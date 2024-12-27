Ben & Jerry's, la famosa empresa estadounidense de helados, demandó en noviembre a su compañía matriz Unilever, de origen británico: la acusa de intentar limitar sus acciones de apoyo al pueblo de Gaza y a los refugiados palestinos. ¿Revela esta medida una señal de cambio entre los judíos estadounidenses y una distancia frente al sionismo?

Según documentos legales, Ben & Jerry's tiene el derecho de donar cinco millones de dólares a grupos de derechos humanos de su preferencia. La compañía seleccionó a dos organizaciones: la antisionista Jewish Voice for Peace (JVP) y la sección de San Francisco del Consejo para Relaciones Islámicas-Estadounidenses, pero Unilever se opuso. La demanda afirma que Unilever dijo que JVP era "demasiado crítica con el Gobierno de Israel".

Las tensiones entre Ben & Jerry's y Unilever se remontan a 2021, cuando la primera dijo que dejaría de vender sus productos en los asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania ocupada, pues esta práctica resultaba "incompatible" con los valores de la empresa. De hecho, los fundadores de Ben & Jerry's, Ben Cohen y Jerry Greenfield, que crearon la empresa en 1978 e hicieron del activismo moral parte de los valores fundamentales de la compañía, dejaron clara su posición en un editorial de The New York Times, publicado en julio de 2021.

Allí escribieron que ser judíos "es parte de quiénes somos y cómo nos hemos identificado durante toda nuestras vidas. Israel fue uno de nuestros primeros mercados en el extranjero. Entonces éramos, y seguimos siendo hoy, partidarios del estado de Israel pero rechazamos fundamentalmente la idea de que es antisemita cuestionar las políticas del estado de Israel”.

Ben y Jerry no están solos. A medida que las muertes palestinas en Gaza superan la sombría cifra de las 45.000 en 14 meses de ofensiva, un número creciente de judíos estadounidenses están empezando a romper con la postura sionista tradicional. “Mucha gente durante este último año ha comenzado a cuestionar la narrativa de los medios.” dijo el rabino estadounidense Yaakov Shapiro en una conversación con TRT Español. “Cada vez más personas están más informadas sobre la verdadera causa del conflicto. Necesitamos que la gente comprenda que el sionismo es perjudicial para todos en el mundo”.

Justamente, los judíos estadounidenses han comenzado a dar muestras de no sentirse personalmente comprometidos, ni ideológica ni espiritualmente, con Israel y el proyecto sionista. Según la Enciclopedia Británica, el sionismo se define como un movimiento nacionalista judío para establecer un estado nacional exclusivamente judío en la tierra de Palestina.

La iniciativa de judíos estadounidenses

Una encuesta de mayo de 2024, realizada por el “think tank” israelí privado de derecha Jerusalem Center for Public Affairs, mostró que un tercio de los judíos estadounidenses está de acuerdo con las acusaciones de que se está perpetrando un genocidio en Gaza. Además, casi el 60% apoya la creación de un estado palestino independiente.

De hecho, judíos estadounidenses han participado en las protestas a favor de Palestina que estallaron en los campus universitarios.

Jewish Voices for Peace, un grupo antisionista judío estadounidense, ha hecho parte de las protestas a favor de Gaza y de los derechos palestinos en los campus universitarios. En una declaración oficial del grupo, publicada en junio de 2024, señaló: “Durante más de seis meses, las personas de conciencia se han unido para exigir el fin inmediato y permanente del genocidio en curso del ejército israelí contra los palestinos en Gaza”.

A eso se suma que cientos de personas han sido arrestadas en los campus universitarios de Estados Unidos mientras protestaban contra los bombardeos israelíes de palestinos inocentes, y abogaban por la ayuda a Gaza y una Palestina independiente.

La diferencia entre sionismo y judaísmo

El rabino Yaakov explica que el sionismo y el judaísmo son “opuestos incompatibles”. También que es la “Hasbará” sionista –una palabra hebrea que describe el intento de distorsionar, dar forma y controlar cada cara de la narrativa– lo que ha logrado vincular los dos conceptos.

En ese sentido, afirma que la ofensiva de Israel en Gaza ha empujado a muchos judíos estadounidenses a apartarse finalmente del sionismo. “Muchos judíos han comenzado a ver que el sionismo es un peligro para los judíos”, dice el rabino. Además admite que el sionismo ha disfrutado de un nivel increíble de publicidad y propaganda profunda.