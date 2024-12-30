Con el inicio de la transición posterior al régimen de Bashar Al-Assad, el gobierno de transición sirio ha anunciado la incorporación de varios miembros a su gabinete, muchos de los cuales tienen antecedentes académicos y fuertes conexiones con Türkiye. Uno de los nombres más relevantes es el del nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Siria, Asaad Hassan al Shibani.

Nombrado el 21 de diciembre por el primer ministro interino Mohammed Al-Bashir, Al Shibani tiene un estrecho vínculo con Türkiye.

Este funcionario de 37 años presentó una tesis de maestría titulada “El impacto de los levantamientos árabes en la política exterior de Türkiye hacia Siria entre 2010 y 2020”. Se graduó en el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Istanbul Sabahattin Zaim.

Al Shibani estaba realizando un doctorado en la misma institución hasta que desapareció en noviembre, dejando solo un breve mensaje diciendo que estaría “fuera de la ciudad por un tiempo”.

Esto ocurrió aproximadamente cuando las fuerzas opositoras tomaron Damasco, marcando el fin del régimen totalitario de Assad tras más de 50 años de gobierno dinástico.

El supervisor de tesis de al Shibani, Hasan Aksakal, quedó sorprendido al conocer la noticia. “Acabo de enterarme de que mi estudiante de doctorado, Asaad Hassan, es ahora el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Siria”, escribió Aksakal en la red social X al leer sobre su nombramiento.

Nacido en 1987 en Hasakah, en el noreste de Siria, al Shibani se graduó en Lengua y Literatura Inglesa en la Universidad de Damasco en 2009. Participó activamente en la revolución siria desde sus inicios en 2011 y tuvo un papel clave en la creación del gobierno interino de Siria en 2017, según un comunicado publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores sirio.

Lazos que conectan

Expertos concuerdan en que el conocimiento de la cultura turca y el dominio del idioma por parte del nuevo ministro podría fortalecer los lazos diplomáticos y sociales entre Siria y Türkiye.

“El conocimiento de Shibani sobre Türkiye y su historia compartida con el pueblo turco tendrá un efecto multiplicador en las relaciones diplomáticas y sociales entre ambos países”, explica Hamza Hasil, investigador del Centro ORSAM de Estudios de Oriente Medio.

Hasil añade que la presencia de diplomáticos sirios formados en Türkiye no es nueva, recordando que en los primeros años del establecimiento de Siria, muchos líderes y altos funcionarios sirios estudiaron en Estambul.