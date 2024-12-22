El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, se reunió con el líder de la nueva administración siria, Ahmad al Sharaa. El encuentro se llevó a cabo este domingo en la capital de Siria, Damasco, dos semanas después de la caída del régimen de Bashar Al-Assad.
Fidan reafirmó que no hay lugar para el grupo terrorista separatista PKK/YPG en Siria. "No es momento de esperar y ver qué pasa. Debemos tomar medidas. La integridad territorial de Siria no es negociable", afirmó durante una rueda de prensa conjunta con Al Sharaa.
Por su parte, Al Sharaa insistió en que Siria no aceptará la presencia de grupos armados en su territorio, ya sea en zonas bajo su control o en aquellas ocupadas por el grupo terrorista PKK/YPG.
"Esta organización terrorista está ocupando las tierras del pueblo sirio y robando sus recursos naturales. En la reunión de hoy, una vez más vi cuán decidido está el pueblo sirio en su lucha contra el PKK/YPG. El PKK/YPG debe disolverse lo antes posible", agregó. Con el derrocamiento de Assad, este grupo ha estado tratando de explotar la inestabilidad y el vacío de poder del país.
Expresando la esperanza de que su visita también impulse contactos de alto nivel de otros países, Fidan instó a las naciones árabes, así como a toda la comunidad internacional, a interactuar con la nueva administración en Siria.
Destacó que el período más oscuro de Siria ha quedado atrás y que se avecinan días mejores. La transición del gobierno inició después de que los combatientes de Hayat Tahrir al Sham (HTS) tomaran el control de ciudades clave en una ofensiva relámpago que duró menos de dos semanas.
Fidan también condenó los recientes ataques israelíes en Siria tras la caída del régimen de Al Assad, calificándolos de "absolutamente inaceptables". Exigió a Tel Aviv que respete la soberanía de Siria y llamó a la comunidad internacional a tomar medidas concretas contra estas acciones.
Añadió que Türkiye siempre respaldará a Siria y su pueblo.
Fidan pide levantar sanciones contra Siria
Fidan afirmó que todas las etnias, religiones y los diferentes grupos en Siria vivirán en paz y prosperidad, y subrayó que el futuro del país será determinado por los propios sirios.
El ministro señaló que la nueva administración necesita oportunidades y recursos para implementar sus planes, por lo que pidió levantar las sanciones impuestas al país.
"El levantamiento de las sanciones contra Siria, la normalización del país y el establecimiento de la seguridad son cruciales en este sentido", declaró.
Enfatizó que deben iniciarse los preparativos para la reconstrucción de Siria lo antes posible, afirmando que "crear un entorno que permita el regreso voluntario y seguro de nuestros hermanos sirios solo puede lograrse de esta manera".
Fidan concluyó reiterando que el estado turco, su pueblo y su presidente, Recep Tayyip Erdogan, siempre estarán al lado de Siria y de su pueblo.
Apoyo de Türkiye
Al Sharaa, por su parte, dijo que dialogó sobre el futuro de Siria con Fidan y destacó que el "país amigo" Türkiye ha estado del lado de los sirios desde el inicio de la revolución.
Añadió que hablaron sobre la importancia de contar con un gobierno fuerte, en particular sobre el papel del Ministerio de Defensa y la necesidad de garantizar que las armas permanezcan bajo el control del estado.
También abordaron cómo evolucionarán las relaciones estratégicas entre Ankara y Damasco en los próximos días, enfatizando la importancia de los lazos en los campos político, económico y social.
El líder de la nueva administración subrayó que las únicas armas en Siria serán las controladas por el estado, afirmando que no se aceptará la existencia de grupos armados, ya sea en áreas bajo su control o en las controladas por el grupo terrorista PKK/YPG.
Nuevo comienzo para Siria
Según fuentes diplomáticas turcas, en el encuentro también participaron el viceministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Nuh Yilmaz, y el encargado de negocios interino de la Embajada de Türkiye en Damasco, Burhan Koroglu.
Esaad Hassan Shaibani, quien fue designado como ministro de Relaciones Exteriores del gobierno interino sirio, también se reunió con la delegación turca.
Además, un alto diplomático estadounidense para Oriente Medio también viajó a Damasco el pasado viernes, según el Departamento de Estado. Se reunió con representantes del grupo Hayat Tahrir al Sham (HTS) para discutir la necesidad de un proceso político “inclusivo”.
Este encuentro marca la primera reunión entre funcionarios estadounidenses y el HTS, poco tiempo después de que Assad huyera a Rusia tras la ofensiva de grupos opositores que terminó con el régimen del Partido Baaz.