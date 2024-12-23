Cuando la noticia de la caída de Bashar Al-Assad se difundió a nivel global, muchos expertos se apresuraron a dar por terminada la presencia militar de Rusia en Siria. La base aérea de Khmeimim y la base naval en Tartus –las únicas instalaciones militares de Moscú fuera de las exrepúblicas soviéticas– parecían destinadas a tener el mismo final del régimen derrocado. Además, las imágenes satelitales que captaron a militares rusos empacando apresuradamente sus equipos en Khmeimim parecieron confirmar estas predicciones.

El colapso tomó por sorpresa a Moscú, lo que desencadenó un rápido cambio de narrativa en los medios rusos y en las respuestas oficiales. El 9 de diciembre, un noticiero vespertino en el Canal Uno de Rusia marcó la línea editorial: "Si bien el rápido cambio de poder fue una sorpresa, lo verdaderamente asombroso es la completa parálisis del liderazgo sirio y el ejército". El propio presidente Vladimir Putin reforzó esta narrativa durante su transmisión anual de Línea Directa. "Alepo cayó con sólo 350 militantes mientras que 30.000 soldados gubernamentales y unidades pro-iraníes se retiraron sin luchar", dijo en ese momento.

Y luego Putin se apresuró a rechazar las insinuaciones de una derrota rusa. Sostuvo que Moscú había "cumplido en esencia sus objetivos" en Siria, al impedir el establecimiento de un "califato islámico" y evitar que los terroristas tomaran el poder. Significativamente, hizo hincapié en que no se debía etiquetar de terrorista a los nuevos líderes de Damasco, una postura diplomática cuidadosa que sería crucial en las negociaciones posteriores.

Sin señales de retirada absoluta

El 20 de diciembre se supo que el coronel general Nikolai Yuryev había renunciado a su cargo como director del departamento de contrainteligencia militar del FSB. En una entrevista con la agencia estatal rusa de noticias, TASS, en 2018, Yuryev había explicado que la misión principal de su unidad en Siria era garantizar la seguridad de las bases de las fuerzas aeroespaciales rusas. Yuryev dimitió en medio de una creciente incertidumbre sobre la presencia militar de Moscú en la región.

Mientras tanto, el ministro de Defensa de Türkiye, Yasar Güler, afirmó que no veía señales de una retirada total del ejército ruso. Según dijo, el Kremlin está concentrando sus recursos militares ubicados a lo largo de Siria en dos bases: la aérea de Khmeimim en Latakia y la naval en Tartus.

Aunque Moscú ha evacuado a una parte de sus diplomáticos y estos mismos discutieron en privado la posibilidad de una retirada militar completa, el propio Assad habría huido el 8 de diciembre a través de Khmeimim con ayuda rusa, después de que las últimas posiciones militares de su régimen se derrumbaran.

Los intereses se imponen a la ideología

Detrás de escena, se despliega un panorama complejo. Según la revista The Economist,hay intensas negociaciones entre Rusia y el grupo opositor Hayat Tahrir al-Sham (HTS), que se ha convertido en una fuerza importante en la nueva Siria. Llamativamente, HTS está mostrando una notable flexibilidad con respecto a la continua presencia militar rusa.

"No hay líneas rojas: esto se basa en intereses, no en ideología", dijo una fuente de HTS familiarizada con las negociaciones. El grupo no ha descartado mantener las bases rusas y está dispuesto a respetar el contrato de arrendamiento de 49 años del puerto de Tartus, firmado en 2017.