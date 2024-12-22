El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, se reunió con el líder de la nueva administración siria, Ahmad al Sharaa. El encuentro se llevó a cabo este domingo en la capital de Siria, Damasco, dos semanas después de la caída del régimen de Bashar Al-Assad.

Fidan reafirmó que no hay lugar para el grupo terrorista separatista PKK/YPG en Siria. "No es momento de esperar y ver qué pasa. Debemos tomar medidas. La integridad territorial de Siria no es negociable", afirmó durante una rueda de prensa conjunta con Al Sharaa.

Por su parte, Al Sharaa insistió en que Siria no aceptará la presencia de grupos armados en su territorio, ya sea en zonas bajo su control o en aquellas ocupadas por el grupo terrorista PKK/YPG.

"Esta organización terrorista está ocupando las tierras del pueblo sirio y robando sus recursos naturales. En la reunión de hoy, una vez más vi cuán decidido está el pueblo sirio en su lucha contra el PKK/YPG. El PKK/YPG debe disolverse lo antes posible", agregó. Con el derrocamiento de Assad, este grupo ha estado tratando de explotar la inestabilidad y el vacío de poder del país.

Expresando la esperanza de que su visita también impulse contactos de alto nivel de otros países, Fidan instó a las naciones árabes, así como a toda la comunidad internacional, a interactuar con la nueva administración en Siria.

Destacó que el período más oscuro de Siria ha quedado atrás y que se avecinan días mejores. La transición del gobierno inició después de que los combatientes de Hayat Tahrir al Sham (HTS) tomaran el control de ciudades clave en una ofensiva relámpago que duró menos de dos semanas.

Fidan también condenó los recientes ataques israelíes en Siria tras la caída del régimen de Al Assad, calificándolos de "absolutamente inaceptables". Exigió a Tel Aviv que respete la soberanía de Siria y llamó a la comunidad internacional a tomar medidas concretas contra estas acciones.

Añadió que Türkiye siempre respaldará a Siria y su pueblo.

Fidan pide levantar sanciones contra Siria

Fidan afirmó que todas las etnias, religiones y los diferentes grupos en Siria vivirán en paz y prosperidad, y subrayó que el futuro del país será determinado por los propios sirios.

El ministro señaló que la nueva administración necesita oportunidades y recursos para implementar sus planes, por lo que pidió levantar las sanciones impuestas al país.

"El levantamiento de las sanciones contra Siria, la normalización del país y el establecimiento de la seguridad son cruciales en este sentido", declaró.