“Una ciudad fantasma”: así es como incluso los medios israelíes describen la devastación infligida por Tel Aviv en el campo de refugiados de Yabalia, en el norte de Gaza. Un área donde las fuerzas de Israel han destruido por completo cerca del 70% de edificios e infraestructuras, en medio de la brutal ofensiva que lleva más de 14 meses.
“Yabalia se ha convertido en una ciudad fantasma. Afuera, lo único que se puede ver son manadas de perros callejeros en busca de restos de comida”, escribe Amos Harel, analista de asuntos militares, en un artículo del periódico israelí Haaretz publicado este domingo.
“Hasta donde alcanza la vista se observan kilómetros y kilómetros de casas destruidas. Es difícil apartar la vista de los restos devastados del campo de refugiados de Yabalia”, continúa.
El analista también menciona que incluso los pocos edificios que aún están en pie sufrieron graves daños. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) “lanzaron operaciones aquí en dos ocasiones anteriores, en diciembre de 2023 y mayo de 2024. Pero, esta vez, el campamento fue desmantelado”, añadió.
El 5 de octubre de este año, Tel Aviv empezó una gran operación terrestre en el norte de Gaza, para supuestamente “impedir” que Hamás se reagrupara. Sin embargo, los palestinos acusan a Israel de intentar ocupar la zona y desplazar a la fuerza a sus habitantes.
Desde entonces, la ayuda humanitaria, los alimentos y las medicinas que Israel permite en la zona son prácticamente nulos, lo que deja a la población que ha logrado sobrevivir al borde de una hambruna inminente.
Sólo 12 camiones de ayuda humanitaria
De hecho, la organización Oxfam encendió las alarmas este domingo sobre el grave deterioro de las condiciones humanitarias en el norte de Gaza: solo 12 camiones de ayuda han entrado en esa área desde octubre. Por lo que el grupo denunció “las obstrucciones sistemáticas por parte del ejército israelí”.
"De los escasos 34 camiones de alimentos y agua autorizados a entrar en la gobernación del norte de Gaza en los últimos dos meses y medio, los retrasos deliberados y las obstrucciones sistemáticas por parte del ejército israelí hicieron que sólo 12 consiguieran distribuir ayuda a los civiles palestinos que sufren hambruna", señaló Oxfam.
Además, la organización afirmó que hasta en tres ocasiones los centros de distribución de ayuda fueron bombardeados por las fuerzas israelíes. En uno de esos incidentes, "una vez entregados los alimentos y el agua en la escuela donde se refugiaba la gente, esta fue desalojada y bombardeada en cuestión de horas".
Asimismo, Oxfam denunció que tanto en su caso como en el de otros grupos de ayuda internacional, el Ejército de Israel les ha impedido entregar ayuda vital" en Gaza. “Se estima que miles de personas siguen aisladas, pero con el acceso humanitario bloqueado es imposible conocer las cifras exactas", señaló.
Por último, la entidad señaló que, a principios de diciembre, organizaciones humanitarias recibieron "llamadas de personas vulnerables atrapadas en casas y refugios que se habían quedado completamente sin comida ni agua".
Por su parte, un informe de la organización Human Rights Watch (HRW), publicado la semana pasada, acusó a Tel Aviv de matar “intencionalmente” a miles de palestinos en Gaza al negarles agua potable, lo que, enfatiza la organización, equivale legalmente a actos de genocidio y exterminio.
El reporte de 184 páginas detalla que el gobierno israelí ha detenido el suministro de agua para Gaza, ha cortado la electricidad y ha restringido el combustible, lo que ha impedido el uso de las instalaciones de agua y de saneamiento en el enclave. Como resultado, los palestinos allí solo tienen acceso a unos pocos litros al día en muchas zonas, muy por debajo del umbral de 15 litros para la supervivencia, según el grupo.
"Lo que hemos descubierto es que el Gobierno de Israel está matando intencionalmente a palestinos en Gaza al negarles el agua que necesitan para sobrevivir", dijo Lama Fakih, director de HRW para Oriente Medio, en una conferencia de prensa.
