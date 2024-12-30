Un infierno mantiene el Ejército de Israel en el norte de Gaza, donde en las últimas horas destruyó el hospital Kamal Adwan, el único que funcionaba en la zona, y se llevó detenidos a pacientes en estado crítico. La Organización Mundial de la Salud (OMS) denunció que la incursión de las fuerzas israelíes en el hospital el sábado lo dejó ahora “vacío” y fuera de operación. Era el último gran centro de salud del norte de Gaza que aún atendía pacientes.

La OMS sostuvo que estaba “horrorizada” por la incursión y advirtió que “los hospitales se han convertido una vez más en campos de batalla”. "El desmantelamiento sistemático del sistema de salud y un asedio durante más de 80 días en el norte de Gaza pone en riesgo las vidas de los 75.000 palestinos que permanecen en la zona", añadió la organización en un comunicado.

Los 15 pacientes críticos que estaban en el hospital, 50 cuidadores y 20 trabajadores de la salud fueron trasladados el viernes al Hospital Indonesio, que la OMS describió como "destruido y sin funcionamiento". "El traslado y el tratamiento de estos pacientes críticos en esas condiciones plantean graves riesgos para su supervivencia”, completó.

A la denuncia de la OMS se suma la de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, que condenó en los términos más duros a las fuerzas israelíes por quemar el hospital Kamal Adwan, dejándolo sin poder operar y obstaculizando aún más la atención en salud en el norte de Gaza.

La incursión del Ejército de Israel en el Kamal Adwan, marcado por evacuaciones forzadas, arrestos de personal médico y la destrucción de instalaciones críticas, ha dejado a la región sin hospitales en funcionamiento. La comisión independiente sostuvo que al sitiar el centro de salud, las fuerzas israelíes obligaron a los pacientes y equipos médicos a evacuar bajo fuego de artillería.

El sábado, el ejército israelí dijo que había terminado su incursión en "un centro de mando de Hamás" en el hospital y había detenido a su director, el médico Hussam Abu Safiya, acusándolo de ser un agente del grupo de resistencia palestino. Sin embargo, esta no es la primera vez que las fuerzas de Tel Aviv se llevan a Safiya.

El 25 de octubre, el ejército israelí atacó el tercer piso del hospital y sus tropas lo allanaron, ordenando a los pacientes que se concentraran en el patio central, mientras arrestaban a cientos de personas, incluidos casi todos los miembros del personal médico. Sin embargo, Abu Safiya se mantuvo firme y se negó a evacuar a los pacientes. Fue brevemente detenido antes de regresar a sus funciones, según reportó la revista +972 en ese momento.

Detención a pacientes en estado crítico

Pero la agresión israelí no termina allí. En la madrugada de este lunes, el ejército detuvo a cuatro pacientes palestinos mientras eran transportados desde el norte del enclave a la Ciudad de Gaza para recibir tratamiento, dijo el Ministerio de Salud local.

"Las fuerzas de ocupación detuvieron a cuatro pacientes de 10 mientras eran transportados por la Organización Mundial de la Salud para recibir tratamiento desde el Hospital Indonesio en el norte de Gaza al hospital Al-Shifa en la Ciudad de Gaza", dijo el ministerio en un comunicado. Señaló que "uno de los pacientes detenidos se encuentra en estado crítico". El hospital Al-Shifa también ha sufrido reiterados ataques de Tel Aviv desde que Israel lanzó su brutal ofensiva contra el enclave hace casi 15 meses.

El ministerio agregó que "siete pacientes permanecen en el Hospital Indonesio junto con 10 miembros del personal médico en condiciones terribles".

El objetivo de acabar con los hospitales

La destrucción del sistema de salud forma parte del "Plan de los Generales" del Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, cuyo objetivo es expulsar o aniquilar a los palestinos del norte de Gaza. Los palestinos atrapados en condiciones inhumanas en esta zona enfrentan una doble amenaza: o se ven forzados a abandonar la región o mueren de hambre y enfermedades debido al colapso de los servicios básicos.

Israel lanzó una ofensiva terrestre a gran escala en el norte de Gaza el 5 de octubre para supuestamente impedir que el grupo palestino Hamás se fortaleciera. Sin embargo, los palestinos acusan a Israel de intentar ocupar la zona y desplazar por la fuerza a sus residentes.

Desde entonces, no se ha permitido que entre en la zona ayuda humanitaria suficiente, incluidos alimentos, medicamentos y combustible, lo que ha dejado a la población restante al borde de una hambruna inminente.

Soldados israelíes publican videos de casas quemadas en el norte de Gaza

Soldados israelíes que operan en el norte de Gaza publicaron imágenes en redes sociales que muestran la quema de casas en la ciudad de Beit Hanoun, acompañada de la canción racista "Que arda tu aldea".

Los soldados, que pertenecen al Batallón 92 del Ejército, fueron grabados cuando incendiaban casas pertenecientes a residentes desplazados por la fuerza de Beit Hanoun. Las imágenes, capturadas con drones, muestran una destrucción generalizada en el área atacada.

La canción racista "Que arda tu aldea" ha sido un elemento recurrente en las celebraciones y manifestaciones israelíes. Después de las masacres llevadas a cabo por las fuerzas israelíes en Rafah, en el sur de Gaza, se vio a israelíes en Jerusalén celebrando con la misma canción.

El cántico también ha sido popular entre los seguidores de ciertos clubes de fútbol israelíes, que con frecuencia lo dirigen a los palestinos durante los partidos.