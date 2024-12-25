Mientras la pobreza alcanza a más de la mitad de la población de Argentina, una cena solidaria con motivo de Navidad ofreció un instante de esperanza a más de 3.000 personas sin hogar frente al Congreso nacional. El encuentro reunió a personas solas, pero también a familias con niños pequeños y parejas de ancianos que viven actualmente en la calle.

"Decir que es un año especial porque cada vez hay más pobreza es triste, pero es real. Cada vez hay más gente que duerme en la calle y más gente que llega a los comedores porque no tiene un plato de comida, es un año muy difícil", subrayó Mariana González, una portavoz del Movimiento de Trabajadores Excluidos, uno de los grupos sociales que organizó el evento, en diálogo con la agencia de noticias AFP.

De acuerdo con el instituto estadístico oficial de Argentina, Indec, en el primer semestre de este año la pobreza saltó 11 puntos y llegó al 52,9%, entre ellos 18,1% de indigentes. Las estadísticas oficiales revelaron además que la pobreza infantil fue del 66%, lo que representa a más de siete millones de menores de 14 años.

Asimismo, las cifras más recientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires indican que hay unas 3.500 personas sin techo en la capital argentina, aunque ONGs dedicadas a esta problemática advierten de que la cifra se ubica actualmente por encima de los 12.000 y que los programas de ayuda implementados por las autoridades son insuficientes para hacer frente a la dramática situación que se vive en las calles.

Solidaridad en medio de la crisis

Pese a todo, este martes frente al Congreso el clima fue de alegría, con miles sentados en las largas mesas con prolijos entre carrozas con globos, música y payasos en zancos.