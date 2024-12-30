Durante más de siete décadas, Israel ha violado las leyes internacionales con pocas o ninguna consecuencia mientras el estado sionista reprimía brutalmente a los palestinos en Gaza y Cisjordania ocupada.

La comunidad internacional ha emitido innumerables condenas por las acciones de Israel, desde el desplazamiento forzado de palestinos durante la Nakba en 1948 hasta la incesante ocupación y bloqueo de Gaza. Pero rara vez ha acompañado este rechazo verbal con alguna acción.

La impunidad, al parecer, era el escudo constante de Israel. Pero 2024 resultó ser un punto de inflexión.

Por primera vez en la historia, la rendición de cuentas de Israel por sus acciones pasó del debate teórico a procesos legales tangibles, lo que reformuló la narrativa internacional en torno a sus crímenes.

En el centro de este cambio se encuentran cuatro casos judiciales históricos, que desafiaron el poder descontrolado de Israel y modificaron el status quo en materia de justicia y rendición de cuentas

1. Sudáfrica contra Israel: el caso de genocidio en la CIJ

La valiente decisión de Sudáfrica de demandar a Israel por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en virtud de la Convención sobre el Genocidio de 1948 fue un gran avance en 2024.

El caso documentó los actos atroces de Israel: asesinatos en masa, destrucción sistemática de hogares palestinos y desplazamientos forzados. Todo ello evidencia la intención de destruir a un pueblo, el equivalente a un genocidio.

La corte determinará si Israel ha cometido un genocidio, allanando el camino para el procesamiento de Tel Aviv por ello.

Munir Nuseibah, académico y abogado de derechos humanos, cree que el caso de la CIJ es muy importante.

“El caso de Sudáfrica contra Israel marca sin duda un momento crucial para que Israel rinda cuentas a través de un proceso vinculante que muy probablemente confirmará que Israel ha cometido un genocidio contra los palestinos”, explica Nuseibah, profesor de Derecho en la Universidad Al-Quds de Jerusalén.

Aunque el proceso todavía está en curso, la CIJ respondió con medidas de emergencia en enero, ordenándole a Israel que permita la entrada de ayuda humanitaria a Gaza y que tome medidas para impedir actos genocidas en el futuro.

Aunque Israel ha desafiado estas órdenes, el caso ha obligado al mundo a afrontar la gravedad de sus crímenes.

“Basándose en la abrumadora evidencia, creo que el tribunal concluirá que Israel ha cometido genocidio en Gaza”, dice Nuseibah a TRT World. “Esto significa que Israel tendrá que reparar daños, cesar sus acciones y garantizar la no repetición contra el pueblo palestino”.

El desafío legal de Sudáfrica también ha desencadenado una respuesta a nivel global: más de 15 países, incluidos Irlanda, España y Türkiye, se unieron al caso, invocando sus obligaciones bajo la Convención sobre el Genocidio.

“La participación de otras naciones en este caso es crucial. El hecho de que Türkiye y otros países se hayan unido a los esfuerzos de Sudáfrica en la CIJ es un paso importante”, agregó Nuseibah.

Asif Qureshi, profesor en la Universidad de Beijing en China, plantea un punto de vista similar, al subrayar que el caso de Sudáfrica sirve como un focol para analizar las acciones de Israel en Palestina.

“El caso de Sudáfrica… proporciona un poderoso enfoque sobre las actividades de Israel en la Palestina ocupada. Incluso los pronunciamientos del tribunal contribuyen a la justicia y preparan el terreno para la rendición de cuentas, por no hablar de las órdenes específicas del tribunal”, afirma Qureshi, que enseña en la Facultad de Derecho Transnacional de la universidad.

Las deliberaciones de la corte, subraya Qureshi, deben traducirse en acciones a todos los niveles: organizaciones internacionales, gobiernos nacionales y ONG.

“Estas deliberaciones deben considerarse parte de un conjunto más amplio de casos que abordan la conducta de Israel, con el objetivo de movilizar mecanismos legales a nivel internacional y nacional, incluido el de exigir responsabilidades a los estados cómplices”, afirma Qureshi a TRT World.

2. Órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant

En noviembre, la Corte Penal Internacional (CPI) también hizo historia al emitir órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, incluido el uso del hambre como arma y castigo colectivo.

Los cargos representan la primera vez que líderes en funciones de un estado con fuertes alianzas en Occidente enfrentan tal rendición de cuentas.

Las consecuencias de las órdenes son inevitables: cualquier estado miembro del Estatuto de Roma está ahora obligado a arrestar a Netanyahu o Gallant si ponen un pie en su territorio.

Pero las ramificaciones se extienden más allá.

Al apuntar a los principales líderes de Israel, la CPI ha preparado el terreno para mecanismos de rendición de cuentas más amplios. Los funcionarios militares, las entidades corporativas y otros actores cómplices de los crímenes sistemáticos de Israel, ahora pueden encontrarse bajo procesos judiciales.

"La CPI ya ha emitido órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant, y creo que seguirán más órdenes contra otros responsables de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Palestina", dice Nuseibah. "Esto es algo que sin duda deberíamos esperar en el futuro".