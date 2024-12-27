Todas las comunicaciones se han perdido con el hospital Kamal Adwan, en el norte de Gaza, luego de que el Ejército de Israel lo rodeara este viernes y les ordenara a todas las personas allí reunirse en el patio del lugar. Apenas horas antes, las fuerzas de Tel Aviv lanzaron un brutal bombardeo contra un edificio frente al hospital que mató a casi 50 palestinos, incluyendo al menos tres miembros del personal médico.
Tras el ataque aéreo, el ejército israelí le envió un mensaje al Dr. Hussam Abu Safiya, el director del hospital, ordenándole que llevara a los pacientes y médicos al patio, pues procederían a allanar el edificio. Desde entonces no se tiene noticia del hospital ni de los pacientes.
El bombardeo israelí que impactó contra un edificio frente al hospital Kamal Adwan también dejó personas bajo los escombros, según informó en su momento Safiya. "Hay casi 50 mártires, incluidos tres de nuestro personal médico, bajo los escombros de un edificio situado frente al Hospital Kamal Adwan en la zona de Beit Lahia después de que fuera bombardeado por aviones de guerra israelíes", dijo en un comunicado.
El director añadió que el personal médico estaba en el edificio atacado porque se alojaban allí con sus familias. Identificó a los trabajadores de salud como Ahmed Samour, un pediatra; Israa, un técnico de laboratorio, y Fares, un técnico de mantenimiento del hospital.
El intenso asedio contra el hospital Kamal Adwan
Ahora bien, el hospital Kamal Adwan lleva varios días bajo asedio israelí. Este jueves, la administración del centro de salud anunció que uno de sus directores, Mohammed Saleha, y seis miembros del personal médico resultaron heridos en explosiones cerca de sus instalaciones. Además, varios departamentos del hospital sufrieron daños. Y dos días antes, el martes, las fuerzas israelíes detonaron dos robots cargados de explosivos en las inmediaciones del hospital, según testigos.
La semana pasada, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre las condiciones “mínimas” con las que operaba el hospital en medio del constante bombardeo israelí. En ese momento, el director Safiya advirtió al sitio web de noticias Drop Site News que, si los ataques no cesaban inmediatamente, el hospital “se convertiría en un cementerio”. También compartió las pérdidas desgarradoras que ha sufrido: su hijo falleció en octubre en un ataque con drones israelíes al hospital, mientras que él mismo resultó herido en la pierna, lo que lo llevó a cuidados intensivos en noviembre.
“Estamos siendo asesinados a diario en el hospital y enfrentamos bombardeos directos sin previo aviso. No tenemos electricidad, agua ni oxígeno”, dijo Safiya el 15 de diciembre. Además, informó haber visto "cientos de cuerpos" esparcidos justo más allá de los terrenos del hospital, con decenas de nuevos heridos que abruman al ya devastado equipo médico.
El objetivo de acabar con los hospitales
La destrucción del sistema de salud forma parte del "Plan de los Generales" del Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, cuyo objetivo es expulsar o aniquilar a los palestinos del norte de Gaza. Entre 65.000 y 75.000 palestinos están atrapados en condiciones inhumanas en esta zona, enfrentando una doble amenaza: o se ven forzados a abandonar la región o mueren de hambre y enfermedades debido al colapso de los servicios básicos.
En esa línea, entre este jueves y viernes, el Ejército de Israel ejecutó ataques de demolición a gran escala contra los pocos edificios que quedan en varias zonas del norte de Gaza, según informaron testigos a la agencia de noticias Anadolu. Además, del hospital Kamal Adwan también se atacó el de Al-Awda.
Israel lanzó una ofensiva terrestre a gran escala en el norte de Gaza el 5 de octubre para supuestamente impedir que el grupo palestino Hamás se fortaleciera. Sin embargo, los palestinos acusan a Israel de intentar ocupar la zona y desplazar por la fuerza a sus residentes.
Desde entonces, no se ha permitido que entre en la zona ayuda humanitaria suficiente, incluidos alimentos, medicamentos y combustible, lo que ha dejado a la población restante al borde de una hambruna inminente.
Bebés mueren de hipotermia en el sur de Gaza
El jefe de pediatría de un hospital en el sur de Gaza dijo a la agencia de noticias AFP que tres bebés habían muerto por hipotermia esta semana, mientras el invierno arrecia en el territorio palestino devastado por las bombas israelíes.
En el caso más reciente, el doctor Ahmed al-Farra del Hospital Nasser en la ciudad de Jan Yunis dijo que una bebé de tres semanas "fue traída a la sala de emergencias con una hipotermia, que la llevó a la muerte".
Farra, el jefe de los servicios pediátricos del hospital, mencionó otros dos casos que su equipo trató el martes. "Un bebé de tres días y otro bebé, de menos de un mes, murieron ambos después” por la misma causa, dijo.
"Esto se debe al hecho de que viven en tiendas de campaña", agregó el médico, refiriéndose a los palestinos desplazados por la brutal ofensiva israelí que se acerca a los 15 meses. "Las tiendas de campaña no protegen del frío y por la noche hace mucho frío y no hay forma de entrar en calor", explicó Farra.
El riesgo para los recién nacidos es especialmente alto, añadió, ya que muchas madres sufren desnutrición que afecta a la calidad de la leche que toman sus bebés. La niña de tres semanas fallecida, Sila al-Faseeh, vivía en la ciudad de tiendas de campaña de Al-Mawasi, cerca de Jan Yunis.
La gran mayoría de los 2,4 millones de habitantes de Gaza han sido desplazados, la mayoría múltiples veces, desde el 7 de octubre de 2023. Según el servicio meteorológico de Israel, las temperaturas en Gaza en los últimos días fueron de apenas 8 grados Celsius en la noche.
Los bombardeos no cesan en el resto de Gaza
Siete palestinos murieron y varios más resultaron heridos en los ataques aéreos de Israel contra dos viviendas en la Ciudad de Gaza. Una fuente médica dijo a Anadolu que un bombardeo contra una vivienda en el barrio de Shujaiya mató a cuatro palestinos.
Otros tres murieron en un ataque aéreo israelí contra una vivienda perteneciente a la familia Harara en el barrio de Sabra, dijo otra fuente del Hospital Árabe Al-Ahli.
Israel ha matado a más de 45.300 personas en Gaza desde que empezó a bombardear el enclave sin descanso, luego de la incursión transfronteriza de Hamás el 7 de octubre de 2023, reduciendo el enclave a escombros.
El mes pasado, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza.
Israel también enfrenta un caso de genocidio en la Corte Internacional de Justicia por sus acciones contra el enclave.