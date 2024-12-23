Papá Noel o Santa Claus, la icónica figura de la Navidad, tiene un origen que pocos conocen. Según la historia que millones de niños escuchan cada 25 de diciembre, viaja desde el Polo Norte en un trineo que vuela con renos para repartir regalos. Pero, ¿y si su origen no estuviera en el Ártico? ¿Y si ni siquiera Papá Noel viniera de un lugar con nieve? La verdad es que esta icónica figura está inspirada en un hombre real que nació en las costas soleadas de Türkiye.

Corría el siglo III d.C. cuando en Licia, en el sur de la actual Türkiye, nació un bebé al que llamaron Nicolás.

Tras la muerte de su padre, heredó una gran propiedad que decidió utilizar para ayudar a los pobres: donó su fortuna a los más necesitados y se hizo monje.

La historia cuenta que era una persona bondadosa y que, por la noche, dejaba bolsas con dinero en las ventanas de la gente que lo necesitaba. Tiempo después, se hizo obispo en la ciudad de Mira, cerca de su pueblo natal, Patara.

La generosidad del obispo fue lo que inspiró al personaje hoy conocido como Papá Noel.

La historia de su vida está registrada en muchos libros, el primero de los cuales fue escrito por un fraile llamado Miguel del Monasterio de Stadion de Bizancio en los años 750-800.

Desde Türkiye a ícono mundial de la Navidad

Pero, ¿cómo llegó la historia de San Nicolás a expandirse por el mundo y transformarse en un hombre de barba blanca que reparte regalos con traje rojo y mucho abrigo?

Con el tiempo, su historia se propagó por Europa, principalmente en Alemania y Países Bajos. Así su nombre fue transformándose hasta convertirse en Santa Claus. Sin embargo, en Francia comenzaron a referirse a él como el “padre de la Navidad”, lo que en francés es “Pere Noel”.

Entonces, en 1809, llegó a Estados Unidos, donde el escritor Washington Irving publicó A History of New York, una sátira sobre la historia de la ciudad en la que el personaje de San Nicolás aparece representado como un marinero holandés vestido con abrigo, guantes y botas.

Allí aparecía por primera vez la representación moderna de Papá Noel, aunque su ropa aún no era de color rojo, sino verde. El cambio de color se debe al artista Thomas Nast, que en la década de 1860 lo dibujó así en una serie de tiras navideñas para la revista Harper's Weekly.