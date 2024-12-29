Brasil ha experimentado un aumento dramático de desastres climáticos en los últimos años, en comparación con las dos décadas previas, según un nuevo estudio.

"Los desastres climáticos se han vuelto más frecuentes e intensos en las últimas décadas, reflejando los impactos de la crisis climática", afirmó el informe elaborado por la Alianza Brasileña para la Alfabetización Oceánica, con el respaldo del gobierno de Brasil y la UNESCO.

El análisis, realizado por el equipo de investigación de la Universidad Federal de Sao Paulo y publicado el viernes, revela que entre 2020 y 2023, los datos oficiales mostraron un promedio anual de 4.077 desastres relacionados con el clima.

Esa cifra fue casi el doble de los 2.073 desastres registrados anualmente, en promedio, en las dos décadas comprendidas entre 2000 y 2019.

Este incremento fue calificado como un "escenario alarmante" por los autores del informe.

El estudio también evidencia una estrecha correlación entre el aumento de estos desastres y el ascenso de las temperaturas en la superficie de los océanos, un fenómeno que parece vincularse directamente con el calentamiento global.