tenían su ropa de verano, dijo. Ahora vive con el temor de que sus hijos enfermen.

“Nos asustamos cada vez que nos enteramos por el pronóstico del tiempo de que se avecinan días lluviosos y ventosos porque el viento levanta nuestras tiendas de campaña. Tememos que un día un tiempo ventoso fuerte nos tire las tiendas de campaña mientras estamos dentro”, contó Aiyada.

Reda Abu Zarada, de 50 años, que fue desplazada del norte de Gaza con su familia, dijo que los adultos duermen con los niños en brazos para mantenerlos calientes dentro de su tienda.

“Las ratas caminan sobre nosotros por la noche porque no tenemos puertas y las tiendas están rotas. Las mantas no nos mantienen calientes. Sentimos que sale escarcha del suelo. Nos despertamos congelados por la mañana”, indicó. “Tengo miedo de despertarme un día y encontrar a uno de los niños muerto de frío”.

Por su parte, Omar Shabet, quien fue desplazado de la Ciudad de Gaza con sus tres hijos, temía que encender un fuego afuera de su tienda de campaña convirtiera a su familia en un objetivo de los aviones de guerra israelíes.

“Entramos en nuestras tiendas después del atardecer y no salimos porque hace mucho frío y se vuelve más frío a medianoche”, señaló. “Mi hija de 7 años casi llora por la noche por el frío que tiene”.

Palestinos en refugios podrían no sobrevivir al invierno: ONU

Naciones Unidas advierte de que las personas que viven en refugios improvisados ​​precarios podrían no sobrevivir al invierno.

Al menos 945.000 personas necesitan suministros para esta temporada de frío, pero estos elementos se han vuelto prohibitivamente caros en Gaza, dijo la ONU en un informe el pasado martes martes.

Asimismo, la ONU también teme que las enfermedades infecciosas, que aumentaron el invierno pasado, vuelvan a aumentar en medio de una creciente desnutrición.