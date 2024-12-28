ORIENTE MEDIO
"Israel escribe genocidio de Gaza con tinta occidental" : relatora de ONU
La relatora especial de la ONU condenó el incendio del último gran centro sanitario en el norte de Gaza sitiada y la evacuación forzosa de pacientes y personal.
Los primeros informes indicaron que algunos departamentos clave resultaron gravemente quemados y destruidos durante el ataque. / Foto: AA / AA
Por Redacción
28 de diciembre de 2024

Israel escribe una de las páginas más oscuras en la historia de los genocidios con tinta "Made in the West", afirmó Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre derechos humanos en los territorios palestinos ocupados. Con esta contundente declaración publicada este sábado en X, Albanese condenó el desplazamiento forzoso de pacientes y personal del Hospital Kamal Adwan, en la asediada Gaza.

El ataque israelí al hospital, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), dejó fuera de servicio "la última gran instalación sanitaria" del norte de Gaza. "Este horror debe detenerse", instó el organismo, que alertó sobre el impacto devastador de las hostilidades en el ya colapsado sistema de salud gazatí.

Informes preliminares señalaron que varios departamentos clave del Hospital Kamal Adwan resultaron gravemente dañados o completamente destruidos. En medio de esta crisis, unos 60 trabajadores sanitarios y 25 pacientes en estado crítico, incluidos aquellos que dependían de ventilación asistida, permanecen atrapados en el recinto. Pacientes con condiciones moderadas o graves fueron trasladados al Hospital Indonesio, que, según la ONU, ya estaba inoperativo debido a bombardeos previos.

"La OMS está profundamente preocupada por su seguridad", expresó el organismo, subrayando el peligro al que están expuestos tanto pacientes como trabajadores de la salud. Además, denunció las crecientes restricciones de acceso impuestas por Israel y los ataques repetidos en las inmediaciones del hospital desde octubre. "Estas hostilidades están deshaciendo todos nuestros esfuerzos para mantener las operaciones mínimas del hospital", lamentó.

Una fuente del hospital reveló que el ejército israelí amenazó con arrestar al director del centro, Hussam Abu Safiya, si no evacuaba completamente las instalaciones. La misma fuente confirmó que varios pacientes en cuidados intensivos fallecieron tras el corte del suministro de oxígeno por parte de las fuerzas israelíes.

FUENTE:TRT Español
