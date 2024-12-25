Gaza se ha convertido en un lugar donde los niños no tienen refugio ni esperanza de un futuro. Desde el inicio de la ofensiva israelí, en promedio, un niño muere cada hora, reveló la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, UNRWA. Pero estas cifras no son solo números, sino que representan vidas truncadas y familias devastadas, mientras que los niños que sobreviven lo hacen en medio de constantes bombardeos y una grave crisis humanitaria.

El director de la UNRWA, Philippe Lazzarini, denunció este martes que “no hay lugar para la infancia” en Gaza, recordando que 14.500 niños han muerto allí desde el 7 de octubre de 2023, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF.

“No son números, son vidas truncadas”, subrayó el director de la agencia, y agregó que “matar a niños no se puede justificar”.

Además, advirtió que los menores que logran sobrevivir “quedan marcados física y emocionalmente”. “Privados de aprendizaje, los niños y niñas de Gaza buscan entre los escombros. El tiempo avanza para ellos: están perdiendo sus vidas, su futuro y, sobre todo, su esperanza”, añadió.

A principios de este año, la ONG internacional Oxfam afirmó que en solo un año el ejército israelí había asesinado a más mujeres y niños en Gaza que en cualquier otro conflicto reciente.

Asimismo, la semana pasada, la directora del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Catherine Russell, hizo un llamado urgente para que la comunidad internacional actúe: “El mundo no puede mirar hacia otro lado cuando tantos niños están expuestos diariamente al derramamiento de sangre, el hambre, las enfermedades y el frío”.

“Hacemos un llamado urgente a todas las partes en el conflicto, y a quienes tienen influencia sobre ellas, para que adopten medidas decisivas que pongan fin al sufrimiento de los niños, liberen a todos los rehenes, garanticen que se respeten los derechos de los niños y cumplan las obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario”, insistió Russell.

Además, muchos de los niños que sobreviven también afrontan otra dura realidad: la dificultad –y en muchos casos, imposibilidad– de ser evacuados para recibir tratamiento por heridas graves provocadas por los ataques israelíes o enfermedades crónicas. Este mes, UNICEF denunció que al menos 2.500 niños deben ser evacuados de inmediato, sin embargo, se encuentran esperando desde hace meses a que Tel Aviv responda a sus solicitudes.

Al menos 24 muertos en ataques nocturnos

Bombardeos del ejército israelí contra casas y tiendas en campos de desplazados en Gaza mataron al menos a 24 palestinos durante la noche del martes y la madrugada del miércoles, informaron fuentes médicas.