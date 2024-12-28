Israel habría mantenido comunicaciones secretas con el derrocado régimen de Bashar Al-Assad en los últimos años, utilizando la aplicación de mensajería WhatsApp, según informó el diario israelí Yedioth Ahronoth.

El informe, publicado este viernes, señala que Israel llevó a cabo operaciones encubiertas para establecer contacto con Al-Assad y su círculo cercano. Estas comunicaciones habrían sido realizadas por agentes de inteligencia israelíes que se hacían pasar por "Musa" en la plataforma de mensajería.

Los mensajes supuestamente llegaron a funcionarios de alto rango del régimen sirio en Damasco.

En una de las operaciones, Israel habría intentado negociar un acuerdo secreto en el que Al-Assad detendría el envío de armas hacia Líbano a cambio del levantamiento de sanciones internacionales contra su régimen.

El informe también revela que, a finales de 2019, Yossi Cohen, entonces jefe de la agencia de inteligencia israelí Mossad, tenía previsto reunirse con al Assad en el Kremlin. Sin embargo, Al-Assad habría cancelado el encuentro.

Por su parte, la Dirección de Inteligencia Militar israelí, conocida como Aman, supuestamente envió mensajes al entonces ministro de Defensa sirio, Ali Abbas, tras los ataques aéreos israelíes contra objetivos que, según Israel, estaban vinculados a Irán o Hezbollah en territorio sirio.