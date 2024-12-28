El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, rechazó con firmeza la afirmación del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que soldados chinos estaban controlando el Canal de Panamá, calificando la declaración de “sin sentido”.

“No hay soldados chinos en el canal. Todos son libres, el mundo entero es libre de visitar el canal si lo desea”, afirmó Mulino en una rueda de prensa el jueves.

Lo que [Trump] ha dicho sobre este tema es absurdo; no existe”, añadió.

La controversia comenzó el día de Navidad, cuando Trump publicó en Truth Social, deseando sarcásticamente una Feliz Navidad a “los maravillosos soldados de China, quienes están operando el Canal de Panamá de manera amorosa, pero ilegal”.

Trump acusó a Panamá de “estafar” a Estados Unidos y sugirió que el país norteamericano se veía forzado a gastar “miles de millones de dólares en dinero de ‘reparación’” sin tener voz sobre las operaciones del canal.

El mandatario panameño subrayó la soberanía del canal y desestimó las amenazas de Trump de tomar control de la vía interoceánica.

“La soberanía e independencia de nuestro país no son negociables”, declaró Mulino, reafirmando la propiedad y gestión panameña del canal.