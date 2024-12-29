ORIENTE MEDIO
Más de 112.000 desaparecidos en Siria habrían muerto en cárceles de Assad
La Red Siria para los Derechos Humanos revela que más de 112.000 sirios siguen desaparecidos en Siria, mientras sus familias aguardan, entre la desesperanza, respuestas sobre su destino.
Bolsas de huesos se muestran después de su hallazgo en un lugar que se cree que es una fosa común cerca del Puente de Bagdad en Adra, a unos 35 kilómetros al este de Damasco, el 25 de diciembre de 2024. / Foto: AFP / AFP
Por Redacción
29 de diciembre de 2024

Más de 112.000 sirios desaparecidos forzosamente bajo el régimen del Baaz siguen sin ser localizados, y las pruebas indican que muchos fueron ejecutados durante su detención, según informó la Red Siria para los Derechos Humanos (SNHR).

La magnitud de la tortura y las ejecuciones extrajudiciales en las prisiones sirias ha salido lentamente a la luz desde el colapso del régimen del Partido Baaz, el pasado 8 de diciembre, tras más de seis décadas en el poder.

La base de datos de la red recoge los registros de aproximadamente 136.000 personas detenidas o desaparecidas por el régimen. Desde su caída, la organización ha documentado la liberación de unos 24.200 prisioneros provenientes de instalaciones de detención en diversas regiones de Siria.

Fadel Abdul Ghany, presidente de la red, explicó a la agencia de noticias Anadolu que el grupo está en proceso de verificar los detalles de los presos liberados de las prisiones de Alepo el 28 de noviembre, Hama el 5 de diciembre, Homs el 7 de diciembre y Damasco el 8 de diciembre.

“Si se excluyen las liberaciones recientes, 112.414 personas detenidas por el régimen siguen desaparecidas y lo más probable es que hayan sido asesinadas”, afirmó Abdul Ghany.

“Como sus cuerpos no han sido devueltos a sus familias, todavía están catalogados como desaparecidos forzosamente... No hay evidencia que sugiera que aún estén vivos”, explicó.

Se retrasa el registro de datos de muertes

Fadel Abdul Ghany denunció que el régimen del Baaz retrasó intencionadamente el registro de muertes en los registros civiles como parte de una estrategia para prolongar el sufrimiento de las familias.

Según explicó, las personas asesinadas por el régimen a menudo tenían dos fechas registradas en el sistema civil: la fecha real de su muerte y una fecha posterior para su registro, con demoras que en algunos casos se extendían por años.

“Fueron asesinados y registrados sin notificar a sus familias, dejándolas en una espera interminable por noticias o por el hallazgo de fosas comunes”, señaló Ghany. Añadió que esta táctica fue empleada para generar una falsa esperanza entre los familiares.

Fosas comunes

Fadel Abdul Ghany advirtió que decenas de fosas comunes en Siria siguen sin ser descubiertas. “Solo se han exhumado unas pocas fosas comunes, pero existen rumores de muchas más”, afirmó.

El proceso de identificación de cuerpos y su correspondencia con muestras de familiares de desaparecidos es altamente complejo, subrayó Ghany, quien insistió en que únicamente con la identificación de los restos se podrá confirmar el destino de las víctimas de desaparición forzada.

Además, pidió cautela frente a los rumores sobre supuestas prisiones secretas subterráneas. Según explicó, todas las cárceles del régimen fueron abiertas tras el 8 de diciembre, y no quedan personas detenidas en estas instalaciones ni existen prisiones secretas.

Desde su creación en junio de 2011, la Red Siria para los Derechos Humanos (SNHR) se dedica a documentar violaciones sistemáticas de derechos humanos en Siria. Bajo el liderazgo de Abdul Ghany, la organización sigue trabajando mientras miles de familias esperan noticias de sus seres queridos desaparecidos.

