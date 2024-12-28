AMÉRICA LATINA
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Panamá rechaza la acusación de Trump sobre presencia de China en el canal
El presidente panameño, José Raúl Mulino, subrayó la soberanía e independencia del canal y rechazó las amenazas del próximo presidente estadounidense de tomar el control de la vía acuática.
Panamá rechaza la acusación de Trump sobre presencia de China en el canal
Mulino reiteró que el Canal de Panamá sigue totalmente bajo control panameño y que China no juega ningún papel operativo. / Foto: AP / AP
Por Redacción

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, rechazó con firmeza la afirmación del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que soldados chinos estaban controlando el Canal de Panamá, calificando la declaración de “sin sentido”.

“No hay soldados chinos en el canal. Todos son libres, el mundo entero es libre de visitar el canal si lo desea”, afirmó Mulino en una rueda de prensa el jueves.

Lo que [Trump] ha dicho sobre este tema es absurdo; no existe”, añadió.

La controversia comenzó el día de Navidad, cuando Trump publicó en Truth Social, deseando sarcásticamente una Feliz Navidad a “los maravillosos soldados de China, quienes están operando el Canal de Panamá de manera amorosa, pero ilegal”.

Trump acusó a Panamá de “estafar” a Estados Unidos y sugirió que el país norteamericano se veía forzado a gastar “miles de millones de dólares en dinero de ‘reparación’” sin tener voz sobre las operaciones del canal.

El mandatario panameño subrayó la soberanía del canal y desestimó las amenazas de Trump de tomar control de la vía interoceánica.

“La soberanía e independencia de nuestro país no son negociables”, declaró Mulino, reafirmando la propiedad y gestión panameña del canal.

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Por otro lado, José Raúl Mulino, exministro de Seguridad de Panamá, reiteró que el Canal de Panamá permanece completamente bajo control panameño y que China no desempeña ningún rol operativo en su gestión.

“No hay chinos en el canal. Así de simple. Ni los chinos ni ninguna otra potencia están en el canal”, afirmó, agregando que cualquier presencia china en la zona probablemente se limite a turistas o pasajeros de cruceros.

El Canal de Panamá, una ruta comercial crucial que conecta los océanos Atlántico y Pacífico, es operado exclusivamente por Panamá. Aunque una empresa con sede en Hong Kong administra dos puertos cercanos a las entradas del canal, Mulino subrayó que esto no implica influencia china en sus operaciones.

“Reitero, no hay absolutamente ninguna interferencia o participación china en nada relacionado con el Canal de Panamá”, concluyó.

FUENTE:TRT Español
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