Israel se ha apoderado del monte Hermón en Siria, aprovechando el vacío que siguió al rápido colapso del régimen de Bashar al Assad y la toma del poder por grupos opositores el pasado 8 de diciembre. En una veloz maniobra militar, Israel quebrantó el Acuerdo Fronterizo de Siria de 1974 con el ahora extinto régimen del partido Baaz, y presionó para ocupar un tramo de territorio que incluye el monte Hermón.

La montaña, conocida como Yabal Al-Sheij en árabe, es la más alta de Siria: se eleva a 2.814 metros a lo largo de la frontera con el Líbano.

El 8 de diciembre, las fuerzas israelíes tomaron el puesto avanzado que abandonaron las fuerzas del régimen sirio en la cima de la montaña, y plantaron su bandera azul y blanca. En su declaración en inglés desde el territorio recientemente ocupado, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que la presencia israelí es “temporal” mientras se llega a un nuevo acuerdo fronterizo. Sin embargo, curiosamente, esa palabra se omitió por completo en el mismo discurso pronunciado en hebreo para la audiencia interna de Israel.

El monte Hermón tiene una importancia vital: es la principal fuente de agua de la región. El deshielo de la montaña alimenta el río Jordán, que a su vez alimenta el mar de Galilea, dos de los cuerpos de agua más importantes para Israel y los territorios palestinos ocupados.

Ahmad S. Bali, hidrólogo jordano, consultor y experto regional en agua, detalló a TRT Español la importancia de esta zona para la seguridad hídrica. “El monte Hermón/Yabal Al-Sheij es, sin duda, vital para la seguridad hídrica de la región y de la Palestina ocupada. Su papel como fuente principal de agua superficial para la cuenca del río Jordán lo hace indispensable, ya que esta cuenca abastece a varios países vecinos, entre ellos Líbano, Siria y Palestina”.

Aunque la política de apartheid de Israel en la Palestina ocupada es ampliamente conocida ahora, Tel Aviv también practica un “apartheid del agua”. Se trata de una medida menos conocida para controlar, acaparar y convertir en arma el acceso al agua como otro medio con el que subyugar a los palestinos. Según un informe publicado por la organización de derechos humanos al-Haq en 2022, los israelíes utilizan un promedio de 247 litros de agua al día por persona, en comparación con los 82 litros por persona asignados a las comunidades palestinas.

Durante el verano, la época más seca del año, los agricultores palestinos dependen únicamente del agua controlada por Israel para regar sus cultivos. Sin embargo, Israel a menudo reduce aún más las asignaciones de agua para ellos, de manera que las comunidades de colonos judíos en la Cisjordania ocupada puedan llenar piscinas privadas y públicas.

Agua y política