En el norte de Gaza, el Hospital Kamal Adwan se ha erigido como un símbolo de resistencia ante la brutalidad de la ofensiva israelí. La detención de su director, el doctor Hussam Abu Safiya, el sábado, por parte de las fuerzas israelíes, junto con decenas de miembros del personal médico, ha añadido un trágico capítulo a la devastación que sufre el enclave palestino.

El arresto ocurrió tras el ataque del ejército israelí, que incendió el hospital, considerado el único centro de salud importante del norte de Gaza. Según la Organización Mundial de la Salud, el ataque dejó el hospital prácticamente inoperativo.

No es la primera vez que el doctor Abu Safiya enfrenta la agresión israelí. En diciembre del año pasado, las fuerzas israelíes bombardearon por primera vez el Hospital Kamal Adwan, ubicado en Beit Lahia, causando graves daños en sus instalaciones.

La primera detención

El 25 de octubre, el ejército israelí atacó el tercer piso del hospital y apagó el generador de oxígeno médico, lo que provocó la muerte de dos recién nacidos en la unidad de cuidados intensivos.

Poco después, las tropas israelíes invadieron el hospital, ordenando a los pacientes que se concentraran en el patio central, mientras arrestaban a cientos de personas, incluidos casi todos los miembros del personal médico. Sin embargo, Abu Safiya se mantuvo firme y se negó a evacuar a los pacientes. Fue brevemente detenido antes de regresar a sus funciones, según reportó la revista +972.

"Me negué a evacuar el hospital", relató Abu Safiya a The Electronic Intifada. "Les aseguré que solo había pacientes dentro. Pero arrestaron a 57 miembros del personal, dejándonos con una grave escasez de médicos, especialmente cirujanos. Ahora, solo quedamos yo y otro pediatra", dijo tras el asalto.

El precio de la resistencia

Esa resistencia no fue bien recibida por el ejército israelí, que atacó la entrada del hospital con un dron.

El ataque cobró la vida del hijo de 15 años de Abu Safiya, quien, junto con su familia, se refugiaba en las instalaciones del hospital, como cientos de otros palestinos desplazados.

“Me negué a abandonar el hospital y a sacrificar a mis pacientes, así que el ejército me castigó matando a mi hijo”, compartió Hussam Abu Safiya con los periodistas que lo contactaron sobre la situación en el hospital.

El 26 de octubre, el director del hospital y pediatra lideró las oraciones fúnebres por su hijo en el patio del hospital, en medio del dolor y la devastación.

Relacionado Hospital de norte de Gaza está a punto de "convertirse en un cementerio"

“Esto no nos detendrá”