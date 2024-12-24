Gaza, Palestina Ocupada - En Gaza, desde niño, como los dos millones palestinos que vivimos bajo el bloqueo impuesto por Israel desde 2006, hemos conocido la agresión sionista de la “ocupación” en carne propia.

Sin embargo, este maltrato alcanzó su nivel máximo con la ofensiva israelí que empezó el 7 de octubre. Yo venía de regresar de Venezuela, donde estudiaba medicina hacía 9 años. Había viajado a reencontrarme con mi familia en Gaza.

Aquí hay dos maneras de acabar con la vida: la primera es el bombardeo, una muerte rápida que no deja ningún rastro del cuerpo. Y la segunda, más lenta, es por el hambre. Desear comer lo que sea pero sin tener nada. Ver a tus familiares y seres queridos con hambre y no poder ayudarles. Eso nos mata, gota a gota, día a día.

Nos tratan peor que a los animales

Al poco tiempo de mi regreso a Gaza, el entonces ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, declaró: "Ya no habrá electricidad, ni comida, ni agua, ni combustible, todo estará bloqueado. Estamos luchando contra animales y actuamos en consecuencia".

Así impusieron un bloqueo estricto y completo en Gaza. Suspendieron el suministro de agua, alimentos, medicinas, electricidad y combustible a más de 2,5 millones de palestinos, algo que ha devastado a la población.

Cada noche, desde entonces, es normal escuchar a los niños llorar de hambre hasta quedarse dormidos. Los ancianos se desploman en la calle y fallecen uno tras otro debido a la malnutrición. Sus cuerpos no resisten las enfermedades crónicas y les resulta imposible resistir.

Cada día la situación en Gaza se complica más. El bloqueo ha llegado a su máximo nivel. Los productos básicos se han vuelto inalcanzables. Un saco de 25 kilos de harina cuesta más de 400 dólares, y sin harina no hay forma de preparar comida. El resto de los alimentos son inexistentes o difíciles de conseguir.

Comer una vez al día es un lujo. El alimento más común aquí es la sopa de arroz blanco sin sabor. Y solo una vez al día. Cada noche, es una batalla entre el sueño y el hambre.

Las enfermedades relacionadas con la malnutrición y la deshidratación ya son comunes, y los afectados aumentan rápidamente.

En mi caso, quedarme mucho tiempo sin comer con el estómago vacío me dio gastritis. Y cada noche los dolores de estómago son intolerables. Este ayuno obligatorio deja al estómago sufriendo por mucho tiempo. Aumenta el flujo ácido que secreta y resulta en úlceras que pueden provocar hemorragias.