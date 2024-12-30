Uno de los propósitos de TRT Español, desde su nacimiento, ha sido darle más espacio al contenido de Oriente Medio enfocado en las audiencias de América Latina y España. En esa línea, hemos explorado a través de las columnas de opinión una manera de profundizar en asuntos clave y coyunturales –desde las relaciones entre Türkiye y Latinoamérica hasta la resistencia palestina y el fin del régimen de Assad en Siria– para ofrecer una cobertura integral más allá de la noticia en sí misma.
En este esfuerzo por entregar enfoques únicos y diferenciales, escogimos 5 columnas de opinión que nos inspiraron este 2024.
Türkiye y América Latina: construir puentes y fortalecer su relación
Las relaciones entre Türkiye y Latinoamérica se han fortalecido de manera contundente en las últimas dos décadas. Pero qué implica esto exactamente para el futuro? Esa es justamente la pregunta que aborda la investigadora Melike Hocaoğlu en una de nuestras primeras columnas.
Según explica, el vínculo de Türkiye y América Latina no es algo que haya comenzado recientemente, sino que, de hecho, se remonta a las distintas oleadas migratorias del Imperio Otomano hacia esa región, lo que ha implicado un intercambio cultural muy importante.
Hoy, en un contexto global cada vez más multipolar, ambos están reforzando sus vínculos, trascendiendo las tradicionales esferas de influencia. Con una presencia diplomática y económica mayor en América Latina, Hocaoğlu explica que Türkiye está fomentando inversiones significativas y cooperación en áreas como el desarrollo tecnológico y la cultura.
En las últimas dos décadas la cantidad de embajadas se triplicó desde 2002, pasando de 6 a 18 este año, impulsando un intercambio comercial grandísimo entre ambos socios de ambos lados. De hecho, el volumen de intercambios subió de 1.000 millones de dólares a principios de la década de 2000 a 18.000 millones en la actualidad. Esta tendencia promete mucha más cooperación mutua de ahora en adelante y una profundización en las relaciones entre ambos socios.
Nuestro olivo, el oro verde de Palestina
El escritor palestino Abdallah Al-Naami compartió en un emotivo texto que, en medio del genocidio israelí, el olivo que se encuentra en tierra palestina sigue siendo un símbolo importante de la identidad y la resistencia palestina tanto en Gaza como en Cisjordania ocupada.
Al-Naami contó la historia de cómo, cuando era adolescente, plantó junto a su familia 40 olivos en el centro de Gaza. En su texto rememoró que luego recogieron las aceitunas, un pasatiempo de alegría con canciones tradicionales, con mucho té y amor, que reafirmó su conexión con la tierra palestina.
Pero tras la brutal ofensiva israelí en Gaza, que ha llevado al desplazamiento de miles de palestinos, los tanques y bulldozers destrozaron sus olivos que le había llevado años cultivar. "No hay palabras para describir ese momento. Estaba en shock. Mi corazón, abrumado por la pena. No podía creer que mis olivos, en los que había invertido nueve años de trabajo, hubieran sido destruidos", expresó Al-Naami.
"Si sobrevivo al genocidio sionista, plantaré más olivos en nuestra misma tierra. Y aunque yo no sobreviva, nuestros vecinos y familiares sé que, también ellos, van a plantar." Con el genocidio en curso, terminó explicando, "nadie sabe si vivirá o no en Gaza, pero lo que es seguro es que el olivo no morirá."
Reflexiones sobre mi amistad con Aysenur Ezgi Eygi
El horror y las atrocidades de Israel no se limitan a Gaza ni a los palestinos: la joven turca-estadounidense Aysenur Ezgi Eygi fue asesinada por un francotirador israelí en Cisjordania ocupada cuando protestaba contra los desplazamientos. Recién graduada de la universidad, Aysenur viajó a ese territorio para mostrar su solidaridad con los palestinos.
En una protesta pacífica, recibió un disparo que muchas autoridades, incluidas las de Türkiye, han calificado de deliberado. Tras su muerte, su amiga, la artista Valerie Ross, reflexionó sobre su amistad y el legado de la joven activista. Le contó a TRT Español que, a lo largo de sus 26 años de vida, “Aysenur Ezgi Eygi vivió con un propósito. Impulsada por un profundo compromiso con la justicia, se dedicó a la solidaridad con los oprimidos; un compromiso que le costó la vida."
