Una bebé de tan sólo tres semanas de nacida murió congelada en la madrugada de este miércoles, mientras Israel intensifica sus bombardeos enclave y destruye sin tregua el frágil sistema de salud en el enclave.
Sila, la recién nacida, es la tercera bebé que ha muerto a causa del frío en los últimos dos días en los campamentos de desplazados de Gaza, según fuentes médicas. Estos fallecimientos subrayan las condiciones precarias que sufren cientos de miles de palestinos hacinados en las tiendas de campaña, por cuenta de la brutal e incesante ofensiva de Tel Aviv.
El padre de la bebé, Mahmoud Al-Faseeh, intentó protegerla del frío envolviéndola en una manta dentro de su tienda de campaña, en el área de Al-Mawasi, a las afueras de Jan Yunis. Sin embargo, no fue suficiente, según relató en conversación con la agencia de noticias AP.
Al-Faseeh explicó que la tienda no los protegía del viento, además del suelo helado y las bajas temperaturas en la noche del martes que cayeron a los 9 grados Celsius. “Hacía tanto frío durante la noche que ni los adultos podíamos soportarlo. No pudimos mantenernos calientes”, añadió. Sila se despertó llorando tres veces, pero al amanecer, su cuerpo estaba rígido.
Entonces, llevaron a la pequeña rápidamente a un hospital en el campamento, donde los médicos intentaron reanimarla, pero era demasiado tarde: sus pulmones se habían deteriorado. Las imágenes mostraban a la niña con los labios morados, su piel pálida y manchada.
El director de la unidad pediátrica del Hospital Nasser en Jan Yunis, Ahmad Al-Farra, confirmó que la causa de muerte de Sila fue hipotermia. Además señaló que en las últimas 48 horas otros dos bebés –uno de tres días y otro de un mes– fueron llevados al hospital tras fallecer por la misma causa.
Estas tragedias subrayan las difíciles condiciones que sufren cientos de miles de palestinos, quienes, en su intento por huir de los ataques israelíes, ahora intentan sobrevivir en tiendas de campaña improvisadas. También pone de relieve la destrucción en la que se encuentra el sistema de salud de Gaza, atacado sistemáticamente por Israel desde que lanzó su brutal ofensiva contra el enclave el 7 de octubre de 2023.
Israel destruye sin tregua el sistema de salud de Gaza, denuncia médico
El Dr. Fadel Naim, cirujano ortopédico del Hospital Árabe Al-Ahli, denunció que Israel está eliminando de manera sistemática toda la red de atención de salud en Gaza, en medio de su ofensiva genocida.
El médico indicó que, desde el comienzo de la agresión, “la ocupación ha destruido sistemáticamente todos los aspectos de la vida en Gaza, y la salud ha sido uno de los más afectados". En ese sentido, advirtió que el sistema de salud en el enclave está al borde del colapso y los hospitales no pueden atender el creciente número de víctimas.
“La destrucción ha afectado no solo al Hospital Árabe Al-Ahli, sino también a otros centros clave como los hospitales Al-Shifa, Nasser, Al-Quds, Kamal Adwan, Al-Rantisi y Al-Awda, entre otros”, indicó. Y añadió que esto deja a los centros de salud en Gaza en condiciones extremas, pues los ataques han sido a todo nivel: desde la infraestructura hasta el personal.
Ante la devastación generalizada contra el sistema de salud, el Hospital Árabe Al-Ahli es ahora el único que opera en la Ciudad de Gaza.
La falta de recursos y la desbordada cantidad de pacientes han hecho que el hospital, cuya capacidad habitual es de entre 30 y 50 camas, deba atender a más de 150 pacientes. Incluso, en ocasiones, ha llegado a los 300. "Hemos tenido que utilizar todos los espacios disponibles, incluso la iglesia y la biblioteca del hospital, para atender a los heridos", explicó Naim.
Y las precarias condiciones no terminan ahí. También hay escasez de recursos esenciales por cuenta del estricto bloqueo israelí en el enclave. "Diariamente, enfrentamos el riesgo de quedarnos sin diésel, lo que nos obliga a detener servicios esenciales como el lavado de sábanas quirúrgicas, la esterilización del equipo quirúrgico o incluso el funcionamiento del único tomógrafo de la zona norte de Gaza en el Hospital Árabe Al-Ahli", describió.
El hospital también lucha por atender a los enfermos más vulnerables. "Un problema especialmente urgente es el gran número de pacientes con enfermedades crónicas, incluidos ancianos, niños, enfermos de diabetes, hipertensión, cáncer, insuficiencia renal y condiciones pediátricas complejas". Estos pacientes “suelen ser ignorados debido a la sobrepoblación del hospital, la falta de recursos y de personal médico especializado”, explicó.
Llamados a la acción urgente
El médico palestino pidió a la comunidad internacional que adeopte medidas urgentes para proteger las instalaciones médicas y asegurar el acceso de los palestinos a atención médica.
"Es fundamental ejercer una presión máxima sobre Israel para garantizar la seguridad de los hospitales y el personal médico", señaló. Además, pidió la creación de hospitales de campaña y el envío inmediato de equipos médicos esenciales para que los profesionales de la salud puedan seguir atendiendo a la población afectada.
Grupo israelí exige detener ataques contra hospital en Gaza
Por su parte, un grupo israelí de derechos humanos presentó una solicitud ante la Corte Suprema del país para detener los ataques de las fuerzas de Tel Aviv contra el Hospital Kamal Adwan, ubicado en el norte de Gaza.
