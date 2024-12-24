Una ola de agitación desató Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, al amenazar con retomar el control del canal de Panamá, una vía que al conectar los océanos Atlántico y Pacífico es vital tanto para América Latina como para el comercio mundial. Si bien las declaraciones de Trump podrían parecer simplemente incendiarias y acordes a su retórica habitual, lo cierto es que apuntan a un pulso donde hay muchos más elementos en juego. Empezando por la historia compartida de Estados Unidos, Panamá y hasta Colombia con respecto al canal y terminando con un ajedrez geopolítico y comercial que involucra a China.

Vamos por partes.

¿Qué dijo Trump exactamente?

La arremetida de Trump contra el canal de Panamá empezó el sábado, con un mensaje en la red Truth Social, en el que se quejó de las “tasas ridículas” que, según él, se cobra a los barcos estadounidenses por usar este paso interoceánico. “Nuestra Marina y comercio han sido amenazados de una forma muy injusta e imprudente. Las tasas que cobra Panamá son ridículas", escribió el presidente electo.

“Esta completa estafa a nuestro país cesará inmediatamente", continúo. Y entonces lanzó la amenaza que ha sacudido a América Latina: si Panamá no puede garantizar un "funcionamiento seguro, eficiente y confiable" del canal, "entonces exigiremos que el canal de Panamá se devuelva a Estados Unidos en su totalidad y sin cuestionamientos”.

Las declaraciones no terminaron allí. El domingo, durante una intervención en un foro de ultraderecha en Phoenix, Arizona, Trump volvió a quejarse sobre las tarifas “sumamente injustas” del canal, que no tienen en cuenta la "extraordinaria generosidad" de Estados Unidos cuando le devolvió “tontamente” la gestión del paso marítimo a Panamá.

¿Cómo es eso de que EE.UU. “devolvió” el canal de Panamá? La historia detrás

La historia que rodea el canal de Panamá es un poco más compleja que una simple devolución hecha “tontamente”, en palabras de Trump, por Jimmy Carter, expresidente de EE.UU., en dos tratados de 1977. De hecho, se remonta a la misma independencia que logró Panamá de Colombia hace más de un siglo, un hecho estrechamente ligado a la construcción del paso marítimo.

Y para eso damos un salto histórico a 1880, cuando la iniciativa para establecer una vía a través esta zona la lideró Ferdinand de Lesseps, quien construyó el canal de Suez en Egipto. Pero las dificultades de esa tierra agreste llevaron a que el proyecto avanzara poco durante nueve años y Lesseps se declarara en bancarrota. La malaria, la fiebre amarilla y otras enfermedades tropicales devastaron y mataron a los trabajadores.

Aquí es donde aparece el interés de Estados Unidos por retomar el proyecto. Como en ese entonces Panamá era una provincia de Colombia, Washington intenta negociar con este país las licencias para construir el canal. Pero el Congreso, en Bogotá, se niega a ratificar el tratado acordado y EE.UU. toma la decisión de promover la separación de Panamá en 1903, que ya acumulaba varios descontentos con el sistema político colombiano. Tras reconocer la independencia de Panamá, Washington firmó un tratado en el que obtenía a perpetuidad tierras y aguas para construir el canal. La obra empezó apenas meses después, en mayo de 1904.

Luego de 10 años de construcción y una inversión de 380 millones de dólares de la época, el canal fue inaugurado el 15 de agosto de 1914 con el cruce del vapor Ancón. Atrás quedaron 25.000 muertos por enfermedades y accidentes durante la construcción francesa y estadounidense.

Así, Washington estableció un enclave donde ondeaba la bandera estadounidense con bases militares, policías y justicia propias. Esto dio pie a décadas de reclamos panameños para reunificar el país y tomar el control de la vía. Para la década de 1970, luego de un aumento drástico en sus costos administrativos, EE.UU. pasó años negociando con Panamá para ceder el control del canal.

Hasta que en 1977, el líder panameño Omar Torrijos y el presidente estadounidense Jimmy Carter firmaron dos tratados para traspasar el manejo del canal a Panamá. Sin embargo, eso se implementaría más de 20 años después: el 31 de diciembre de 1999. Es decir, hace solo 25 años, Panamá maneja este canal vital para el comercio global.

Las tarifas “no son un capricho”