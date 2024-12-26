ORIENTE MEDIO
5 MIN DE LECTURA
Niños de Gaza viven instante de alegría por Navidad, en medio de ofensiva
Un equipo de ciclistas amputados en Gaza repartió alegría navideña entre niños que sufren los horrores de la ofensiva genocida de Israel contra el enclave.
Niños de Gaza viven instante de alegría por Navidad, en medio de ofensiva
Niños de Gaza posan para una foto en una fiesta de pizza en Nochebuena. Foto: Gaza Sunbirds / Others
Por Redacción

Una fiesta para preparar pizzas en la víspera de Navidad ofreció a niños en el sur de Gaza un breve respiro de la brutal ofensiva de Israel. El destello de alegría para los menores llegó gracias a un equipo de ciclistas amputados del enclave que, en esta temporada, asumió el papel de Papá Noel.

La celebración, que contó con un árbol de Navidad adornado y un camión de comida recién construido, permitió que los niños alejaran sus pensamientos, al menos por un momento, de la devastación y la grave escasez de alimentos que han causado los incesantes bombardeos y el bloqueo de Israel durante más de un año.

"Las personas en Gaza están agotadas de comer alimentos enlatados y pan simple, y eso quienes tienen la suerte de encontrarlos. Llevamos casi un año de genocidio y los productos cotidianos se han vuelto un lujo imposible de conseguir", comenta Karim Ali, cofundador de Gaza Sunbirds, la organización que se encargó de preparar y distribuir las pizzas entre los jóvenes de Al-Zawayde, en el sur del enclave.

Como tierra natal de Jesús y hogar de generaciones de cristianos, Palestina tiene una conexión profunda con la Navidad.

La ciudad de Belén, en la Cisjordania ocupada, es el lugar de nacimiento de Jesús. Sin embargo, por segundo año consecutivo canceló las celebraciones navideñas debido a la ofensiva israelí en Gaza, que desde octubre de 2023 ha matado a más de 45.000 personas, la mayoría mujeres y niños.

En Gaza, que ostenta el mayor número de niños amputados per cápita en el mundo, muchos menores han perdido sus extremidades y han tenido que someterse a cirugías sin anestesia.

Según el secretario general de la ONU, António Guterres, la desnutrición se ha convertido en una epidemia en Gaza, mientras el territorio devastado enfrenta una hambruna inminente, en medio de un colapso total del sistema de salud.

Israel, que desde el inicio de la ofensiva impuso un bloqueo total al enclave, dice que los problemas en la distribución de ayuda se deben a lo que califica como la incapacidad de las organizaciones humanitarias para manejar y distribuir grandes cantidades de suministros.

RECOMENDADOS

Esto ocurre a pesar de que las organizaciones de ayuda internacional han expresado repetidamente la alarma por el deterioro de las condiciones en Gaza, advirtiendo que los civiles están al borde de la hambruna.

"Al igual que el deporte, la sensación de recibir una pizza es universal. Al enseñar a los niños a amasar y hacer que la comunidad participe, creamos una oportunidad para una distracción muy merecida", señala Ali.

Obligados a abandonar su preparación para los Juegos Paralímpicos de este año debido al genocidio, el equipo de atletas amputados han estado distribuyendo alimentos, comida caliente, pañales y productos sanitarios a lo largo y ancho de Gaza desde octubre de 2023. Han arriesgado sus vidas para entregar suministros de emergencia por un valor de 330.000 dólares e incluso han levantado un campamento de desplazados con 25 tiendas.

Hasta la fecha, se han realizado 10 eventos en los que se ha alimentado y entretenido a más de 2.500 niños mientras aprendían a hacer 1.100 pizzas desde principios de septiembre. Las fiestas se han celebrado en el sur de Gaza, en colaboración con Mohammed Al-Amareen, el reconocido chef de pizzas de Gaza.

El abogado australiano de derechos humanos Chris Sidoti sostuvo que el número de niños muertos en Gaza a manos de Israel es el más alto que en cualquier otro conflicto de este siglo.

Según el Ministerio de Educación palestino, más de 12.000 estudiantes del enclave han muerto y más de 20.000 han resultado heridos como consecuencia de los ataques israelíes. Tel Aviv también ha matado al menos a 616 profesores y ha dañado el 90% de los edificios escolares de Gaza.

Además, alrededor de 788.000 estudiantes se han visto privados del acceso a escuelas y universidades desde octubre de 2023.

FUENTE:TRT Español
Explora
Líderes de la OTAN se reúnen en Ankara en una cumbre decisiva para el futuro de la alianza
¿Por qué el delicado equilibrio que mantiene Türkiye es clave para la OTAN?
Por Murat Sofuoglu
Irán vive una jornada de oraciones por el líder Alí Jamenei, en el segundo día de su funeral público
Erdogan advierte que Israel, un "adicto a la guerra", busca “dinamitar” acuerdo entre EE.UU. e Irán
Estados Unidos cumple 250 años, y para millones que cruzaron océanos y tierras no hay certezas
Por Sadiq S Bhat
Mientras multitudes despiden a Alí Jamenei en Irán, Trump dice que pausó diálogos por el funeral
Türkiye refuerza sus medidas de seguridad y de tráfico aéreo para Cumbre de Líderes de la OTAN 2026
Comienza en Teherán el funeral de Alí Jamenei con amplia presencia internacional
El apoyo a Palestina deja huella en el Mundial: cinco momentos donde la solidaridad estuvo presente
De Ucrania a Irán: ¿qué está en juego en la Cumbre de la OTAN en Türkiye?
Por Abhishek G Bhaya
El Vaticano excomulga a obispos lefebvrianos: quiénes son y qué hay detrás del conflicto
Un atentado con bomba golpea un café en el centro de la capital siria, Damasco
Por qué el uranio de Irán sigue siendo el principal obstáculo en las negociaciones con EE.UU.
Por Murat Sofuoglu
La ofensiva genocida de Israel contra Gaza cumple 1.000 días entre ruinas e incertidumbre
Estados Unidos e Irán cierran conversaciones indirectas en Doha: qué dejó el diálogo