Israel escribe una de las páginas más oscuras en la historia de los genocidios con tinta "Made in the West", afirmó Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre derechos humanos en los territorios palestinos ocupados. Con esta contundente declaración publicada este sábado en X, Albanese condenó el desplazamiento forzoso de pacientes y personal del Hospital Kamal Adwan, en la asediada Gaza.

El ataque israelí al hospital, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), dejó fuera de servicio "la última gran instalación sanitaria" del norte de Gaza. "Este horror debe detenerse", instó el organismo, que alertó sobre el impacto devastador de las hostilidades en el ya colapsado sistema de salud gazatí.

Informes preliminares señalaron que varios departamentos clave del Hospital Kamal Adwan resultaron gravemente dañados o completamente destruidos. En medio de esta crisis, unos 60 trabajadores sanitarios y 25 pacientes en estado crítico, incluidos aquellos que dependían de ventilación asistida, permanecen atrapados en el recinto. Pacientes con condiciones moderadas o graves fueron trasladados al Hospital Indonesio, que, según la ONU, ya estaba inoperativo debido a bombardeos previos.