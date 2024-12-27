A medida que millones de latinoamericanos acudían a las urnas en 2024, el mapa geopolítico de la región comenzó a reconfigurarse. Las elecciones de este año han marcado el rumbo de la región para al menos los próximos cuatro años, con partidos gobernantes que consolidaron su poder, entre los que se destacan México, El Salvador y Venezuela, y un significativo retorno a la izquierda que protagonizó Uruguay.

Más allá de América Latina, otra elección en el continente también redefinirá el escenario regional: Estados Unidos. El presidente electo, Donald Trump, ya ha lanzado varias advertencias que podrían tener un alto impacto en la política y economía de México, Panamá y otros países.

Estas son las claves de las elecciones presidenciales de 2024 en América Latina, en orden cronológico.

El Salvador

Las votaciones en América Latina comenzaron apenas entrado febrero en El Salvador. En principio, la elección estuvo rodeada de controversia, ya que Nayib Bukele buscaba la reelección, aunque la Constitución prohibía entonces a los presidentes buscar un nuevo mandato consecutivo de cinco años. Sin embargo, poco después, la Sala Constitucional de la Corte Suprema dio su aval para que se presentara como candidato.

Finalmente, con la popularidad ganada gracias a la reducción de la criminalidad en su primer gobierno, el actual presidente logró ser reelegido con amplia ventaja.

Panamá

En mayo, las elecciones presidenciales en Panamá transcurrieron sin mayores sorpresas. José Raúl Mulino, la persona de confianza del exmandatario Ricardo Martinelli –quien quedó inhabilitado electoralmente tras una condena por blanqueo de dinero– ganó la elección con el 34,38% de los votos.

La votación en este país destacó por su histórica participación: más del 77,57% de los panameños acudieron a las urnas.

Mulino recibió un país con desafíos urgentes ante la ralentización de la economía, después de una sequía que restringió el tránsito de barcos por el canal de Panamá y del cierre de una mina de cobre que generó protestas multitudinarias. También le toca afrontar la creciente migración irregular por el tapón del Darién, que el año pasado atravesaron medio millón de personas con rumbo a Estados Unidos.

Además, resta ver cómo evoluciona la relación con EE.UU., luego de que Trump amenazara con retomar el control del canal de Panamá si las tarifas para los barcos estadounidenses no se reducen.

República Dominicana

Otro país centroamericano definió su rumbo en mayo: Luis Abinader ganó la reelección en República Dominicana con el 57,16% de los votos, lo que representó un fuerte apoyo al manejo que ha tenido de la economía y a sus políticas estrictas con respecto a la migración.

Abinader, líder del Partido Revolucionario Moderno, llegó al poder en 2020 con un discurso centrado en la seguridad nacional, la inversión privada y lucha contra la corrupción. Además, el ahora mandatario apuntaló su campaña con promesas de control migratorio, principalmente mantener su estrategia para frenar el flujo de haitianos hacia República Dominicana.

México: la primera presidenta mujer