Explicó cómo, a través de su pareja, llegó a conocer a Ezgi Eygi en la secundaria, y de ahí comenzó una amistad por sus intereses en el activismo. "Era una joven llena de energía, sin miedo de defender aquello en lo que creía. No pasó mucho tiempo antes de que nos hiciéramos buenas amigas, unidas por ideales compartidos, largas horas de organización y esos momentos entre una cosa y otra, donde brillaba su espíritu vibrante y su amabilidad", escribió Ross.
"Aysenur Ezgi Eygi fue una de las personas más valientes y compasivas que he conocido. Y aunque siempre la echaré de menos –su calidez, su risa, su amor– sé que su espíritu sigue vivo en las luchas de aquellos a quienes apoyó, en los movimientos que ayudó a construir y en los corazones de los que tuvimos la suerte de llamarla amiga", añadió.
Un equipo de fútbol palestino, una diáspora y la búsqueda de pertenecer
Durante décadas, muchos palestinos han sido obligados a buscar nuevas oportunidades en el extranjero por cuenta de la limpieza étnica de Israel. Para muchos, formar una diáspora en el exterior implicó un proceso de asimilación a otras culturas y lenguas y puede ser un desafío tremendo. Muchos crecieron en culturas hispanas, pero siempre notaban diferencias por sus herencias.
Este fue el caso de la diplomática palestina Sheryn Barham, quien tocó su identidad personal en una columna de opinión. "Para quienes formamos parte de una diáspora, la búsqueda de pertenencia es casi una variable constante. Con pasados desconocidos e incluso ocultos, porque pueden invocar eventos traumáticos y dolorosos, la búsqueda por descubrir quiénes somos y de dónde venimos es un paso más en la construcción de nuestra identidad, pero es también parte del anhelo de encontrar nuestro sitio en el mundo", escribió Barham.
"Hoy me reconozco palestina. No siempre fue así. A esta parte de mi identidad la fui descubriendo, asumiendo, reclamando y habitando en un proceso muy distinto al de muchos de mis paisanos de la región", añadió.
Tras una visita a Chile, conoció a la diáspora palestina a través del Club Deportivo Palestino, mejor conocido como El Tino, que a lo largo se ha convertido en un pedazo más de la patria palestina.Observó un "estadio lleno de banderas palestinas, camisetas de verde, rojo, negro y blanco sobre los hinchas de todas las edades y cánticos de celebración y alegoría. Ese día perdimos 1-0, pero el resultado del marcador pasó a un segundo plano. Habíamos alcanzado una victoria mayor: palestinos de toda América Latina y de todas las generaciones nos dimos cita".
Su columna de opinión también ayudó a "desmentir aquel gastado mito sionista de que 'Palestina era una tierra sin pueblo', ya que el Club Deportivo Palestino fue creado el 8 de agosto de 1920, más de 28 años antes de la Nakba que dio paso a la limpieza étnica de más de 150 aldeas y pueblos palestinos".
“Los sirios dejamos de ser solo ‘refugiados’ para ser un pueblo con sueños”
Ante la caída del régimen de Bashar Al-Assad en Siria, la productora de TRT Español, Inás al Hashem, contó el impacto de este suceso en su familia y refugiada y compartió sus vivencias íntimas sobre ese país.
"Volviendo a mi primer viaje a Siria, recuerdo cómo me impactó. Todo era impresionante, pero lo que más llamó mi atención fueron las imágenes del dictador Bashar Al-Assad en cada rincón. Inocente, pregunté por qué su foto estaba por todas partes. 'Baja la voz', me dijeron mi madre y mi hermano mayor, quien, al parecer, ya había aprendido la lección en sus viajes anteriores. Era como si no se pudiera ni mencionar su nombre, a no ser que fuera para alabarlo", escribió al Hashem.
Tras 50 años del régimen de los Assad, escribió cómo otros sirios refugiados en Türkiye vivieron un momento de celebración tras tantos años de brutalidad, repartiendo comida especial en las calles de Estambul.
"Aunque no nos conocíamos, ese día éramos una sola familia. Nos dábamos la enhorabuena los unos a los otros. Después de tanto dolor, estábamos juntos celebrando la misma victoria, soñando con la misma esperanza", destacó.