El expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, falleció a los 100 años en su hogar este domingo. Su gobierno, entre 1976 y 1981, se caracterizó por un enfoque relativamente menos confrontativo y una política de acercamiento a administraciones de Centroamérica, como Cuba y Panamá. También tuvo influencia en países del Cono Sur, que para entonces atravesaba una oscura época de dictaduras militares.
La política exterior de Carter destacó, en plena Guerra Fría, por tener una perspectiva menos confrontativa que la de gobiernos estadounidenses anteriores y posteriores. También se centró en la promoción del diálogo y los derechos humanos. Un enfoque que continuó desde su figura como expresidente durante varias décadas.
Acercamiento con Cuba
En este sentido, el presidente estadounidense más longevo en la historia de EE.UU. se destacó por buscar normalizar las relaciones Cuba, 15 años después de la crisis de los misiles, y flexibilizar el embargo contra la isla, vigente desde 1962.
En 2002, realizó una visita histórica a La Habana, y se convirtió así en el primer expresidente estadounidense en pisar la isla después de 1959. Volvió en 2011.
Sin embargo, este acercamiento terminó por debilitar la presidencia del demócrata debido al éxodo de casi 125.000 cubanos hacia EE.UU. Sus avances para retomar las relaciones terminaron cuando el republicano Ronald Reagan, que sucedió a Carter, adoptó una posición radicalmente opuesta y retornó a la política de confrontación.
Tras la muerte de Carter, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, envió sus condolencias al pueblo y al Gobierno de Estados Unidos y resaltó los "esfuerzos" que hizo Carter por mejorar las relaciones entre ambos países, sus visitas a Cuba y su pronunciamiento en favor de la libertad de los Cinco (agentes cubanos que estuvieron presos en EE.UU. por espionaje).
Devolución del canal de Panamá
Otro de los símbolos de su política de cooperación multilateral fue la devolución de la administración del canal de Panamá a ese país.
"Carter comprendió que si no se devolvía el canal a Panamá, la relación entre Estados Unidos y Panamá podría llevar a una nueva crisis en un país donde Washington no podía darse el lujo de inestabilidad", opinó Luis Guillermo Solís, expresidente de Costa Rica y politólogo, según citó la agencia de noticias AFP.
Tras la muerte de Carter, el presidente panameño, José Raúl Mulino, expresó sus condolencias y destacó que "su paso por la Casa Blanca marcó tiempos complejos, que para Panamá fueron cruciales para lograr negociar y pactar los Tratados Torrijos-Carter en 1977, con los que se logró la transferencia del canal a manos panameñas y la plena soberanía de nuestro país".
En 2016, Carter reconoció que la transferencia del canal fue "el reto político más difícil" de su carrera, y "la decisión más valiente que el gobierno de Estados Unidos ha tomado, porque era muy impopular" hacerlo. Una decisión cuestionada recientemente por el presidente electo de EE.UU., Donald Trump, quien amenazó con retomar el control del Canal, luego de asegurar que Carter “lo regaló”.
Más allá de estas declaraciones polémicas, Trump expresó este domingo que "los desafíos que enfrentó Jimmy como presidente llegaron en un momento crucial para nuestro país e hizo todo lo que estuvo a su alcance para mejorar la vida de todos los estadounidenses”. Luego indicó: “Aunque yo estaba en total desacuerdo con él filosófica y políticamente, también me di cuenta de que él verdaderamente amaba y respetaba a nuestro país y todo lo que representa".
Apoyo a la democracia en Latinoamérica
Por otro lado, se destaca la decisión de Carter de respaldar, en varios casos, la democracia por encima de las dictaduras militares.
Su determinación de no apoyar al dictador nicaragüense Anastasio Somoza "fue un factor decisivo" en su derrota ante el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en 1979. Este domingo, el presidente de ese país, Daniel Ortega, destacó el legado político de Carter y lo definió como "un inolvidable amigo" de América, y un gobernante que "supo intentar una política respetuosa y amistosa" con los demás países.
