Una bebé de tan sólo tres semanas de nacida murió congelada en la madrugada de este miércoles, mientras Israel intensifica sus bombardeos enclave y destruye sin tregua el frágil sistema de salud en el enclave.

Sila, la recién nacida, es la tercera bebé que ha muerto a causa del frío en los últimos dos días en los campamentos de desplazados de Gaza, según fuentes médicas. Estos fallecimientos subrayan las condiciones precarias que sufren cientos de miles de palestinos hacinados en las tiendas de campaña, por cuenta de la brutal e incesante ofensiva de Tel Aviv.

El padre de la bebé, Mahmoud Al-Faseeh, intentó protegerla del frío envolviéndola en una manta dentro de su tienda de campaña, en el área de Al-Mawasi, a las afueras de Jan Yunis. Sin embargo, no fue suficiente, según relató en conversación con la agencia de noticias AP.

Al-Faseeh explicó que la tienda no los protegía del viento, además del suelo helado y las bajas temperaturas en la noche del martes que cayeron a los 9 grados Celsius. “Hacía tanto frío durante la noche que ni los adultos podíamos soportarlo. No pudimos mantenernos calientes”, añadió. Sila se despertó llorando tres veces, pero al amanecer, su cuerpo estaba rígido.

Entonces, llevaron a la pequeña rápidamente a un hospital en el campamento, donde los médicos intentaron reanimarla, pero era demasiado tarde: sus pulmones se habían deteriorado. Las imágenes mostraban a la niña con los labios morados, su piel pálida y manchada.

El director de la unidad pediátrica del Hospital Nasser en Jan Yunis, Ahmad Al-Farra, confirmó que la causa de muerte de Sila fue hipotermia. Además señaló que en las últimas 48 horas otros dos bebés –uno de tres días y otro de un mes– fueron llevados al hospital tras fallecer por la misma causa.

Estas tragedias subrayan las difíciles condiciones que sufren cientos de miles de palestinos, quienes, en su intento por huir de los ataques israelíes, ahora intentan sobrevivir en tiendas de campaña improvisadas. También pone de relieve la destrucción en la que se encuentra el sistema de salud de Gaza, atacado sistemáticamente por Israel desde que lanzó su brutal ofensiva contra el enclave el 7 de octubre de 2023.

Israel destruye sin tregua el sistema de salud de Gaza, denuncia médico

El Dr. Fadel Naim, cirujano ortopédico del Hospital Árabe Al-Ahli, denunció que Israel está eliminando de manera sistemática toda la red de atención de salud en Gaza, en medio de su ofensiva genocida.

El médico indicó que, desde el comienzo de la agresión, “la ocupación ha destruido sistemáticamente todos los aspectos de la vida en Gaza, y la salud ha sido uno de los más afectados". En ese sentido, advirtió que el sistema de salud en el enclave está al borde del colapso y los hospitales no pueden atender el creciente número de víctimas.

“La destrucción ha afectado no solo al Hospital Árabe Al-Ahli, sino también a otros centros clave como los hospitales Al-Shifa, Nasser, Al-Quds, Kamal Adwan, Al-Rantisi y Al-Awda, entre otros”, indicó. Y añadió que esto deja a los centros de salud en Gaza en condiciones extremas, pues los ataques han sido a todo nivel: desde la infraestructura hasta el personal.

Ante la devastación generalizada contra el sistema de salud, el Hospital Árabe Al-Ahli es ahora el único que opera en la Ciudad de Gaza.

La falta de recursos y la desbordada cantidad de pacientes han hecho que el hospital, cuya capacidad habitual es de entre 30 y 50 camas, deba atender a más de 150 pacientes. Incluso, en ocasiones, ha llegado a los 300. "Hemos tenido que utilizar todos los espacios disponibles, incluso la iglesia y la biblioteca del hospital, para atender a los heridos", explicó Naim.

Y las precarias condiciones no terminan ahí. También hay escasez de recursos esenciales por cuenta del estricto bloqueo israelí en el enclave. "Diariamente, enfrentamos el riesgo de quedarnos sin diésel, lo que nos obliga a detener servicios esenciales como el lavado de sábanas quirúrgicas, la esterilización del equipo quirúrgico o incluso el funcionamiento del único tomógrafo de la zona norte de Gaza en el Hospital Árabe Al-Ahli", describió.

El hospital también lucha por atender a los enfermos más vulnerables. "Un problema especialmente urgente es el gran número de pacientes con enfermedades crónicas, incluidos ancianos, niños, enfermos de diabetes, hipertensión, cáncer, insuficiencia renal y condiciones pediátricas complejas". Estos pacientes “suelen ser ignorados debido a la sobrepoblación del hospital, la falta de recursos y de personal médico especializado”, explicó.

Llamados a la acción urgente

El médico palestino pidió a la comunidad internacional que adeopte medidas urgentes para proteger las instalaciones médicas y asegurar el acceso de los palestinos a atención médica.

"Es fundamental ejercer una presión máxima sobre Israel para garantizar la seguridad de los hospitales y el personal médico", señaló. Además, pidió la creación de hospitales de campaña y el envío inmediato de equipos médicos esenciales para que los profesionales de la salud puedan seguir atendiendo a la población afectada.

Grupo israelí exige detener ataques contra hospital en Gaza

Por su parte, un grupo israelí de derechos humanos presentó una solicitud ante la Corte Suprema del país para detener los ataques de las fuerzas de Tel Aviv contra el Hospital Kamal Adwan, ubicado en el norte de Gaza.

La organización Médicos por los Derechos Humanos explicó en un comunicado que la petición busca frenar los ataques y establecer un corredor humanitario hacia el hospital sitiado, para permitir el suministro de combustible, medicinas y equipos médicos. También la evacuación segura de pacientes y personal.

El grupo destacó que el hospital ha sufrido repetidos ataques, que han causado muertes entre pacientes y personal médico, además de destruir infraestructura y equipos. "La evacuación del Hospital Kamal Adwan ha dejado a miles de residentes del norte de Gaza sin atención médica", añadieron.

Este martes, el Ejército de Israel detonó dos robots cargados de explosivos en las inmediaciones del hospital, según testigos.