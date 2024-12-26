Panamá, México, Canadá y Groenlandia: en solo una semana, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó la soberanía territorial de cuatro países con declaraciones incendiarias. Aunque todavía es pronto para determinar si se trata de intenciones reales, el impacto de sus palabras agitó las aguas, generando preocupación.

El republicano asumirá el poder el 20 de enero con su vieja promesa de hacer "Estados Unidos grande otra vez", lo que podría poner contra las cuerdas las relaciones de Washington con varios de sus aliados, como ya ocurrió durante su primer mandato entre 2017 y 2021.

Sin embargo, al igual que en su primera presidencia, no está claro si su retórica tiene intenciones reales o si, por el contrario, se trata de una maniobra de distracción o una forma de presión para forzar algún tipo de negociación.

Retomar el control del canal de Panamá

El revuelo comenzó el sábado pasado cuando Trump amenazó con retomar el control del canal de Panamá, una vía clave para el comercio mundial, ya que conecta el océano Atlántico con el Pacífico. Aseguró que esto ocurriría si no se reducen las “tarifas ridículas” que se cobran a los barcos de EE.UU. para transitar la vía.

Por su parte, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, subrayó que “la soberanía del canal transoceánico es innegociable”, recibiendo el respaldo de varios líderes latinoamericanos.

"Ya lo veremos", le respondió Trump, quien publicó una ilustración del canal con una bandera estadounidense.

Además, insistió en que Panamá está "estafando" a su país y que no tiene en cuenta la "extraordinaria generosidad" de Washington cuando le devolvió “tontamente” la gestión del paso marítimo.

Sin embargo, el traspaso del canal no fue realmente una devolución: el canal de Panamá fue construido por EE.UU., que lo inauguró en 1914 y lo administró hasta su traspaso al Estado panameño el 31 de diciembre de 1999, según se estableció en los Tratados Torrijos-Carter firmados el 7 de septiembre de 1977 por los entonces presidentes de Panamá Omar Torrijos y EE.UU. Jimmy Carter.

¿Intervenir en México?

Trump también encendió las alarmas al anunciar, poco después, que planea designar a los carteles del narcotráfico como organizaciones terroristas.

Aunque el mandatario electo no dio más detalles sobre este tema, catalogar a los narcotraficantes como terroristas implicaría tener un pretexto para intervenir militarmente en territorio mexicano alegando, por ejemplo, la necesidad de destruir laboratorios de fentanilo.