La organización Médicos por los Derechos Humanos explicó en un comunicado que la petición busca frenar los ataques y establecer un corredor humanitario hacia el hospital sitiado, para permitir el suministro de combustible, medicinas y equipos médicos. También la evacuación segura de pacientes y personal.
El grupo destacó que el hospital ha sufrido repetidos ataques, que han causado muertes entre pacientes y personal médico, además de destruir infraestructura y equipos. "La evacuación del Hospital Kamal Adwan ha dejado a miles de residentes del norte de Gaza sin atención médica", añadieron.
Este martes, el Ejército de Israel detonó dos robots cargados de explosivos en las inmediaciones del hospital, según testigos.
El director del hospital, Hussam Abu Safiya, dijo el lunes que el centro fue atacado por tanques israelíes, lo que obligó a los médicos y pacientes a desalojar los pasillos del hospital.
El 5 de octubre de 2024, Israel lanzó una ofensiva terrestre a gran escala en el norte de Gaza para supuestamente impedir que el grupo palestino Hamás se fortaleciera. Sin embargo, los palestinos acusan a Israel de intentar ocupar la zona y desplazar por la fuerza a sus residentes.
Desde entonces, no se ha permitido que entre en la zona ayuda humanitaria suficiente, incluidos alimentos, medicamentos y combustible, lo que ha dejado a la población restante al borde de una hambruna inminente.
Las masacres de Israel en Gaza continúan
Este jueves, bombardeos israelíes mataron a por lo menos 24 palestinos en Gaza, según informes médicos y de medios locales.
Uno de los ataques más letales se lanzó contra en el barrio de Sabra, en el sur de la Ciudad de Gaza, donde ocho personas perdieron la vida, incluidas tres mujeres y dos niños. Sin embargo, la cifra de víctimas podría ser mayor mientras equipos intentan rescatar a quienes quedaron bajo los escombros.
En el barrio de Zeitoun, también en el sur de la ciudad, cinco personas fueron asesinadas y 20 más resultaron heridas cuando un ataque aéreo israelí impactó una vivienda.
En el norte del enclave, en Yabalia, murieron al menos cuatro palestinos y varios quedaron heridos por ataques de aviones de combate israelíes.
En Rafah, al sur de Gaza, dos personas murieron por ataques de drones.
Además, en la madrugada del miércoles, cinco periodistas del canal Al-Quds Today fueron asesinados cuando un bombardeo israelí impactó su furgoneta de transmisión cerca del hospital Al-Awda, en el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro del enclave.
La furgoneta, claramente identificada con la palabra "PRENSA" en letras rojas, estaba estacionada mientras los periodistas cubrían lo que ocurría en el hospital.
Las víctimas fueron identificadas como Fadi Hassouna, Ibrahim Al-Sheikh Ali, Mohammed Al-Ladah, Faisal Abu Al-Qumsan y Ayman Al-Jadi. En las imágenes que emergieron del lugar, la furgoneta quedó envuelta en llamas, mientras los equipos de rescate luchaban por recuperar los cuerpos y apagar el fuego.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) condenó de inmediato el bombardeo, denunciando la muerte de los periodistas como un ataque directo y deliberado a la libertad de prensa.
Israel entorpece negociaciones para una tregua, dice Hamás
En medio de los ataques a hospitales, las masacres y la devastación en Gaza, hay esfuerzos internacionales por lograr un alto el fuego. Sin embargo, Hamás señaló este miércoles que Israel ha planteado “nuevas condiciones” que podrían retrasar el proceso.
"La ocupación ha establecido nuevas condiciones relacionadas con la retirada, el alto el fuego, los prisioneros y el retorno de los desplazados, lo que ha causado un retraso en la consecución de un acuerdo que ya estaba cerca", declaró el grupo.
El equipo negociador de Israel regresó a su país desde Qatar la noche de este martes para realizar "consultas internas" sobre un posible acuerdo de intercambio de rehenes, luego de una semana intensa de conversaciones sobre Gaza, según informó la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu.
También, un funcionario palestino cercano a las negociaciones indicó que los mediadores habían logrado reducir las diferencias en la mayoría de las cláusulas del acuerdo. Aunque agregó que Israel había introducido condiciones que Hamás rechazó, sin dar más detalles.
Sin embargo, al complejo panorama de negociación se suman mensajes de funcionarios israelíes que insisten en ciertas condiciones. El ministro de Defensa Israel Katz reafirmó la noche del miércoles que su país tiene la intención de mantener el control sobre Gaza mientras establece “zonas de seguridad y zonas de amortiguamiento”.
Durante una visita al corredor de Filadelfia a lo largo de la frontera entre Gaza y Egipto, acompañado por altos funcionarios militares, Katz prometió que Hamás ya no gobernaría Gaza, "ni política ni militarmente".
También subrayó que el Ejército de Israel mantendrá el control de seguridad sobre Gaza para evitar lo que llaman futuras amenazas. Katz también afirmó que Tel Aviv trabaja para lograr el doble objetivo de liberar a todos los rehenes. Según su oficina, están "haciendo un trabajo extraordinario para garantizar la seguridad de Israel y crear condiciones para la liberación de los secuestrados".
El genocidio en cifras
La brutal ofensiva que Israel lanzó contra Gaza el 7 de octubre de 2023, tras una incursión de Hamás, ha matado a más de 45.360 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y ha dejado heridos a más de 107.800 personas.
A su vez, ha provocado una escasez masiva de necesidades básicas, incluidos alimentos, agua, medicinas y electricidad, al tiempo que ha desplazado a casi toda la población del enclave.
Por sus acciones en Gaza, Israel enfrenta una acusación ante la Corte Internacional de Justicia por genocidio. Y la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.