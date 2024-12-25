Aunque Israel firmó un alto el fuego con Hezbollah, comprometiéndose a no atacar territorio libanés y a retirar a su ejército, ha violado el acuerdo en reiteradas ocasiones. El primer ministro libanés, Nayib Mikati, instó este martes al comité encargado de supervisar la tregua a presionar a Tel Aviv “para que cese sus ataques y se retire del sur” del país.
En este sentido, Mikati calificó de "inaceptables" las violaciones israelíes, subrayando la necesidad de garantizar la implementación plena de la tregua, en especial respecto a la retirada de las fuerzas israelíes de las áreas ocupadas.
En la misma línea, las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas, FPNUL, también instaron al ejército israelí a acelerar su retirada del país. "La FPNUL insta firmemente a que se acelere el progreso en la retirada de las FDI (Fuerzas de Defensa Israelíes) y el despliegue de las FAL (Fuerzas Armadas Libanesas) en el sur del Líbano", señaló en un comunicado emitido el lunes.
Además, solicitó que todos los actores implicados se abstuvieran de violar la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, evitando “cualquier acción que pudiera poner en peligro la frágil estabilidad que actualmente prevalece en la región”.
Ataques aéreos israelíes en el Líbano
Las autoridades libanesas han informado de alrededor de 300 violaciones israelíes desde que entró en vigor el acuerdo de alto el fuego el 27 de noviembre, que tuvo como objetivo poner fin a más de 14 meses de combates entre el ejército israelí y el grupo libanés Hezbollah.
De hecho, este miércoles, el ejército israelí ha atacado por primera vez desde que entró en vigor el acuerdo el Valle de la Becá, en el este del Líbano. El bombardeo fue dirigido a una zona entre las localidades de Talia y Hizzine, en el distrito de Baalbek, cerca de la frontera con Siria, según reportó la agencia nacional de noticias del Líbano.
La agencia también informó este lunes que "el enemigo israelí continúa su invasión y ataques a los territorios del sur del Líbano", destacando que las fuerzas israelíes habían izado la bandera israelí en una colina entre las localidades de Bayada y Naqura.
Mientras tanto, el ejército israelí afirmó que sus “actividades defensivas” en el sur del Líbano siguen “de conformidad con el acuerdo”, señalando que han “confiscado y desmantelado diversas armas y equipos militares de un almacén”.
¿Qué dice el acuerdo de alto el fuego?
El acuerdo de alto al fuego puso fin a más de un año de enfrentamientos entre Hezbollah y Tel Aviv. Tras el 7 de octubre las tensiones aumentaron en la frontera luego de que el grupo libanés, comenzó a atacar posiciones del norte de Israel en solidaridad con el grupo de resistencia palestino Hamás tras el inicio de la letal ofensiva contra Gaza.
Desde entonces, los intercambios de ataques derivaron en una ofensiva total por parte de Israel, el bombardeo a Beirut y diferentes puntos del Líbano e incluso una invasión terrestre. Además, Israel asesinó al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, el 27 de septiembre, retrasando así la posibilidad de un acuerdo y aumentando así la tensión en toda la región.
La tregua, que entró en vigor finalmente el 28 de noviembre, establece un comité encargado de supervisar el cumplimiento del cese de hostilidades conformado por Estados Unidos, Francia y FPNUL.
Además, precisa que Israel deberá retirar sus tropas al sur de la Línea Azul, la cual delimita la frontera entre el Líbano e Israel, mientras que el ejército libanés se desplegará en el sur del país dentro de un plazo de 60 días.
Desde el inicio de la ofensiva israelí contra Líbano el 8 de octubre de 2023, más de 4.063 personas han muerto, entre ellas mujeres, niños y trabajadores sanitarios, mientras que otras 16.663 resultaron heridas, según cifras del Ministerio de Salud libanés.