Las políticas de Carter no tuvieron el mismo efecto en El Salvador, donde no logró avances y "tuvo que hacer un pacto muy incómodo" con ese gobierno, dijo a la AFP el politólogo estadounidense Michael Shifter. Hacia el final de su mandato y buscando evitar que los comunistas tomaran el poder, Carter restableció la asistencia militar a la junta gobernante, lo cual finalmente sumió a El Salvador en una prolongada guerra civil.
Mientras tanto, en el Cono Sur asumió posiciones críticas contra las dictaduras militares y en varios casos suspendió la venta de armamento como sanción política. Sin embargo, no logró avances en cuanto a la democratización, destacó el analista político argentino Rosendo Fraga a AFP.
En este sentido, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, resaltó su legado político. "Fue, por encima de todo, una amante de la democracia y de la paz", que "a fines de los años 70 presionó a la dictadura brasileña por la liberación de los presos políticos", en alusión al régimen militar que gobernó en Brasil entre 1964 y 1985.
Lula añadió que "consiguió la hazaña de tener un trabajo como expresidente durante décadas", que "fue tanto o más importante que su mandato en la Casa Blanca".
Por su parte, el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que siempre recordará "la contribución que hizo en su momento para desmontar los intentos desestabilizadores" en el país caribeño. También afirmó que "sus aportes a la política global deben servir como recordatorio de que los valores de la democracia y la libre autodeterminación de los pueblos siempre deben prevalecer".
Asimismo, a través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, manifestó que “el expresidente Carter fue un hombre de demostrado compromiso con la paz y con el diálogo, tal y como demostró a través de sus lazos de amistad con los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro”.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, escribió en su cuenta de X: "Lo conocí personalmente hace años, cuando se me perseguía en Colombia y me prestó su solidaridad, y luego ayudó a que no se nos robaran las elecciones. Debo expresarle a su familia mis condolencias. Ha muerto un demócrata".
Ecuador expresó "sus más profundas condolencias" por la muerte de Carter. El exmandatario mantuvo excelentes relaciones con Ecuador durante su administración y jugó un papel destacado como expresidente en los diálogos entre Ecuador y Colombia en 2008, para el restablecimiento de relaciones tras conflictos vinculados con las FARC.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México expresó sus "más sinceras condolencias". La relación entre la administración de Carter y la del presidente José López Portillo (1976-1982) fue crucial para Estados Unidos, especialmente en la negociación de acuerdos energéticos durante la "crisis del petróleo" de 1979, que marcó la gestión económica de Carter.
Los acuerdos de Camp David
Carter impulsó la normalización de las relaciones entre Egipto e Israel en la década de 1970, que se concretó tras la firma en Washington del acuerdo de paz de 1979 que normalizó sus relaciones.
El presidente israelí, Isaac Herzog, tras expresar sus condolencias, agradeció al expresidente por “defender la paz entre Israel y Egipto”, lo que calificó como “un ancla de estabilidad a lo largo de Oriente Medio y el norte de África”.
El embajador de la Autoridad Nacional Palestina en Reino Unido, Husam Zomlot, también celebró el legado de Carter en redes sociales, aunque por un motivo diferente. “El presidente Carter será recordado por el pueblo palestino como el primer presidente de EE.UU. que luchó por la libertad de Palestina y el primero en alertar del apartheid israelí”, dijo Zomlot.
El exmandatario publicó en 2006 un libro basado en sus conversaciones con Beguín y Sadat sobre el conflicto palestino-israelí titulado ‘Palestina: paz, no apartheid’, en el que critica el establecimiento de asentamientos israelíes y los califica como uno de los principales obstáculos a la paz en Oriente Medio.
Su rol como expresidente
Al pasar los años emergió una imagen de Carter con más matices, que tuvo en cuenta sus actividades como expresidente y reevaluó sus logros.
Trabajó incansablemente desde que en 1982 fundó el Centro Carter para promover el desarrollo, la salud y la resolución de conflictos en todo el mundo.
Visitó numerosos países como México, Perú, Nicaragua, Timor Oriental, Haití o Venezuela para llevar a cabo misiones de mediación o de observación electoral. Una actividad frenética por la que fue recompensado en 2002 con el Premio Nobel de la Paz.