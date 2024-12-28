A medida que el año se acerca a su fin, los violentos ataques de Israel contra los palestinos persisten en Gaza y en la Cisjordania ocupada. Mientras tanto, no hay señales de un alto el fuego entre Ucrania y Rusia, dejando su prolongado conflicto sin resolución.

En Gaza y Cisjordania ocupada, el derramamiento de sangre ha alcanzado niveles sin precedentes. Más de 35.000 palestinos fueron asesinados en 2024, el año más mortífero desde que comenzó la invasión israelí y la agresión sionista en 1948. Ucrania, por su parte, ha soportado su capítulo más sangriento, con 67.000 muertes registradas entre ambos bandos del conflicto.

En Líbano, un frágil alto el fuego de 60 días entre Hezbollah e Israel se ha mantenido desde finales de noviembre. Sin embargo, este año ya han muerto casi 4.000 libaneses y el gobierno de Netanyahu ha violado repetidamente la tregua con ataques selectivos bajo distintos pretextos.

Siria vivió un giro sorprendente en noviembre, cuando una ofensiva inesperada de la oposición derrocó abruptamente al régimen de Assad tras 11 días de intensa campaña. Desde entonces, el país ha permanecido, de manera inusual, en relativa calma, tras décadas de represión bajo el régimen baazista.

En conjunto, 2024 fue un año sangriento, con 233.000 personas asesinadas, un aumento del 30 % en comparación con el año anterior, según el proyecto Armed Conflict Location and Event Data (ACLED). Los actos violentos fatales se han duplicado desde 2019, dejando a uno de cada ocho habitantes del planeta expuesto al conflicto. Entre ellos, los palestinos sufrieron “el nivel más alto de violencia”, según ACLED.

A continuación, un resúmen de los acontecimientos del año en cuatro grandes conflictos: Gaza, Líbano, Ucrania y Siria.

La ofensiva en Gaza

El año 2024 se erige como el capítulo más desgarrador en la historia del sufrimiento palestino, superando un siglo de represión y masacres sionistas.

En medio de la violencia incesante, hay un rayo de esperanza de un alto el fuego entre Hamás e Israel mientras los negociadores de ambas partes se reúnen en Qatar.

La semana pasada, Israel Katz, el ministro de Defensa israelí, describió la fase actual de las negociaciones como “lo más cercano que hemos estado de un acuerdo de rehenes desde el último acuerdo”, refiriéndose al pacto de noviembre de 2023 que garantizó la liberación de más de 100 rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos.

A pesar de estos avances, los analistas siguen siendo escépticos de que la ocupación israelí de Gaza llegue a su fin. Un reciente informe del New York Times reveló que Israel ha construido 19 bases militares a lo largo del enclave mediterráneo. Además, las fuerzas israelíes han establecido un despliegue militar en Gaza central, dividiendo efectivamente las regiones norte y sur.

Kamel Hawwash, profesor, escritor y analista político palestino, considera que la creciente presencia militar de Israel es una señal de una ocupación “prolongada”. “Israel se quedará donde quiera porque ¿quién lo va a expulsar de cualquier parte de Gaza?”, dice Hawwash a TRT World , refiriéndose al apoyo de Estados Unidos y Occidente a Tel Aviv.

Poco después del 7 de octubre, los líderes israelíes sugirieron su intención de expulsar completamente a los palestinos de Gaza. Aunque Hawwash es reacio a calificar la operación en curso como un intento de eliminación total de los palestinos de Gaza, afirma que Israel ha “entendido rápidamente que, con el apoyo de EE. UU. y el Reino Unido, pueden hacer lo que quieran”.

Desde octubre de 2023, los ataques israelíes han matado a más de 45.000 palestinos, incluidos 14.500 jóvenes, y han herido a más de 106.000. “Prácticamente todos los 1,1 millones de niños de Gaza necesitan protección y apoyo de salud mental con urgencia”, dijo la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, en una publicación en redes sociales.

Guerra de Ucrania

El 2024 también ha sido un año brutal para las hostilidades entre Rusia y Ucrania. Aunque las fuerzas rusas han tenido la ventaja sobre Kiev, logrando importantes avances y marchando a través de los territorios del este de Ucrania, el gobierno de Volodymyr Zelenskyy también inició una inesperada contraofensiva, ocupando partes de la región de Kursk en el territorio ruso, como respuesta a los intensificados ataques de Moscú.

Según el Ministerio de Defensa ruso, en 2024 Moscú capturó un total de casi 4.500 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano, avanzando a un ritmo de 30 kilómetros cuadrados por día. Más recientemente, Rusia se acercó a la estratégica ciudad de Pokrovsk, en el este de Ucrania, consolidando su control sobre áreas clave.

Pero la semana pasada, un dramático suceso sacudió Moscú cuando una explosión cerca del Kremlin mató al general ruso Igor Kirillov, jefe del departamento militar de radiología, química y biología. Ucrania se atribuyó la responsabilidad del ataque.

Según Sergei Markov, politólogo ruso y exasesor de Vladimir Putin, Kirillov fue blanco no solo de Ucrania, sino también de Estados Unidos debido a su campaña contra las actividades químicas y biológicas estadounidenses en territorio ucraniano. “Fue una venganza estadounidense contra él”, declaró Markov a TRT World.

En 2022, durante un discurso, Kirillov acusó al Pentágono de utilizar Ucrania como “una fachada para investigaciones militares y biológicas ilegales” y señaló a miembros del Partido Demócrata de financiar actividades de armas biológicas en el país. “Me gustaría referirme a uno de los principales contratistas del Pentágono que recibe dinero del fondo de inversión de Hunter Biden, Metabiota”, afirmó.