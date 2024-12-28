ORIENTE MEDIO
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Israel supuestamente contactó a Assad por WhatsApp en los últimos años
El informe del diario israelí Yedioth Ahronoth afirma que agentes israelíes  intentaron establecer contacto con el círculo íntimo de Assad.
Israel supuestamente contactó a Assad por WhatsApp en los últimos años
La situación habría sido drásticamente diferente en Damasco si Assad hubiera aceptado una solución política. Foto AP / AP
Por Redacción

Israel habría mantenido comunicaciones secretas con el derrocado régimen de Bashar Al-Assad en los últimos años, utilizando la aplicación de mensajería WhatsApp, según informó el diario israelí Yedioth Ahronoth.

El informe, publicado este viernes, señala que Israel llevó a cabo operaciones encubiertas para establecer contacto con Al-Assad y su círculo cercano. Estas comunicaciones habrían sido realizadas por agentes de inteligencia israelíes que se hacían pasar por "Musa" en la plataforma de mensajería.

Los mensajes supuestamente llegaron a funcionarios de alto rango del régimen sirio en Damasco.

En una de las operaciones, Israel habría intentado negociar un acuerdo secreto en el que Al-Assad detendría el envío de armas hacia Líbano a cambio del levantamiento de sanciones internacionales contra su régimen.

El informe también revela que, a finales de 2019, Yossi Cohen, entonces jefe de la agencia de inteligencia israelí Mossad, tenía previsto reunirse con al Assad en el Kremlin. Sin embargo, Al-Assad habría cancelado el encuentro.

Por su parte, la Dirección de Inteligencia Militar israelí, conocida como Aman, supuestamente envió mensajes al entonces ministro de Defensa sirio, Ali Abbas, tras los ataques aéreos israelíes contra objetivos que, según Israel, estaban vinculados a Irán o Hezbollah en territorio sirio.

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La caída de Al-Assad

Bashar Al-Assad, líder del régimen de Siria durante casi 25 años, huyó a Rusia tras la toma de control de Damasco por parte de grupos opositores el pasado 8 de diciembre, marcando el fin del régimen del Partido Baaz, en el poder desde 1963.

La ofensiva, liderada por miembros de Hayat Tahrir al-Sham (HTS), logró capturar ciudades clave en una operación relámpago que duró menos de dos semanas.

Mientras tanto, Israel continúa ocupando territorios en Siria, Líbano y Palestina, desoyendo los llamados internacionales para retirarse o establecer un Estado palestino independiente con Jerusalén Este como su capital, conforme a las fronteras anteriores a 1967.

Israel ha ocupado territorios en Siria, Líbano y Palestina durante décadas y sigue rechazando los llamamientos a retirarse o a establecer un Estado palestino independiente con Jerusalén Oriental como su capital, basado en las fronteras anteriores a 1967.

FUENTE:TRT Español
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