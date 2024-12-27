La nueva serie de bombardeos que Israel lanzó contra el aeropuerto de la capital de Yemen, Saná, y puertos del mar Rojo causó preocupación entre la comunidad internacional. La ONU condenó estos ataques al calificarlos como “especialmente alarmantes”. Además, ocurrieron mientras el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, se preparaba para abordar un vuelo.

El ataque en el aeropuerto mató a dos empleados yemeníes y dejó decenas de heridos, incluyendo a un miembro de la tripulación del servicio humanitario de las Naciones Unidas, indicó Stephanie Tremblay, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres. Añadió que “los ataques aéreos israelíes contra el aeropuerto internacional de Saná, los puertos del mar Rojo y las centrales eléctricas de Yemen son especialmente alarmantes”.

"El secretario general sigue profundamente preocupado por el riesgo de una mayor escalada en la región y reitera su llamado a todas las partes interesadas para que cesen todas las acciones militares y ejerzan la máxima moderación", afirmó Temblay. También advirtió que los ataques representan "riesgos graves" para las operaciones humanitarias en un momento en que millones de personas necesitan asistencia vital en Yemen.

La emisora hutí Al-Masirah describió los ataques como una "agresión israelí" y mostró ventanas rotas, techos colapsados y un suelo manchado de sangre como resultado de los numerosos ataques.

Por su parte, el ejército israelí aseguró en un comunicado que atacó “infraestructura utilizada por los hutíes”, incluyendo el aeropuerto internacional y puertos en Hudaida, Al-Salif y Ras Qantib, en respuesta a una serie de misiles y drones que el grupo lanzó contra Israel la semana pasada.

El testimonio del director de la OMS

Cuando Israel atacó el aeropuerto de Saná, director de la OMS, Tedros, estaba abordando un avión. El funcionario relató el jueves por la noche el momento del bombardeo: "Mientras nos preparábamos para abordar nuestro vuelo desde Saná, hace unas dos horas, el aeropuerto fue bombardeado. Uno de los miembros de la tripulación resultó herido".

"La torre de control aéreo, la sala de embarque —a pocos metros de donde estábamos— y la pista sufrieron daños", agregó.

Israel abre un nuevo frente en Yemen

La nueva oleada de ataques aéreos en Yemen este jueves ha aumentado las tensiones regionales. El intercambio de fuego entre Tel Aviv y Yemen comenzó el 7 de octubre de 2023, tras el inicio de la ofensiva de Israel contra Gaza. Desde entonces, los hutíes han dirigido ataques a Israel, así como a embarcaciones y buques navales vinculados a Tel Aviv en el mar Rojo, en solidaridad con el pueblo palestino.