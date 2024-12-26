EUROPA
4 MIN DE LECTURA
Rusia califica de “ataque terrorista” explosión de barco frente a España
Un buque de carga, propiedad de una subsidiaria de una empresa estatal rusa, se hundió en aguas internacionales frente a España tras una explosión que, según la compañía, fue un “acto terrorista”.
Rusia califica de “ataque terrorista” explosión de barco frente a España
Dos tripulantes están desaparecidos después de que un carguero ruso se hundiera en aguas internacionales en el Mediterráneo tras una explosión a bordo, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia el 24 de diciembre de 2024. / Foto: AFP. / AFP
Por Redacción
26 de diciembre de 2024

La explosión que este martes hundió un buque de carga ruso en aguas internacionales frente a España habría sido un "acto terrorista", según informó la empresa estatal a la que pertenecía el barco.

El buque Ursa Major es propiedad de una subsidiaria de Oboronlogistika, empresa del Ministerio de Defensa ruso que proporciona transporte civil y logístico, según explicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia.

Oboronlogistika declaró que "cree que se cometió un ataque terrorista contra el Ursa Major el 23 de diciembre de 2024", según un comunicado difundido el miércoles por agencias de noticias rusas. No obstante, no indicó quién podría estar detrás del acto ni sus posibles motivos.

El barco se hundió en aguas internacionales frente a España en la madrugada del martes, después de haber enviado una llamada de socorro el lunes, dejando dos tripulantes desaparecidos.

"Tres explosiones consecutivas" ocurrieron en el barco antes de que comenzara a inundarse, añadió la empresa. No detalló qué pruebas tenía para concluir que un ataque terrorista hundió el Ursa Major.

La unidad de crisis del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia había afirmado el martes en Telegram que el barco se hundió "tras una explosión en la sala de máquinas".

También informó que de los 16 tripulantes rusos a bordo, 14 fueron rescatados y llevados al puerto español de Cartagena, mientras que dos permanecen desaparecidos.

Relacionado¿Qué revela la cumbre BRICS sobre la posición de Rusia en el mundo?
RECOMENDADOS

Explosión en el barco de carga

El barco emitió una señal de socorro el lunes por la mañana frente a la costa del sureste de España en medio del mal tiempo. En ese momento, la embarcación reportó que se estaba inclinando y que los marineros habían lanzado un bote salvavidas, según indicó el servicio de rescate marítimo de España. Añadió que España envió un helicóptero y barcos de rescate que llevaron a los sobrevivientes al puerto.

Más tarde, un buque de guerra ruso llegó al área y asumió el control de la operación de rescate, pues el Ursa Major estaba en medio de aguas de España y Argelia. El buque se hundió durante la noche.

El Ursa Major figura en MarineTraffic.com como un barco de carga general de 124,7 metros de largo.

El barco navegaba desde la ciudad rusa de San Petersburgo hacia Vladivostok, en el extremo oriental de Rusia.

La semana pasada, Oboronlogistika publicó un comunicado con fotos del barco en puerto, informando que transportaría una carga particularmente grande y pesada: grúas de 380 toneladas cada una y tapas de escotilla para rompehielos de 45 toneladas.

En 2022, Estados Unidos impuso sanciones a Oboronlogistika y a algunos barcos rusos, entre ellos el Ursa Major, por proporcionar "servicios de transporte (...) para la entrega de carga a Crimea ocupada por Rusia". Esto implica que cualquier organización estadounidense que interactúe con la empresa o sus barcos corre el riesgo de enfrentar sanciones.

Por su parte, la inteligencia militar de Ucrania, GUR, afirmó que este buque de carga también se utilizaba para enviar suministros a las tropas rusas en Siria, donde Moscú tiene una base naval en Tartus.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Enviado de EE.UU. viaja a Rusia, mientras Trump asegura que diálogos por guerra en Ucrania “avanzan”
De Ginebra a Abu Dabi: EE.UU. sigue presionando por paz de Rusia y Ucrania en reuniones separadas
Dentro de los “safaris humanos” de Sarajevo: el genocidio en Bosnia donde se mató por diversión
EE.UU. y Ucrania avanzan en diálogos para un acuerdo de paz con Rusia, bajo el foco internacional
Así es el plan de Trump para poner fin a la guerra de Rusia y Ucrania: ¿qué incluyen los 28 puntos?
Zelenskyy planea visitar Türkiye para “intensificar negociaciones” entre Ucrania y Rusia
España y China impulsan cooperación durante reunión del rey Felipe VI con Xi Jinping en Beijing
España enviará un buque para asistir a la Flotilla Global Sumud que navega hacia Gaza
Rey Felipe VI de España alza su voz contra Israel en la ONU: “Detengan ya esta masacre”
La crisis de confianza que atraviesa la ONU y qué debe hacer para superar la brecha de expectativas
Portugal reconocerá a Palestina como Estado este domingo, antes de la Asamblea General de la ONU
Las protestas en La Vuelta eran contra el genocidio en Gaza, no contra el deporte
Cómo la Vuelta de España se convirtió en símbolo de boicot a Israel por el genocidio en Gaza
Ataque de Rusia en Ucrania deja varias víctimas y daña un edificio gubernamental
Cumbre entre Putin y Zelenskyy, cada vez más incierta ante nuevas condiciones para negociar tregua
¿Cumbre entre Putin y Zelenskyy? Trump dice que está “en proceso” y Rusia plantea sus condiciones
¿Cómo van los esfuerzos para la paz entre Rusia y Ucrania? Seguridad y territorios, los puntos clave
La guerra retratada por Gervasio Sánchez: el dolor de las víctimas y la fotografía como memoria
Trump descarta que Crimea y el ingreso de Ucrania en OTAN estén sobre la mesa en acuerdo con Rusia
Ucrania presenta sus condiciones para un alto el fuego antes de la cumbre entre Trump y Putin