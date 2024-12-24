La derrota del brutal régimen de Bashar Al-Assad en Siria ha puesto la atención sobre su círculo cercano, responsable de reprimir a opositores y disidentes durante décadas, a través de innumerables encarcelamientos políticos, torturas, violaciones y ejecuciones extrajudiciales.
El 8 de diciembre, tras la toma del poder por parte de grupos opositores al régimen, el primer ministro interino, Muhammad Al-Bashir, anunció que los criminales de guerra serían procesados “según las leyes sirias actuales”.
El portavoz del gobierno de transición declaró que es una prioridad para la nueva administración, en cabeza de Ahmad Al-Sharaa, establecer un sistema de justicia imparcial.
“Al responsabilizar a los criminales, buscamos sanar las profundas heridas infligidas a nuestra sociedad y allanar el camino para un futuro más justo y equitativo”, dijo Obaid Arnaut en una entrevista reciente.
Los expertos coinciden en que la justicia y la rendición de cuentas serán indispensables para el futuro de Siria, en un momento en que busca recuperarse de más de medio siglo de gobierno autoritario a manos de la familia Assad.
Pero ¿cómo podrá el nuevo gobierno llevar a los leales a Assad ante la justicia y cómo se desarrollará este proceso?
Preservar las evidencias para lograr justicia
El primer paso hacia las justica es, según los expertos, conservar las evidencias de la brutales atrocidades del régimen, como las fosas comunes y los instrumentos de tortura en las cárceles.
Silvia Carenzi, investigadora asociada del Centro de Oriente Medio y el Norte de África del ISPI, explica a TRT World que las organizaciones de la sociedad civil, en especial las dirigidas por víctimas y supervivientes, han sido vitales para documentar estas violaciones. “La preservación de las pruebas y los testigos será esencial para los esfuerzos de la rendición de cuentas”, señala Carenzi.
Nerma Jelacic, de la Comisión para la Justicia y la Rendición de Cuentas Internacionales, también destacó la importancia de conservar las pruebas.
“Puedo imaginar que la prioridad es estabilizar y asegurar el país mientras se ponen en marcha los planes para un diálogo más amplio”, subraya. “Pero también es clave asegurar que las evidencias que de pronto se hicieron accesibles a lo largo del país sean preservadas y aseguradas para apoyar el proceso de justicia en un futuro cercano”.
El 20 de diciembre, el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU confirmó que su equipo de investigación realizó su primer viaje a Siria desde que en 2011 se abrió una investigación sobre los crímenes de guerra del régimen de Assad.
Durante la visita, descubrió información contundente sobre los centros de detención y fosas comunes del antiguo régimen.
El equipo examinó la prisión de Sednaya y la División de Inteligencia Militar 235, conocida como la División Palestina, donde descubrieron una destrucción significativa de evidencias importantes, incluidos documentos que podrían ayudar a identificar a perpetradores y a proporcionar a las familias información sobre sus seres queridos desaparecidos.
Justicia en Siria, rendición de cuentas a nivel mundial
Para llevar a cabo juicios por crímenes de guerra, Carenzi enfatizó que Siria necesitaría un sistema legal capaz de manejarlos a nivel nacional.
“Hasta ahora, las nuevas autoridades se han esforzado por mantener la disciplina y evitar o frenar episodios de castigo extrajudicial y venganza, emitiendo reiteradas declaraciones en las que instan a los combatientes a abstenerse de tales actos”, añadió Carenzi.
A nivel internacional, la experta sostiene que “la rendición de cuentas podría darse de diferentes maneras” y describe varios mecanismos internacionales que podrían implementarse.
Países como Alemania han procesado a funcionarios sirios bajo el principio de Jurisdicción Universal, que permite que los crímenes graves sean juzgados en cualquier lugar, independientemente de dónde ocurrieron.
Además, este país ha reafirmado su compromiso de exigir responsabilidades a los funcionarios de Assad.