Israel bombardea “zonas seguras” y hospital en Gaza
Los bombardeos de las fuerzas israelíes continúan masacrando a los civiles en Gaza. Dos ataques aéreos contra Al-Mawasi, una zona designada como “segura”, mataron al menos a cuatro personas este lunes, mientras se realizaban operaciones de rescate tras un bombardeo previo que cobró la vida de al menos siete personas.
Fuentes médicas comunicaron a la agencia de noticias Anadolu que el primer ataque prendió fuego a las tiendas de campaña, lo que causó más víctimas, y que los equipos médicos siguen atendiendo a los heridos. "Nuestros equipos están respondiendo a un ataque israelí contra las tiendas de campaña de palestinos desplazados cerca del hospital británico en el área de Al-Mawasi, cerca de Jan Yunis", dijo la Dirección de Defensa Civil de Gaza en un comunicado.
Por su parte, el grupo de resistencia palestino Hamás condenó los reiterados ataques contra el Hospital Kamal Adwan, en el norte de Gaza, y los describió como un "crimen contra la humanidad sin precedentes" en un comunicado. "El ejército de ocupación continúa su bombardeo incesante y la destrucción sistemática del norte de Gaza, centrándose especialmente en el campo de refugiados de Yabalia y Beit Lahia”, añadió.
"Los ataques están dirigidos contra áreas residenciales, refugios, escuelas y especialmente el Hospital Kamal Adwan", detalló.
UNRWA: “Israel ha violado todas las normas”
La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) denunció las continuas violaciones al derecho internacional que comete Israel en Gaza. Philippe Lazzarini, jefe de la agencia, denunció que Tel Aviv “ha violado todas las normas de la guerra”, en su ofensiva contra el enclave.
“La escalada ha sido constante en las últimas 24 horas. Se informa de más civiles muertos y heridos", señaló Lazzarini a través de su cuenta en X (anteriormente Twitter).
Además, destacó que los ataques a instalaciones como escuelas y hospitales se han vuelto recurrentes, lo que subraya una violación flagrante del derecho internacional humanitario. "El mundo no debe volverse insensible. Todas las guerras tienen normas”.
Por último, Lazzarini pidió un alto el fuego inmediato, argumentando que los ataques deben cesar para salvaguardar la vida de los civiles, advirtiendo que cualquier medida más prolongada sería insuficiente ante la crisis humanitaria.
Netanyahu sabotea el alto el fuego en Gaza
Mientras algunos medios israelíes informan sobre avances en las conversaciones indirectas con Hamás para alcanzar una tregua y un intercambio de rehenes en Gaza, algunos líderes de la oposición israelí acusan al primer ministro Benjamín Netanyahu de obstaculizar las negociaciones.
Yair Lapid, exprimer ministro y líder del Partido Yesh Atid, señaló el domingo que el Gobierno de Netanyahu está imponiendo nuevas condiciones que dificultan el retorno de los israelíes retenidos en Gaza.
En declaraciones a la emisora pública KAN, Lapid afirmó: “No nos queda nada por hacer en Gaza: tenemos que empezar a prepararnos para el día después de la guerra y recuperar a 100 rehenes”.
El líder de la oposición también subrayó que, una vez finalizada la ofensiva, Israel debería retomar su presencia en Gaza para cumplir con sus objetivos. “Ahora tenemos que detener la guerra y alcanzar un acuerdo para traer de vuelta a todos los rehenes”, insistió. Lapid también acusó a Netanyahu de anteponer sus intereses políticos sobre la seguridad nacional y el bienestar de los rehenes.
Por su parte, Avigdor Lieberman, exministro de Defensa y líder del partido Yisrael Beiteinu, criticó al primer ministro por no finalizar un acuerdo de intercambio de rehenes. En declaraciones al periódico Maariv, Lieberman aseguró: “Se puede llegar a un acuerdo y todos los rehenes pueden ser liberados”.
Un genocidio en curso
La intensificación de las operaciones de Israel sobre el norte de Gaza es el episodio más reciente de la brutal ofensiva que Tel Aviv lanzó contra el enclave, después de la incursión de Hamás del 7 de octubre.
Desde entonces, al menos 45.200 personas, en su mayoría mujeres y niños, han muerto y más de 107.500 han resultado heridas.
En consecuencia, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant por “crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad”.
Israel también enfrenta un caso de genocidio en la Corte Internacional de Justicia por su guerra en Gaza.