"Si alguno de los torturadores de Assad piensa huir a Alemania”, declaró la ministra de Relaciones Exteriores de este país, Annalena Baerbock, “haremos que rinda cuentas con todo el peso de la ley".
Mientras tanto, en Estados Unidos una demanda presentada en Illinois acusa a dos exfuncionarios de inteligencia sirios de crímenes de guerra.
Si bien Siria no es miembro de la Corte Penal Internacional, un fallo de 2018 del tribunal sobre Myanmar puede ofrecer un precedente. En ese caso, la corte afirmó su jurisdicción sobre los crímenes contra la humanidad cometidos por las autoridades de Myanmar, a pesar de que este no es miembro, pues los crímenes también se extendieron a una nación que forma parte de la CPI: Bangladesh.
Además, si en algún momento futuro el nuevo gobierno se suma a la CPI, “este tribunal tendría automáticamente jurisdicción sobre los crímenes cometidos en Siria”, aclara Carenzi.
Se podría establecer así una corte híbrida especial, similar al Tribunal Especial de la ONU para Sierra Leona, donde combina la experiencia internacional y regional. Esto requeriría una importante coordinación diplomática y logística.
¿Qué les espera al séquito de Assad?
Aunque Bashar Al-Assad huyó a Rusia con su familia luego de que los grupos opositores tomaron el control de Damasco, el líder del régimen sigue siendo una de las figuras más buscadas por crímenes de guerra en Siria.
Bashar heredó el poder de su padre, Hafez Al-Assad, y abusó de su autoridad mediante ataques químicos, asesinatos en masa y torturas generalizadas contra el pueblo sirio.
Moscú le concedió asilo, y Mikhail Ulyanov, embajador de Rusia ante organizaciones internacionales en Viena, ha confirmado la alianza del país con Assad.
Sin embargo, según Carenzi, recientes desarrollos revelan que esta alianza puede no ser tan fuerte como en el pasado. “Después de la operación Repeler la Agresión, Rusia no parecía estar dispuesta a ofrecer apoyo incondicional a Assad”.
Además, explicó que las declaraciones de HTS, principal grupo responsable por la derrota de Assad, son destinadas a aliviar las preocupaciones de Moscú y podrían indicar un cambio en la postura de Rusia en un rumbo “menos hostil”.
El Kremlin podría incluso considerar la eliminación de HTS de su lista de organizaciones proscritas, vaticina Carenzi, lo que podría crear una nueva dinámica para el futuro de Assad.
A pesar de estos cambios, Carenzi sostiene que la perspectiva de que Rusia extradite a Assad, o a otros funcionarios del régimen, al nuevo gobierno sirio es poco probable, pues Moscú todavía puede considerar a Assad como una “carta de negociación” en su estrategia geopolítica más amplia.
Maher Al-Assad, su hermano menor y figura clave militar, también huyó de Siria y se unió a él en Rusia, consolidando aún más el refugio de la familia.
Además de su papel militar, Maher Al-Assad también ha sido identificado como el cerebro del tráfico de drogas entre Líbano y Siria.
La estructura de poder de la familia Assad se desmorona mientras Ehab y Eyad Makhlouf, dos de sus principales patrocinadores financieros, fueron asesinados y heridos, respectivamente, en su intento de fuga.
Mientras tanto, Abdul Salam Mahmoud, alto oficial de inteligencia conocido por supervisar centros de tortura, se enfrenta a cargos internacionales por crímenes de guerra.
En cuanto al futuro de los sujetos que fueron leales a Assad, el nuevo líder de Siria, Ahmed Al-Sharaa, ha subrayado que aquellos implicados en crímenes de guerra, incluidos funcionarios de alto rango, no escaparán de la justicia.
"A los criminales, asesinos, oficiales de seguridad y del ejército implicados en la tortura del pueblo sirio", advirtió, “no dudaremos en hacerlos rendir cuentas de sus actos”.